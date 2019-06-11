Представлены AMD Radeon RX 5700 и RX 5700 XT – первые видеокарты на базе новой архитектуры RDNA

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AMD фактически представила видеокарты Radeon RX 5000-й серии в преддверие выставки Computex 2019. Теперь компания более детально рассказала о своих новых графических ускорителях, построенных на базе 7-нм GPU Navi. Изначально линейку будут представлять две модели: флагманская Radeon RX 5700 XT и обычная Radeon RX 5700. Обе используют графическую архитектуру RDNA, которая обеспечивает прирост быстродействия на 25% и лучшую энергоэффективность в сравнении с архитектурой GCN.

Стоит сразу отметить, что эти графические ускорители ориентированы на средний сегмент, тогда как самым производительным предложением AMD по-прежнему остаётся Radeon VII. Однако для компании эти новинки очень важны, поскольку знаменуют начало совершенно нового поколения графических технологий.

Более мощная Radeon RX 5700 XT имеет 40 вычислительных блоков, содержащих 2560 потоковых процессоров, 160 текстурных и 64 растровых блока. Базовая частота карты составляет 1605 МГц, в режиме Boost – 1905 МГц. Максимальная производительность на операциях с одинарной точностью достигает 9,75 терафлопс.

Модель Radeon RX 5700 отличается наличием 36 вычислительных блоков (2304 потоковых процессора), 144 текстурных и 64 растровых блока. Соответственно, работает видеокарта на частоте от 1465 до 1725 МГц, а максимальная производительность достигает 7,95 терафлопс. В остальном карты идентичные: оба адаптера содержат 8 ГБ памяти GDDR6 с 256-битной шиной и пропускной способностью 14 Гбит/с и в референсном дизайне имеют по одному порту HDMI 2.0b и по три DisplayPort 1.4.

Среди программных инструментов, поддерживаемых видеокартами, заявлены FidelityFX и Radeon Image Sharpening, которые улучшают визуальное качество текстур в играх, а также функция Radeon Anti-Lag, которая помогает уменьшить задержку между GPU и монитором. Но самое интересное – это сравнение с аналогичными решениями от NVIDIA. По словам компании, ближайшими конкурентами Radeon RX 5700 и RX 5700 XT являются GeForce RTX 2060 и RTX 2070 соответственно, хотя во многих играх на максимальных настройках они проигрывают новинкам AMD.

Новые видеокарты поступят в продажу 7 июля. Стоимость базовой модели составит $379, старшую модель оценили в $449. AMD также пообещала выпустить специальную версию Radeon RX 5700 XT 50th Anniversary Edition, приуроченную к 50-летию компании. У неё увеличенная до 1980 МГц максимальная частота и другая (золотая) расцветка. Видеокарта будет продаваться исключительно на сайте AMD по цене $499.

Источник: Engadget