Новости Игры 15.07.2025 comment views icon

Guitar Hero на свалку? В Tony Hawk’s Pro нашли «издевательскую» пасхалку, о которой не знал и сам разработчик

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Маргарита Юзяк

Автор новостей

Guitar Hero на свалку? В Tony Hawk’s Pro нашли «издевательскую» пасхалку, о которой не знал и сам разработчик

Один из разработчиков Tony Hawk’s Pro Skater 3+4 решил сделать «пасхалку» не только для игроков, но и всей команды. Похоже, ему не нравится Guitar Hero.

Фанаты нашли подозрительно похожую «пасхалку» на музыкальную ритм-гру, которую логично можно объяснить. В римейке Tony Hawk’s Pro Skater пользователи увидели мусорный бак, в котором лежит коробка вымышленной игры «Banjo Champion». И именно она выглядит как пародия на Guitar Hero — это было настолько очевидно, что разработчики не опровергали. Но они сами удивились такому повороту.

Чтобы лучше понять «переданный привет» Guitar Hero стоит вспомнить американскую студию Neversoft. Они начали свой путь в 1994 году и создали оригинальную Tony Hawk’s Pro Skater, развитие которой продолжалось до 2007 года. Всего Neversoft разработала 9 игр в серии Tony Hawk’s, но дальше переключилась на Guitar Hero. Activision впоследствии выкупила студию, привлекла к разработке Call of Duty, а в 2014 году вообще закрыла.

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Guitar Hero на помойке в римейке Tony Hawk’s Pro Skater 3+4 / Iron Galaxy

И вот спустя более 10 лет кто-то из команды разработчиков римейка без уважения вспомнил о Neversoft — он выбросил Guitar Hero на помойку. Под постом Reddit начались обсуждения, не намек ли это от Iron Galaxy на отношение Activision к Neversoft и к самой франшизе Guitar Hero. Создатель признался, что это незапланированная шутка и пообещал убрать ее в одном из следующих обновлений.

«Мы глубоко уважаем всех, кто создает игры. Сейчас мы выясняем, как это вообще попало в игру. Спасибо сообществу, что обратило наше внимание на это — и мы уберем эту деталь из игрового окружения в следующем обновлении», — написала Iron Galaxy.

В комментариях фанаты призвали оставить коробку в игре, ведь многие восприняли это именно как шутку не о Neversoft, а об Activision. Мол, корпорация имеет привычку «запихивать» студии на один большой проект, а потом закрывать. Подобную судьбу в свое время пережила Vicarious Visions, которая работала над THPS 1+2 и после этого была присоединена к разработке Call of Duty и Diablo.

Tony Hawk’s Pro Skater 3+4 вышла 11 июля 2025 года. Она доступна на ПК, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch 2, Nintendo Switch.

Источник: Kotaku

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