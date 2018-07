The Crew 2: на земле, на воде, в небесах

Стрит-рейсинг, дрифт, драг, гонки на гиперкарах, на машинах с открытыми колесами и на монстр-траках, ралли, мотокросс, авиагонки и аэробатика, заезды на мощных моторных катерах и лодках-плоскодонках… Похоже, Ubisoft и Ivory Tower решили сделать из The Crew 2 аркадный симулятор всех технических видов спорта разом. Всего, что ездит, летает и плавает.

The Crew 2 Жанр аркадная гонка

Платформы Windows, PlayStation 4, Xbox One

Языки русский, английский

Разработчик Ivory Tower

Издатель Ubisoft

Сайт Steam

Безусловно, The Crew 2 – это дальнейшее развитие идей, заложенных в первой части The Crew и двух частях Test Drive Unlimited, но есть в ней отголоски и других проектов Ubisoft. Например, игры, объединяющей все зимние экстремальные виды спорта с возможностью в любой момент переключиться с параглайдинга на горные лыжи, санки или скейтборд; речь, конечно, о Steep. По большому счету, The Crew 2 – это Steep мира мотоспорта. Впрочем, у этого блюда масса ингредиентов, есть в нем что-то от Need for Speed Payback и даже от ролевой игры. Давайте разбираться.

Итак, перед нами снова вся карта США. От Сиэтла до Майями, от Нью-Йорка до Лос-Анджелеса. Города, горы, равнины, леса, озера, реки и речушки, морское побережье, а еще бескрайнее небо — теперь все это может стать вашей игровой площадкой. В любой момент меняйте автомобиль на самолет или моторный катер и продолжайте выполнять трюки, выигрывать гонки, завоевывать популярность и привлекать новых фанатов. Карта The Crew 2 примерно такая же по размерам, как и карта первой части игры, 4900 км2, 90 км от побережья до побережья. Это примерно 40 минут езды на машине для стрит-рейсинга (фанаты уже успели примчаться из Нью-Йорка в Лос-Анджелес за 27 минут на гиперкаре) или 15-18 минут лета по прямой на самолете для авиагонок. В первой части гонка по периметру США занимала около трех часов реального времени. На самом деле это очень немало.

Кроме размера игрового мира, впечатляет и количество доступных вам средств передвижения. На момент выхода игры в The Crew 2 имеется 275 машин, мотоциклов, катеров и самолетов, учитывая модификации для различных видов спорта. Это уже уровень какого-то Gran Turismo Sport, хотя до Gran Turismo 5 и 6 игре еще далеко. Впрочем, в Ubisoft и Ivory Tower не планируют останавливаться. В течение первого года (все последние игры Ubisoft разрабатываются с расчетом на длительную поддержку) к The Crew 2 выйдет целый ряд дополнений. Так, каждый месяц игроки будут получать бесплатно по две новые машины, а каждые три месяца будет выходить большой апдейт, включающий новую дисциплину и игровой мод, например, улучшенный PvP-режим. Первое большое обновление Gator Rush выйдет уже в сентябре 2018 г. и добавит в игру гонки на судах с воздушной подушкой и пять ховеров (один можно выиграть уже в базовой версии). Кстати, получить бесплатные машины для The Crew 2 можно было еще до ее выхода, в рамках The Crew Rewards Program, просто играя в первую часть. Не особо напрягаясь, я заработал 12 дополнительных машин из 15. И да, старые успехи тоже учитываются, просто проверьте свою страницу.

В этот раз никаких душещипательных историй про погибшего брата и затянувшуюся расплату, никакой мафии и ФБР, только чистый спорт и экстрим. Сюжет здесь совершенно рудиментарный, состоящий из пафосных рисованных роликов, в которых представители тех или иных видов спорта будут многозначительно вещать о свободе самовыражения, экстриме, жизни на краю и единении с космосом. Та еще муть. Все виды спорта в The Crew 2 разбиты на четыре группы: Уличные гонки (Дрифт, Драг, Гиперкары и собственно Уличные гонки), Оффроад (Ралли-рейды, Ралли-кросс и Мотокросс), Фристайл (Аэробатика, Джет-спринт, Монстр-траки) и Профессиональные гонки (Моторные лодки, Гонки кузовных автомобилей, Гонки машин с открытыми колесами и Воздушные гонки). Каждая группа имеет своего чемпиона, которого вам в итоге и нужно будет победить в финальной схватке один на один. В таких соревнованиях, а также в гонках Live Xtrem Series, открываемых по мере получения вами новых уровней, объединяются сразу несколько дисциплин, и в процессе вам придется в прямом смысле слова на лету пересаживаться из машины в самолет, чтобы затем «запрыгнуть» в кабину моторного катера. Это действительно весело.

Каждое транспортное средство и каждый вид соревнований подразумевают чуть иную модель управления и, естественно, другие задачи. В Аэробатике вам необходимо крутить заданные фигуры высшего пилотажа и проявлять чудеса храбрости, летая на бреющем, под мостами, касаясь крылом воды. Авиагонки – это почти Red Bull Air Race World Championship, в которых вам необходимо пройти на время серию воздушных ворот, сохраняя при этом заданную ориентацию самолета. Джет-спринт похож на горнолыжный слалом, с той только разницей, что вам придется лавировать по узким речным каналам или протокам в болоте Эверглейдс на плоскодонной моторной лодке с водомётным движителем. В соревнованиях Монстр-трак нужно собирать очки, выполняя на огромных машинах трюки и прыжки на специально подготовленных площадках. С традиционными авто и мотогонками все как обычно – гонки с AI-соперниками, задания на время, доставка и т.д.

К сожалению, учитывая количество классов техники и видов соревнований, Ivory Tower не удалось сберечь баланс между аркадной и симуляторной частью. В некоторых видах спорта, в тех же Ралли, Драге, гонках на гиперкарах все вроде бы в порядке, в некоторых же, скажем, в Мотоспорте и Уличных гонках, машины стали немного деревянными и чувствуются не так хорошо, как в первой The Crew. Дрифт существенно упростили. В воздушных гонках можно посетовать на динамику самолетов, которые при потере скорости просто вязнут в воздухе.

Еще больше расстраивает в The Crew 2 физика столкновений, как между автомобилями/катерами, так и с препятствиями. Ее здесь просто нет. Никакой. Вообще. Машины, самолеты, катера просто упираются в препятствие, мгновенно гася скорость с 300-400 км/ч до нуля. Без отскока, без повреждений, без каких-либо внешних проявлений. Честно говоря, это просто обескураживает, особенно сразу после Wreckfest, с ее акцентом на реалистичность столкновений и повреждений техники. Пожалуй, в The Crew 2 худшая физика столкновений в аркадных гонках за последние 20 лет.

Зато в игре появилась полноценная ролевая система. За выигрыш гонки, прохождение некоторых испытаний, победу над боссами вы получаете несколько предметов для технической модификации транспортных средств. Улучшенные коробки передач, ЭМУ, тормозные системы, выхлоп и прочее различной степени редкости. Все как в хороших action/RPG – зеленые, синие и фиолетовые шмотки для вашего «персонажа». Предметы привязываются к тому классу техники, на котором они заработаны, и позволяют не только повышать технические параметры машины, самолета или катера, но и добавляют такие свойства как улучшенное привлечение фанатов, больший шанс выпадения хорошей награды, увеличение величины денежных призов и т.д. У каждой из машин семь слотов для апгрейдов, так что в гонках в The Crew 2 есть теперь что-то от зачистки подземелий или сражений с боссами в ролевых играх: всегда интересно, что же ждет вас в сундуке в конце и очень хочется собрать полный фиолетовый сет для своей машины. Да, это явное развитие идеи The Crew 2, но почему-то больше похоже на систему карточек в Need for Speed Payback, только в этот раз почему-то уже не раздражает, а наоборот, разжигает азарт.

Но и это еще не все. После достижения пятого уровня, Легенда, вам открывается практически бесконечная прокачка героя с возможностью инвестировать легендарные очки, получаемые после достижения нового «престиж-ранга», в характеристики, влияющие в том числе и на поведение вашей машины, и на приток фанатов, денег, нитро в гонках и т.д. Всего в The Crew 2 имеется 10000 (это не опечатка, все нули на месте, ДЕСЯТЬ ТЫСЯЧ) легендарных уровней, то есть 10000 очков развития. Эти «престиж-уровни» намного короче, чем базовые пять, каждый можно заработать за две-три гонки, в Сети уже есть игроки 400 и выше уровней. После каждого десятого легендарного уровня вы получаете LIVE-награду, те самые апгрейды-трофеи для ваших машин. А еще набор легендарных уровней позволяет открыть уникальные транспортные средства. Черт возьми, у нас тут практически Авто/мото/авиа MMORPG. Кстати, в первом дополнении Ivory Tower обещала ввести новый уровень редкости трофеев.

Никуда не делись из The Crew 2 кооперативные гонки и задания на умения. Вот только теперь необязательно колесить по всей Америке в поисках башен-радаров и точек начала соревнований по слалому или разбиванию буйков. К любой гонке можно перепрыгнуть прямо из меню миссий. Впрочем, поколесить по стране все же придется – в The Crew 2 вернулась «фотоохота» из Test Drive Unlimited, кроме того, на карте можно поискать… нет, не запчасти уникальных автомобилей, а коробки с LIVE-наградами, то есть дополнительными трофеями. Обратите внимание, что трофеи появляются через некоторое время в тех же самых точках, так что, найдя пару коробок, вы можете просто возвращаться к ним на различных видах транспорта, добывая новые предметы для прокачки. Вот только учтите, что крутизна наград как в подобных коробках, так и за победу в гонке, зависит от прокаченности вашего авто, чем круче детали на нем уже стоят, тем круче вы получите по итогам заезда.

Не забыта и визуальная модификация машин. Вариантов колесных дисков, крышек капота, обвесов, антикрыльев, обивок салона, доступных цветов и готовых раскрасок, в том числе созданных игроками, стало, кажется, еще больше. Естественно, далеко не все транспортные средства можно подвергать расширенной модификации, где-то дозволено изменять буквально все, а где-то можно поменять только колесные диски и цвет тормозных колодок. Но возможностей создать собственное уникальное средство передвижения в The Crew 2 хватает.

Учитывая появление новых средств передвижения, игровой движок The Crew подвергся некоторым модификациям. Так, значительно выросла дистанция рендеринга, учитывая увеличившуюся дальность видимости с самолетов. Это действительно так, но для сохранения приемлемой производительности Ivory Tower пожертвовала дальностью загрузки объектов и качеством LOD. Особенно это видно сверху. Что же до детализации на уровне земли, она, кажется, осталась прежней, все еще лучшей в жанре. Со всеми этими десятками пешеходов, стендами с мороженым, ящиками с газетами, припаркованными велосипедами и т.д. Тем же SCS Software, неторопливо, штат за штатом воссоздающих Америку в масштабе 1:20 в American Truck Simulator, еще очень и очень далеко до уровня The Crew. Во второй версии также улучшилась работа с освещением, сглаживание, появились новые погодные условия (засыпанный снегом Гранд-Каньон или Флорида – это нечто). На Nvidia GeForce GTX 1060 никаких тормозов, притормаживаний, подгрузок не замечено. Как нет и никаких проблем со стабильностью серверов, доставившей игрокам немало проблем во время релиза первой The Crew.

The Crew 2 — не идеальная игра, ее есть за что ругать. Противники здесь все так же читерят, притормаживая, когда вы слишком отстаете, или ускоряясь, когда вы пытаетесь уйти в отрыв, из-за чего оторваться больше чем на 5 секунд в гонках на гиперкарах через половину Америки просто нереально. Естественно, стоит вам слегка ошибиться на последних метрах, как AI-гонщики радостно обойдут вас. Динамика автомобилей в некоторых видах спорта оставлять желать лучшего. Отсутствие системы столкновений и повреждений будет время от времени невероятно бесить вас … Но в этой игре есть то, чего нет в других аркадных гонках, то, за что многие любят The Crew. Огромная, размером с Америку песочница, масса видов спорта и транспортных средств, свобода делать все, что пожелаете. Просто игнорируйте те типы соревнований, которые вам не нравятся, благо здесь есть из чего выбрать.

Лично меня The Crew 2 покорили авиагонками и аэробатикой, а также гонками на моторных катерах и водометных лодках. Порой я просто беру самолет и летаю над ночным городом, крутя фигуры высшего пилотажа и совершая опасные трюки – это очень круто. Впрочем, я не планирую забывать и об автомобилях. Эта игра поселилась на моем винчестере надолго, интересно же открыть все 275 машин, а еще увидеть, какие новые виды спорта разработчики добавят в следующих обновлениях.

4 Оценка ITC.UA Плюсы: 14 типов соревнований; 275 средств передвижения в базовой версии; ролевые элементы; большой игровой мир; полная свобода действий; неплохая графика и детализация; визуальный тюнинг машин Минусы: Упрощенная модель симуляции транспортных средств; отвратительная физика столкновений Вывод: Несмотря на некоторые недостатки, The Crew 2 – это уникальная гонка, в которой вы можете попробовать сотни средств передвижения в трех стихиях: на земле, на воде и в воздухе

