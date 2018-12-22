Forza Horizon 4 Fortune Island: золотая лихорадка

В отличие от Gator Rush и Demolition Derby, бесплатных обновлений к The Crew 2, за Fortune Island, первое DLC к Forza Horizon 4, вам придется выложить почти столько же, сколько за AAA-игру на Steam – 505 грн. при покупке одного дополнения или 895 грн. при покупке набора из двух DLC — уже вышедшего Fortune Island и пока еще безымянного Expansion 2, запланированного на весну 2019 г. Впрочем, как и в случае с базовой игрой, Forza Horizon 4 Fortune Island стоит каждой потраченной на него копейки.

Forza Horizon 4 Fortune Island Жанр аркадная автогонка

Платформы Windows, Xbox One

Языки русский, английский

Разработчик Playground Games

Издатель Microsoft Studios

Официальный сайт

Как и в случае с Forza Horizon 2 Storm Island или Forza Horizon 3 Blizzard Mountain, в новом DLC к Forza Horizon 4 игроки получают новую территорию для исследования, новые гонки, трассы, задания и автомобили. Удаленный остров где-то в Северном море славится своей суровой погодой, высокими пиками, горными серпантинами, грязевыми трассами, проходящими над отвесными обрывами дорогами и сундуками с сокровищами, спрятанными в самых укромных уголках. Собственно, охота за золотом и является базовой механикой Fortune Island.

Чтобы попасть в следующий раунд Охоты, вам необходимо заработать некоторое, на самом деле совсем небольшое, число очков влияния. Учитываются только очки, полученные на острове. После чего вы получаете стихотворную загадку от организаторов. В стишке зашифрован автомобиль и задание, которое вам необходимо выполнить, управляя этой машиной. Здесь мы порекомендуем переключить язык игры на английский: хотя русский перевод Forza Horizon 4 и неплох, но в случае со стихами он напускает лишнего тумана. Задания, как правило, совсем несложные: совершить на определенной машине прыжок с нужного трамплина под знаком «Опасность!», показать трехзвездный результат на полицейском радаре или в скоростной зоне и т.д. Если нужного автомобиля у вас нет, его придется купить, а в некоторых случаях еще и прокачать до более высокого уровня (например, для выполнения задания №9).

Только после «решения» загадки вы получите ориентировку на место, где спрятано сокровище. Это зона поиска, как и в случае с сараями, содержащими автораритеты в основной игре, а также фотография сундука с сокровищами на фоне каких-то ориентиров. Как и при поиске раритетов, здесь поможет Режим дрона. Каждый из сундуков содержит 1,000,000 монет внутриигровой валюты, а в ряде случаев еще и призовой автомобиль. Суммы внушительные, и они будут совсем не лишними для того, чтобы приобрести недвижимость на континенте, например, замок на берегу (его стоимость как раз 10 млн. CR), без покупки которого невозможно закончить коллекцию редких автомобилей.

Кроме захватывающих самих по себе поисков и звонкой монеты в качестве награды за труды, вы получите к концу Охоты и комплект уникальных авто: внедорожник 2017 Ram 1500 Rebel TRX Concept (сразу после прибытия на остров), супер-кроссовер Lamborghini Urus 2019, суперкар Koenigsegg CC8S, концепт-кар Saleen S5S и родстер Lamborghini Aventador J. Остальные новинки придется выигрывать или покупать. С Forza Horizon 4 Fortune Island ваш гараж может пополниться еще и такими машинами: 2018 BMW M5, 2018 Exomotive Exocet Off-Road, 1953 Morris Minor Series II Traveler, 2018 Funco Motorsports F9, 2015 Hoonigan GYMKHANA 8 Ford Fiesta ST RX43.

По окончании золотой лихорадки вас ждут две длинные Goliath-гонки вокруг всего острова – одна по бездорожью, вторая по редким асфальтовым дорогам. Кроме того, на острове имеется еще одна Horizon Story – Drift Club 2.0. Ну и, конечно же, множество новых гонок, полицейских радаров, скоростных и дрифт зон. Кстати, на Fortune Island находится самая длинная в серии игр Forza Horizon дрифт-зона на горном серпантине. Новый тип заданий, который появился в Fortune Island – Trailblazer Gates. В них вы должны как можно быстрее добраться от одной точки к другой, не обращая внимания на дороги и препятствия. Чем-то это напоминает Свободные гонки в Командных приключениях базовой игры, только в несколько раз короче.

Не лишними будут и три новые сезонные гонки, в дополнение к трем уже имеющимся на континенте. Мало того, в первых сезонах призами за победу здесь являются бонусные вращения призового барабана, по три на каждое состязание. События Forzathon Live проходят и на Fortune Island, а вот для участия в Командных приключениях вам нужно будет возвращаться на материк, впрочем, жилья для игрока на острове все равно нет, так что терпеть лишний экран загрузки придется всегда.

Конечно же, на Fortune Island есть дополнительные дороги для получения очков исследователя (63 против 531 в базовой игре), стенды с очками влияния, пять достопримечательностей, 18 природных зон и 24 новые гонки почти во всех категориях. Авторы называют Forza Horizon 4 Fortune Island самым большим из разработанных ими DLC, я бы оценил его размер примерно в 1/6 оригинальной игры.

Что до самих трасс, то они сложнее, чем в базовой игре, некоторые заезды проходят по узкой тропке по самому краю обрыва, где у вас нет пространства ни для маневра, ни для обгона. Ну и, опять-таки, погода на острове ужасная, солнечные дни редки и даже летом вы не будете вылезать из грязи. Грозы с десятками бьющих в землю молний и невероятно красивое северное сияние делают и без того красивую игру еще прекраснее и провоцируют еще чаще запускать Фоторежим.

Одним словом, если вам уже надоели гонки в базовой версии Forza Horizon 4 (пройти их все почти невозможно, учитывая количество машин, классов и погодных условий, но все же), а сейчас вы играете только ради Сезонных чемпионатов и Командных приключений, то Forza Horizon 4 Fortune Island – именно то, что вам нужно. Великолепное дополнение к великолепной игре.

5 Оценка ITC.UA Плюсы: Целый остров для исследований; охота за сокровищами; уникальные погодные и природные явления; новые трасы, задания и трюки; новые автомобили Минусы: Цена Вывод: Идеальное дополнение, расширяющее границы Forza Horizon 4

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