Samsung представила Galaxy Watch8 и Watch8 Classic — самые тонкие часы и безель по цене от цена от 15 тыс. грн

Неделя ИИ на ITC.ua при поддержке

На ITC.ua Неделя ИИ. Мы исследуем, как именно ИИ улучшает жизнь миллионов людей прямо сейчас и что ждет нас в будущем. Партнер проекта – компания Favbet Tech, которая активно интегрирует ИИ в свои продукты.

Вместе со складными смартфонами компания Samsung также представила пару новых умных часов Galaxy Watch8 и Galaxy Watch8 Classic. Обновления в этих моделях коснулись как внешнего вида, так и аппаратной части.

Samsung Galaxy Watch8

Новый Galaxy Watch8 стал самым тонким в истории серии. Инженеры переработали внутреннюю структуру и улучшили крепление компонентов. Как следствие, устройство стало на 11% тоньше. Теперь его толщина составляет 8,6 мм против 9,7 мм в Watch7. В дизайне часов сочетается круг и квадрат. Такой подход сделал часы более удобными для ношения, обеспечил лучшую стабильность на запястье и более точное измерение биометрических показателей.

Корпус Samsung Galaxy Watch8 доступен в двух размерах: 40 и 44 мм. Диагональ Super AMOLED дисплея составляет 1,34 (438×438 пикселей) и 1,47 (480×480 пикселей) дюйма соответственно. Несмотря на новую форму корпуса, дисплеи остаются круглыми. В то же время яркость изображения выросла до 3000 нит.

Сердцем новых смарт-часов стал процессор Exynos W1000, который работает в связке с 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ хранилища. Батарея также обновилась: 325 мА-ч для 40 мм и 435 мА-ч для 44 мм. Поддерживается быстрая беспроводная зарядка.

Samsung Galaxy Watch8 Classic

Модель Watch8 Classic также получила новую форму. Однако в данном случае больше внимания привлекает возвращение физического вращающегося безеля, позволяющего удобно и точно перемещаться по интерфейсу. Еще одна новинка — кнопка быстрого доступа к любимым приложениям.

Часы доступны только в одном размере 46 мм. Несмотря на немалый размер корпуса, диагональ дисплея составляет всего 1,34 дюйма (438×438 пикселей) — как у 40-миллиметровой версии Watch8. Для сравнения, Watch6 Classic имел 1,5-дюймовый дисплей в 47-миллиметровой версии. Толщина корпуса составляет 10,6 мм, что лишь немного меньше Watch6 Classic. Однако батарея увеличилась 425 мА-ч.

Creators — агентство международного PR для технологических и B2B-компаний PR для компаний и их лидеров Организация интервью в медиа, подкастах, выступлений на конференциях Европа, Азия, Америка Узнать больше

Watch8 Classic также основан на чипсете Exynos W1000, имеет 2 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенного хранилища. Это в 4 раза больше, чем у Watch6 Classic. Такой объем хранилища может быть полезным для хранения музыки, карт и других офлайн-данных.

В обеих моделях используется датчик Samsung BioActive Sensor (оптический сенсор биосигнала + электрический сигнал сердца + анализ биоэлектрического импеданса). Еще есть датчик температуры, акселерометр, барометр, гироскоп, геомагнитный датчик, датчик освещенности. Поддерживается связь LTE, Bluetooth 5.3, Wi-Fi, NFC, GPS/Beidou/Galileo. Корпуса обеспечивают защиту 5ATM, IP68, MIL-STD-810H.

Новые смарт-часы работают под управлением One UI 8 Watch на базе Wear OS 6. Они имеют улучшенный интерфейс, например сгруппированные уведомления, закрепление часто используемых приложений и удобные виджеты. Программная платформа получила встроенного ИИ-ассистента Google Gemini. Пользователи могут выполнять различные задачи с помощью голосовых команд в приложениях Samsung Health, календаре, будильнике и напоминаниях.

Новые модели Samsung Galaxy Watch8 и Galaxy Watch8 Classic уже доступны для предварительного заказа. Цена на Galaxy Watch8 начинается с 14999 грн.

Favbet Tech — украинская продуктовая компания, разработчик iGaming-решений. Входит в топ-50 крупнейших IT-компаний Украины по версии DOU. Специализируется на высоконагруженных системах, облачной инфраструктуре и искусственном интеллекте. В 2025 году стала инициатором создания АИ-комитета Ассоциации «ИТ Ukrainе» — первого отраслевого объединения, занимающегося вопросами развития АИ на уровне бизнеса и государства.