Новости Технологии 15.07.2025 comment views icon

Глава NVIDIA Дженсен Хуанг говорит, что ИИ делает его умнее, и спорит с исследованием MIT

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Андрій Русанов

Автор сайта

Глава NVIDIA Дженсен Хуанг говорит, что ИИ делает его умнее, и спорит с исследованием MIT

Дженсен Хуанг отреагировал на исследование MIT, которое обнаружило снижение когнитивных способностей из-за использования ИИ. Но осторожно — все же NVIDIA продает серверы ИИ.

В интервью CNN генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг возразил, что использование искусственного интеллекта не делает человека менее умным. Замечания Хуанга прозвучали в ответ на исследование MIT, проведенное в прошлом месяце, в заключении которого говорится, что пользователи, которые полагались на искусственный интеллект для написания эссе, демонстрировали меньшую мозговую активность и имели трудности с нестандартным мышлением. Голова четырехтриллионной компании говорит, что исследование не читал, но не согласен — использование искусственного интеллекта якобы улучшило его навыки.

Авторы исследования отмечают, что хотя создатели материалов с помощью ChatGPT сначала структурировали свои эссе и делали базовые подсказки для модели на основе этой структуры, при составлении текста просто копировали и вставляли ответы модели. Кроме того, пользователи ChatGPT не могли вспомнить детали «своей» работы и «постоянно демонстрировали низкие результаты на нейронном, лингвистическом и поведенческом уровнях». на вопрос о его мнении об этом Дженсен Хуанг ответил:

«Должен признать, что я использую искусственный интеллект буквально каждый день. И я думаю, что мои когнитивные способности действительно улучшаются. […] Я прошу его научить меня вещам, которых я не знаю, или помочь мне решить проблемы, которые иначе я не смог бы решить разумно».

Хуанг добавил, что, вероятно, отсутствие ухудшения способностей заключается в том, что он никогда не просит ИИ думать за него. CEO NVIDIA подчеркнул, что при использовании ИИ «нужно думать». Он назвал постановку хороших вопросов высококогнитивным навыком и сказал, что когда он взаимодействует с ИИ, «это система вопросов».

«Чтобы формулировать хорошие вопросы, нужно думать, быть аналитиком, самостоятельно рассуждать. […] Обычно я спрашиваю: «уверены ли вы, что это лучший ответ, который вы можете дать?» Я беру ответ от одного ИИ, передаю его другому ИИ и прошу его проанализировать себя».

Он считает, что этот процесс ничем не отличается от «получения трех мыслей», что приводит к выводу, что использование искусственного интеллекта на самом деле улучшает когнитивные навыки. Этот процесс кажется главе NVIDIA таким, что развивает критическое мышление, и он бы посоветовал применить это мышление к любым исследованиям.

Источник: Wccftech

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