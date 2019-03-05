Экспресс-обзор внешнего аккумулятора ZMI QB910

Компания ZMI продолжает расширять модельный ряд своих внешних аккумуляторов. Напомню, ZMI является партнером Xiaomi в продуктах связанных с зарядными устройствами и внешними аккумуляторами, в этом у компании большой опыт. Сегодня мы познакомимся с интересной моделью, которая выглядит симпатично, не громоздко, довольно легкая и способна очень быстро подзарядить ваши мобильные гаджеты.

Комплектация

Аккумулятор поставляется в компактной упаковке, где кроме него лежит коротенький кабель с разъемом Type-A — Type-C и небольшая инструкция.

Дизайн, габариты

Дизайнеры компании ZMI использовали в QB910 интересный подход к внешнему виду и материалам корпуса. Вместо того, чтобы облачать элементы питания в обычный алюминиевый корпус, был использован металлический кант, а сверху и снизу аккумулятор покрыт синтетической тканью с цепкой текстурой. Нетипичное решение для такого рода продуктов и не лишенное смысла. Аккумулятор приятно держать в руках и он не скользкий.

Обратной стороной использования ткани может стать практическая сторона вопроса, но за две неделе регулярного использования ZMI QB910 не потерял товарного вида. Нельзя не отметить и небольшие габариты, сопоставимые с 6-дюймовым смартфоном. Толщина модели составляет всего 16 мм, а вес — 204 грамма. В кармане он почти не ощущается и не производит впечатление кирпича. Качество сборки отличное.

Рядом со ZMI QB820 и Xiaomi Mi Mix 2s

Возможности

Емкость ZMI QB910 составляет 10 000 мАч, для зарядки предусмотрено два порта — Type-A и Type-C. Для зарядки самого аккумулятора может быть использован как последний, так и порт microUSB. QB910 поддерживает Quick Charge 3.0 (9В/2А) как для зарядки себя, так и других девайсов. Так, например, этот внешний аккумулятор зарядил Xiaomi Mi Mix 2s с емкостью аккумулятора в 3400 мАч от 15 до 100% за 90 минут, от 15 до 50 — за 30 минут. Quick Charge 3 поддерживается двумя портами на выход, что позволило одновременно зарядить Mi Mix 2s и Mi Max 2 на 50 и 39% за час соответственно. Быстрая зарядка поддерживает и на “вход”, что позволяет полностью зарядить QB910 до 100% примерно за 3 часа от зарядного устройства с поддержкой QC 3.0.

Также аккумулятор поддерживает технологию Power delivery для зарядки ноутбуков. Правда мощность на выходе составляет всего 18 Вт, чего будет недостаточно для зарядки большинства ноутбуков. Например, тестовый ASUS Chromebook Flip с аккумулятором на 48 Вт-ч, QB910 смог зарядить от 15 до 60% за 2 часа и на этом его заряд полностью иссяк. Более того, включенным ноутбук заряжаться не хотел и это при том, что он оснащен весьма экономичным процессором Intel Core m3. Так что поддержка PD — это, конечно неплохо, но мощности этой модели не хватает для полноценной зарядки лэптопов.

Аккумулятор оснащен функцией USB-хаба, для активации которой нужно нажать клавишу питания дважды и вы сможете использовать второй порт батареи для подключения флешек, жестких дисков и другой периферии, которой будет достаточно интерфейса USB 2.0.

4.5 Оценка ITC.UA Плюсы: внешний вид, массогабаритные показатели, возможности по быстрой зарядке смартфонов Минусы: невысокая мощность для зарядки ноутбуков. Вывод: Внешний аккумулятор от ZMI — это компактный powerbank с емкостью 10 000 мАч, поддержкой Quick Charge 3.0 и технологии Power Delivery с возможностью зарядки ноутбуков. При этом он легок, симпатично выглядит, а его габариты сравнимы с современным смартфоном и стоит он относительно недорого. Рассматривать его к покупке с прицелом на заряд ноутбуков я бы не стал, но если у вас несколько мобильных гаджетов, которые поддерживают быструю зарядку, то ZMI QB910 - это хороший кандидат на покупку. Технические характеристики ZMI PowerBank 10000mAh Type-C Grey QB910

866 − 965 грн

Сравнить цены Тип Внешний аккумулятор (Power Bank) Заряжаемые устройства cмартфоны, телефоны, и другие Подключение устройств USB-A, USB Type-C Напряжение, В 5/9/12 Ток, А 3/2/1,5 Быстрая зарядка Qualcomm Quick Charge 3.0 Емкость, мАч 10000 Технология Li-Pol Зарядка от USB Параметры заряда 5В/9В/12В, 2А Время перезаряда, ч 3,5 Количество циклов перезаряда нет данных Размер, мм 140x72x16 Вес, г 205 Цвет Серый Индикация 4 индикатора уровня заряда

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