Destiny 2: New Light глазами неофита

Изменение модели распространения Destiny 2 и выход игры в Steam оказались намного более масштабными событиями, чем могло показаться на первый взгляд. На текущий момент бесплатная версия игры, Destiny 2: New Light – это лучшее на рынке предложение в сегменте Loot Shooters. Поэтому мы решили подготовить сразу два обзора обновленной Destiny 2. Я, на правах неофита, расскажу о бесплатной версии New Light, а Дмитрий Курятник, игравший в Destiny 2 еще два года назад, о самом свежем дополнении к игре – Shadowkeep.

Для начала давайте вспомним непростую историю компании Bungie и события двух последних лет, связанные с взаимоотношениями формально независимой студии и издателя серии Destiny, компании Activision.

Bungie

Bungie – одна из старейших из все еще функционирующих игровых студий в мире. Студия была основана 28 лет назад, в мае 1991 г., в Чикаго. Уже третья игра Bungie (на самом деле первая, созданная после основания кампании), RPG Minotaur: The Labyrinths of Crete (1992), принесла студии известность. За ней последовал шутер Marathon (1994), который некоторые журналисты называют чуть ли не лучшим шутером всех времен и народов, заложившим основы этого жанра. У нас в стране Marathon известен лишь узкому кругу специалистов, т.к. игра, как и все ранние проекты Bungie, была эксклюзивом Mac OS. Зато отечественным игрокам хорошо известны культовые тактические стратегии Myth: The Fallen Lords (1997), Myth II: Soulblighter (1998) и великолепный аниме-brawler Oni (2001), выходившие уже и на Windows.

В 1999 г. Bungie представила свой новый проект, шутер Halo: Combat Evolved, разрабатывавшийся для Windows и MacOS. Мало того, игру анонсировал сам Стив Джобс во время своего выступления на Macworld Expo 1999. Впрочем, как мы отлично знаем, Halo не суждено было выйти на ПК. В июне 2000 г. Microsoft объявила о покупке Bungie, которая стала частью подразделения Microsoft Game (сегодня это Xbox Game Studios), как раз занимавшегося подготовкой к выпуску первой игровой консоли компании, Xbox. Что было дальше, уже история. Halo: Combat Evolved (2001) стала игрой, продающей консоль, разошлась тиражом в 5 млн. экземпляров и породила одну из самых известных игровых серий.

Дальше последовали Halo 2 (2004) для Xbox – 8 млн. копий, Halo 3 (2007) для Xbox 360 – 11,5 млн. копий, Halo 3: ODST (2009) – 6 млн. копий, Halo: Reach (2010) – 9 млн. копий. Несмотря на впечатляющие результаты, Bungie явно устала от серии Halo и в 2007 году снова стала независимой компанией, впрочем, небольшое количество акций студии осталось у Microsoft. Сотрудничество с Microsoft продолжалось до 2010 г., когда вышла Halo: Reach, последняя часть серии, разработанная Bungie.

В апреле же 2010 г. Bungie анонсировала десятилетнюю сделку с Activision Blizzard, по которой последняя стала эксклюзивным издателем игр Bungie, но при этом права на новую интеллектуальную собственность оставались у студии. Первой игрой в рамках этого сотрудничества стала Destiny (2014), один из первых Loot шутеров и один из первых шутеров, распространяющихся в рамках концепции Games as a service (GaaS). Несмотря на сдержанную оценку критиков, игра, которая так и не появилась на ПК, к ноябрю 2015 г. привлекла 25 млн. пользователей и стала огромным финансовым успехом для Bungie и Activision Blizzard. Понятное дело, судьба сиквела была предрешена.

Destiny 2 вышла ровно через три года после релиза первой части, в сентябре 2017 г., в том числе уже и на ПК. Успех сиквела был не столь оглушителен. К февралю 2018 г. игра привлекла «всего лишь» 8,4 млн. пользователей. Это, а также разногласия во взглядах на развитие Destiny 2, привело к тому, что Bungie и Activision Blizzard досрочно разорвали издательскую сделку и студия вновь ушла в свободное плавание. Одним из пунктов разрыва был перенос ПК-версии Destiny 2 с серверов Battle.net на Steam, что и произошло 1 октября 2019 г.

Новое начало позволило Bungie перевести игру на Free-to-Play модель распространения и, похоже, это было очень правильное решение. 6 октября Destiny 2 привлекла 292,314 одновременно играющих пользователей только на Steam, через 3 недели после релиза эта цифры опустилась до 150 тыс., но Destiny 2 по-прежнему занимает четвертую строчку в Топ-10 Steam по числу играющих.

Destiny 2. Первое знакомство

Первую часть Destiny я пропустил по той простой причине, что не играю на консолях. К тому моменту у Bungie была репутация компании, которая не выпускает свои игры на ПК, так что я не особо расстроился.

Релиз Destiny 2 в 2017 г. (PC версия вышла на полтора месяца позже консольной, 24 октября 2017 г.) я пропустил уже по другой причине. Мне показалось бессмысленным погружаться в игру со столь богатым и проработанным миром без знакомства с первой частью серии.

Когда в ноябре 2018 г., Battle.net предложила пользователям бесплатную пробную версию Destiny 2, включающую сюжетную кампанию «Красная война» и ограниченную 20-ым уровнем персонажа, я понял, что был прав. Рассказ, начатый с полуслова, не очень-то вдохновлял, так что я даже не прошел кампанию, забросив игру после второй миссии. Первое знакомство с Destiny 2 окончилось фиаско.

Destiny 2: New Light. Второе знакомство

Так как на моем аккаунте Battle.net уже была пробная версия Destiny 2, Bungie заранее начала бомбардировать меня письмами, предлагая перенести аккаунт и персонажей. Учитывая, что много я в Trial не наиграл, смысла в этом не было, зато я был готов к появлению игры в Steam и решил дать ей второй шанс.

При первом знакомстве Destiny 2: New Light просто ошеломляет. Контента в игре так много, что глаза натуральным образом разбегаются. Все NPC от вас чего-то хотят; меню, за два года обросшее различными пунктами, несколько запутанно; обучающие миссии только вводят в заблуждение. Bungie явно стоит поработать над UI. Я успел пройти обучающую миссию, поучаствовать в серьезном налете (что это?!), увидеть открытый мир, не разобраться, что от меня, собственно, хотят и набрать каким-то образом три десятка квестов (где? когда?). Честно говоря, в этот момент у меня появилось сильное желание бросить игру.

Но тут я совершенно случайно нашел оригинальные сюжетные кампании первого года Destiny 2. В прямом смысле слова в самом дальнем углу Башни, в ангаре у Корабела (почему у Корабела?!) среди новых и старых кораблей оказались спрятаны кампании The Red War, Curse of Osiris и Warmind, за прохождение которых я тут же и взялся. И здесь меня проняло.

Да, сюжет Destiny 2 действительно начинается с полуслова, но достаточно хотя бы бегло почитать описание игры на Wikipedia, чтобы понять основные законы этого мира. А сами кампании оказались вполне целостными историями, достойными однопользовательских игр, знакомящими вас с миром, персонажами, основными механиками. Destiny 2 подкупает размахом настоящей космической оперы. Здесь есть могучий инопланетный артефакт/существо; несколько рас инопланетян, интересы которых сошлись в Солнечной системе; гигантские корабли, бороздящие просторы вселенной; история до начала основой истории и т.д. Одним словом, все то, за что мы любим хорошие космические оперы. Из Destiny можно было бы сделать неплохую книгу, а то и фильм в духе Star Wars.

Прохождение трех базовых кампаний Destiny 2 займет у вас 12-18 часов и, в принципе, для многих этого будет достаточно. Но в процессе прохождения вы наверняка обратите внимание на другие активности, которые имеются в игре, и есть совсем не нулевая вероятность, что они вас заинтересуют.

О Боже, он полон звезд!

За два года Destiny 2 успела обрасти огромным количеством контента, и весь он, за исключением двух новых DLC, доступен в Destiny 2: New Light. Игровых режимов так много, что другие разработчики запросто продавали бы каждый из них отдельно.

Хотите продолжение сюжета – обратите внимание на Поручения и Приключения. По сути, это те же сюжетные миссии, только без пафосных роликов и в открытом мире. На открытых уровнях, которых в игре уже девять, имеются и проходящие регулярно Открытые мероприятия, в которых можно получить простенький лут и опыт, и интересные закоулки для исследования, и короткие задания — Патрули.

Хочется чего-то посложней и в кооперативе? Попробуйте 15-30 минутные Налеты с двумя другими случайными игроками, героическую сюжетную миссию или еще более сложный Сумрачный налет. Этого мало – добро пожаловать в Рейды, серьезную активность на 2-4 часа игрового времени с ценными призами в конце.

Для любителей PvP есть матчи Горнила, напомнившие мне немного замедленный мультиплеер Call of Duty, и оригинальный PvEvP-режим Гамбит. Я никогда не любил слишком быстрый, как на мой вкус, мультиплеер CoD, зато оригинальный синтез PvE и PvP в Гамбите зашел мне просто на ура.

Это матчи с высокими ставками, где многое зависит от умения блефовать, тактической сыгранности и синхронизации действий. Зачищая волны AI-противников, вы накапливаете частицы, которые нужно вносить в банк. И вот тут важно правильно соразмерить риски. Чем больше частиц вы внесете за один раз, тем более сильные NPC появятся на базе противников, заблокировав им банк. Лучше всего это делать синхронно, тогда неприятности у соперников будут серьезней. С другой стороны, пока вы копите частицы, вы можете умереть от рук AI-бойцов или лазутчика противников, пробравшегося на вашу базу через специальный портал. Так что умение блефовать и рисковать здесь очень важно. На самом деле это очень адреналиновый режим, в котором, между прочим, сохраняется уровень оружия и брони, надетый на вашего героя. Кто-то считает, что это нечестно по отношению к игрокам низкого уровня, но мне кажется, что сыгранность в Гамбите важней уровня амуниции.

Да, про уровень амуниции. В Destiny 2: New Light нет гринда, если только вы сами не решитесь заморачиваться с прокачкой экзотического оружия и брони. Во-первых, в новой версии вы стартуете уже с амуницией 750 уровня, что вполне достаточно для прохождения большинства миссий, мало того, элементы брони и пушки падают в сюжетных миссиях так густо, что вы будете менять весь обвес чуть ли не каждые 10 минут. Да, по достижении 900 уровня амуниции прогресс замедлится и для получения легендарных или экзотических предметов придется выбирать задания посложней, но к этому моменту вы уже точно разберетесь в игре и решите, стоит ли заморачиваться. Думаю, 20-30 часов вы к тому времени уже отыграете.

Плюс Destiny 2 на текущий момент – огромное количество активностей, из которых каждый найдет что-то на свой вкус. Мне не нравится Горнило и я не готов тратить время на Рейды, зато с интересом пройду Приключения, Налеты и поиграю в Гамбит. Другой игрок выберет наоборот. И если базовая Destiny 2 была ненамного больше той же многострадальной Anthem, то понятно, почему игру от EA ругали в 2018 г., когда Destiny 2 уже успела накопить жирок. Сейчас же платный Anthem выглядит на фоне бесплатной Destiny 2: New Light вообще жалко.

Это просто космос

По прошествии двух лет Destiny 2 остается самой красивой игрой в фантастическом сеттинге. В принципе, можно поставить рядом с ней Mass Effect: Andromeda (забудьте про анимацию) и тот же Anthem, но Destiny 2 все равно бьет обе игры от BioWare.

Каждая новая планета, каждая новая локация при первом знакомстве просто потрясают. Хочется убрать интерфейс и нарезать скриншоты для обоев на все устройства. Графика в игре напоминает картины художников-иллюстраторов 60-70-х годов, специализирующихся на фантастике – яркие, невероятные сочетания красок, невозможные пейзажи. Это очень красиво.

И дело не в количестве полигонов на квадратный метр и не в поддержке RTX, которой здесь, конечно же, нет. Дело всегда не в полигонах и технологиях. Секрет красоты Destiny 2 – невероятная работа концепт-художников, сумевших создать действительно запоминающиеся, невероятно привлекательные фантастические миры. Скажем честно, Destiny 2 можно полюбить только за графику.

Продолжение банкета

В принципе, в Destiny 2: New Light столько бесплатного контента, что вам точно хватит его надолго. Я потратил на игру уже 40 часов и складывается впечатление, что видел в лучшем случае половину имеющихся здесь миссий. Впрочем, не факт, что после знакомства с сюжетной частью и налетами гринд-механика не подцепит вас на крючок и вам не захочется продолжения банкета. Опять-таки, посещая различные планеты, вы будете натыкаться на миссии, недоступные в New Light, а входящие в дополнения Forsaken и Shadowkeep. Если вас зацепил мир Destiny, то эти дополнения наверняка перекочуют в список желаемых покупок Steam.

На текущий момент Forsaken и Shadowkeep стоят в Steam 349 и 429 грн., соответственно. Немного за полноценные игры, но весьма существенно за DLC, в каждом из которых по 4-5 часов кампании и некоторое количество дополнительных активностей. Но что-то подсказывает мне, что на грядущих распродажах Steam, а Halloween Sale стартует уже 28 октября, тот же Forsaken может получить 30-50% скидку. Если на первой распродаже скидка не появится, то она наверняка будет во время Autumn Sale: (26 ноября – 3 декабря) или Winter Sale (19 декабря – 2 января). Shadowkeep, скорее всего, получит первую серьезную скидку на весенней распродаже в марте 2020 г.

Не знаю, как вас, но меня Bungie убедила. Благодаря бесплатной версии я точно куплю себе оба DLC и будут следить за развитием игры в дальнейшем. Что и вам рекомендую. Destiny 2, за два года с момента релиза изрядно обросшая мясом, лучшее на сегодня предложение в сегменте MMOFPS.