Эксперты «Алло» выяснили, что изменилось в iPhone 8 Plus против 7 Plus

Стоит ли менять iPhone 7 Plus на свежий iPhone 8 Plus? Найти ответ на этот вопрос вам помогут эксперты сети магазинов «Алло», подготовившие детальный обзор всех изменений, которым подвергся самый популярный смартфон в мире.

Оформление

В этом году на смену металлическим айфонам пришли стеклянные. Задняя панель iPhone 8 Plus выполнена из закаленного стекла, которое, по словам представителей бренда, «в полтора раза прочнее любого стекла, ранее использовавшегося в гаджетах Apple». По нашему мнению, стеклянный iPhone 8 Plus выглядит интереснее алюминиевого, его удобно держать в руках, а при эксплуатации задняя крышка отдает приятным холодом.

Размеры и вес

Габариты корпуса практически не изменились — немного увеличилась лишь его толщина (на 0,2 мм). В то же время благодаря использованию стеклянной крышки новый iPhone стал тяжелее на 14 г.

Дисплей

Если посмотреть на цифры, то можно сделать вывод, что дисплеи iPhone 8 Plus и 7 Plus одинаковые. В обоих девайсах установлены 5,5-дюймовые Retina HD-матрицы с разрешающей способностью Full HD. Они обладают контрастностью 1300:1, поддерживают технологию 3D Touch (распознавание силы нажатия), расширенный цветовой диапазон и имеют максимальную яркость на уровне 625 кд/м2.

Однако восьмой iPhone с приставкой Plus имеет одну фишку, которая существенно повышает удобство использования смартфона. Речь идет о функции True Tone, перекочевавшей в айфоны из iPad Pro. Благодаря ей, в зависимости от характера и интенсивности внешнего освещения, iPhone 8 Plus автоматически изменяет яркость и цветовую температуру картинки, снижая нагрузку на ваши глаза. Если вы пребываете на улице в солнечный день — на экране будут преобладать синеватые оттенки, а интенсивность подсветки повысится до максимума, в тускло освещенной комнате подсветка станет более теплой.

Начинка и производительность

В iPhone 8 Plus установлен новый бионический процессор A11 Bionic со специальным чипом машинного обучения. Он состоит из 4 энергоэффективных и 2 производительных ядер, которые на 70% и 25% мощнее аналогичных ядер чипсета А10 Fusion (iPhone 7 Plus). Новый чип дополнен новым 3-ядерным видеоускорителем и адаптирован под приложения дополненной реальности. По состоянию на начало зимы 2017 года он является самым мощным мобильным процессором в мире.

Основная камера

Сдвоенные основные камеры iPhone 7 Plus и 8 Plus имеют аналогичные характеристики. Они состоят из двух объективов (широкоугольного со светосилой f/1.8 и телефото — f/2.8) и имеют систему оптической стабилизации. Благодаря такому сочетанию пользователь получает возможность осуществлять оптический зум без утраты качества фото.

Впрочем, кое в чем камера iPhone 8 Plus лучше предшественника. Она получила более крупный и скоростной сенсор, а также обновленный цветовой фильтр.

Portrait Lighting

Еще одним важным нововведением iPhone 8 Plus стало добавление режима портретного освещения или Portrait Lighting. Благодаря ему при портретной съемке можно красиво размывать, затемнять задний фон и даже симулировать различные эффекты студийного освещения. Например, с эффектом Studio Light новый айфон делает лицо модели более освещенным, а с Contour Light акцент делается на проработке теней и бликов. Portrait Lighting — это не просто набор фотофильтров, а анализ особенностей освещения в режиме реального времени.

Видеозапись

И iPhone 7 Plus, и iPhone 8 Plus умеют записывать видео в режиме Ultra HD 4К, но первый делает это с максимальной скоростью 30 к/сек, а второй — 60 к/сек, благодаря чему повышается плавность отображения даже быстро движущихся объектов. При съемке на iPhone 8 Plus в формате Full HD скорость можно повысить до впечатляющего показателя 240 к/сек.

Беспроводная зарядка

Новый айфон получил поддержку функции беспроводной зарядки стандарта Qi. Теперь восполнить заряд батареи можно даже без подключения гаджета к розетке, просто поместив его на специальную индуктивную подставку. Как обещают в Apple, соответствующие «коврики» должны вскоре появиться в кафе, ресторанах, аэропортах и других людных заведениях.

Дополнительно

Количество доступных расцветок корпуса уменьшилось с пяти до трех. Меньше стало и модификаций памяти: вместо трех вариантов (32 ГБ, 128 ГБ и 256 ГБ) доступны два (64 ГБ и 256 ГБ). Среди других изменений стоит отметить поддержку новым айфоном высокоскоростного стандарта передачи данных Bluetooth 5.0 (в iPhone 7 Plus установлен модуль Bluetooth 4.2).

Вывод

Новый iPhone 8 Plus намного быстрее, практичнее и функциональнее своего предшественника. Сменив на него iPhone 7 Plus или любой другой смартфон, вы точно об этом не пожалеете.