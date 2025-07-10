Новости Кино 10.07.2025 в 15:30 comment views icon

Первый взгляд на фэнтези-боевик «Рыжая Соня» — дьяволица с мечом возвращается в воплощении Матильды Лутц

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Катерина Даньшина

Автор новостей

Первый взгляд на фэнтези-боевик «Рыжая Соня» — дьяволица с мечом возвращается в воплощении Матильды Лутц

Вышел первый трейлер фильма «Рыжая Соня» — перезапуска классического фэнтези-боевика 1985 года.

На этот раз в роли рыжеволосой воительницы предстает актриса Матильда Лутц, которая в трейлере разбрасывает и рубит ряд разномастных врагов (среди которых и люди, и звери), прокладывая себе путь к свободе.

«Схвачена. Закована. Вынуждена бороться за выживание. Рыжая Соня должна пробиться сквозь окровавленные ямы империи тирана и собрать армию изгоев, чтобы вернуть себе свободу и победить Драгана и его безжалостную невесту, Темную Аннисию», — из официального синопсиса.

Знаменитое кольчужное бикини тоже на месте, правда, поначалу оно пугает персонажку:

«И это защищает?» — спрашивает она, когда оружейник передает ей наряд. Тот отвечает: «Не совсем. Толпе понравится».

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Рыжая Соня была создана писателем Роем Томасом и художником Барри Виндзор-Смитом для Marvel Comics в 1973 году, которые в свою очередь вдохновились персонажем Роберта Ирвина Говарда, Рыжей Соней из Рогатино. На протяжении своей карьеры в комиксах и других медиа она часто действовала бок о бок с Конаном-варваром — вместе они прославились как самая опасная сила Гиборейской эпохи.

В конце концов в 1985 году персонажка получила собственный фильм с Бриджит Нильсен и Арнольдом Шварценеггером в главных ролях. Ленту сняли на фоне успеха дилогии «Конан-варвар» и «Конан-разрушитель», однако сюжетной связи между ними нет, а Шварценеггер играет другого героя, по имени Калидор.

Перший погляд на фентезі-бойовик «Руда Соня» — дияволиця з мечем повертається у втіленні Матильди Лутс
Фэнтези-боевик «Рыжая Соня» с Бриджит Нильсен и Арнольдом Шварценеггером (1985)

Кассового успеха проект не получил, окупив едва ли половину своего бюджета, впрочем, стал классикой в своем жанре. Его перезапуск годами находился в аду разработки, пока не сдвинулся с места при режиссуре Майкл Дж. Бассетт («Эш против зловещих мертвецов») и сценарии Таши Хуо («Расхитительница гробниц: Легенда о Ларе Крофт»).

Среди остального актерского состава нового фильма: Роберт Шиэн («Академия Амбрелла»), Уоллис Дэй («Бэтвумен»), Мартин Форд («Обречённые на славу»), Майкл Биспинг («Охота на воров»), а также Филип Винчестер («Ответный удар») и Тревор Ив (сериал «Waking the Dead»).

Сама Лутц еще в 2024 году заявляла, что ее Рыжая Соня несколько изменит ожидаемую формулу франшизы:

«Что я могу сказать о Рыжей Соне, так это то, что первые части и комиксы были созданы с очень мужской ориентацией. Это совсем другая история, и она вдохновлена женщинами, что мне понравилось в сценарии».

Эти заявления не стали неожиданностью, учитывая, что режиссер ранее обещала поклонникам, что ее версия персонажки не станет жертвой сексуального насилия.

«Рыжая Соня» выйдет в кинотеатрах 15 августа, а в цифровом формате — 29 августа.

Трейлер

Постер

Перший погляд на фентезі-бойовик «Руда Соня» — дияволиця з мечем повертається у втіленні Матильди Лутс

Источник: Entertainment Weekly, CBR

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