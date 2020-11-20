Геймдизайнер Олексій Фурман: про гру Tukoni, державну підтримку та подальші плани





Нещодавно ми писали про дитячу українську адвентюру Tukoni по книжках у картинках, що намалювала художниця Оксана Була. Ознайомча версія гри для ПК щойно з’явилася у Steam. Нам стало цікаво дізнатися більше про розробку, тому ми звернулися до Олексія Фурмана, креативного директора та геймдизайнера гри, який люб’язно погодився відповісти на наші запитання про Tukoni, команду, що працює над грою, та складності залучення до фінансування розробки державних установ.

Насамперед, хотілося б більше дізнатися про тебе. Як Олексій Фурман, фотожурналіст та режисер, який займався політико-соціальними проектами, почав працювати над іграми? Курсів Games Academy та Unreal Engine 4 Game Development вистачило, щоб опанувати нову спеціальність? Ну і чому саме видеоігри?

Це був повільний перехід — у 2016 році ми з другом і колегою Сергієм Полежакою почали займатися 360 відеопроектами, починаючи з 2017 р. — проектами у віртуальній реальності. Це насамперед Aftermath VR: Euromaidan, документалка у VR про розстріл 20 лютого 2014 року на Інститутській, на яку ми отримали фінансування від Google. Важливо розуміти, що розробка VR-додатків використовує пайплайн, дуже схожий на той, що запроваджено у відеоіграх, тому можна сказати, що Aftermath VR був таким проектом, який ми робили й одночасно вчили нові для себе речі, комунікували з фахівцями з 3D та програмування. Вже тоді в нас були проекти, набагато ближчі до класичних ігор, наприклад, «Знайомство з Туконі» — невелика VR-гра, яку ми зробили 2018 року для «Книжкового Арсеналу». Це і було наше перше знайомство з Оксаною і всесвітом Туконі. До речі, додаток мав шалений успіх, і за час «Арсеналу» його подивилися майже 2000 людей.

Починаючи з кінця 2018 р., я більше заглибився в геймдев — закінчив декілька курсів, багато займався самостійно. Що стосується відеоігор, то в них я граю з дитинства, починав з Sega Mega Drive та PS One.

Взагалі-то вся команда Tukoni виглядає як тимчасова, ситуаційна. Ти працюєш у Frogwares над Sherlock Holmes: Chapter One, Олексій Сисоєв продовжує займатися VR у студії Tobto, Оксана Була, напевно, малює нову книжку. Це тимчасова команда?

Так, ми зібрали команду саме для цього проекту, тобто її можна назвати ситуаційною, але точно не випадковою!

Наскільки велика команда «Туконі»? У щоденниках розробників ми бачили чотирьох людей. Чи є ще хтось? Чи плануєте ви віддавати щось на аутсорс?

У проектній команді було ще декілька спеціалістів: саунд-дизайнер, композитор, QA, проектний та комунікаційні менеджери, бухгалтер. Майже всі вони зацікавлені у продовженні роботи над проектом навіть і на тимчасово волонтерських засадах. На аутсорс ми віддавали частину роботи по комунікації та локалізацію — скоріш за все ця логіка збережеться і надалі.

Хто до кого прийшов з ідеєю гри? Ти до Оксани, Оксана до тебе, як все було?

Після того, як ми зробили «Знайомство з Туконі» (додаток, до речі, теж можна завантажити на Google Play), ми з Оксаною зустрічалися декілька разів — спочатку обговорювали можливість зробити гру, з’ясовували, які ігри взагалі нам подобаються. Пізніше вже продумували чорновий сюжет і механіки. Тобто, коли почався проект, ми стартували не з нуля, а з певної точки, в якій ми зупинилися восени 2019 р.

Хто запропонував долучитись Українського культурного фонду та спробувати отримати фінансування? Та чому? Адже зараз є багато інструментів для залучення коштів на ігрові проекти, у першу чергу я маю на увазі краудфандинг.

Подати «Туконі» на фінансування УКФ запропонували Оксані я та мій друг і колега Микита Богданов, коли ми побачили, що в 2020 році УКФ планує підтримати українські відеоігри. Я думаю, це гіперважливий прецедент — підтримка державою такого сучасного сектору як відеоігри. Останні, як і література та кіно, сьогодні є важливою частиною культурної дипломатії, культурного коду країни. Відеоігри здатні донести ті наративи, що створюються в державі, до великої кількості людей по всьому світу. «Туконі» — дуже хороша історія для цього. По-перше, тому що це всесвіт, сповнений доброти і піклування про оточуючих, а це універсально важливі цінності. По-друге, тому, що «Туконі» — це вже існуючий бренд. Книжки про Туконі перекладені багатьма мовами і мають поціновувачів по всьому світу. Що стосується спільнокошту, то ми думаємо про нього в контексті повної версії.

Відверто кажучи, я спробував з’ясувати, з якою з програм Українського культурного фонду ви намагаєтесь працювати, та так і не збагнув. Там начебто нема видеоігр у явному вигляді. Нові медіа? Аудіовізуальна продукція?

Це був один з ЛОТів програми «Аудіовізуальне мистецтво» — «Анімаційні та відеоігри, мобільні додатки». На жаль, на 2021 рік він, схоже, не запланований.

Які складнощі на шляху залучення держави до розробки ігор ви вже відчули на власній шкірі? Наскільки просто долучитися до цієї програми?

У нас часто це запитують — мені важко відповісти, наскільки це просто чи складно. Думаю, це простіше, ніж може здатися на перший погляд, але все одно потребує значних зусиль: в першу чергу в сенсі адміністративних, фінансових та комунікаційних — це додаткові напрями, які потрібно закрити під час роботи над проектом. Робота з державним фінансуванням накладає ряд обмежень, але можливість реалізовувати проекти мрії точно цього варта.

Взагалі-то, чи потрібна державна підтримка при розробці ігор? Тобто, подібні програми діють у Німеччині, Франції, Великобританії, Нідерландах, деяких штатах США, але відразу я не можу пригадати дійсно гучні проекти, які були зроблені державним коштом. Чи податкові пільги не більш вдалий засіб стимулювати ігрову індустрію?

Думаю, коли ви перелічили країни, де ця підтримка надається, ви самі відповіли на своє запитання! Стосовно гучних проектів, не погоджусь. Один із прикладів – 2016 року CD Projekt Red отримали 7 млн. доларів державного гранту на покращення кросплатформенності The Witcher 3. З того ж гранту, який усього складав 27,4 млн. доларів, фінансування отримали Techland, Bloober Team, Flying Wild Hog та інші польські студії, кожна з яких має кілька гучних проектів у портфоліо. Що стосується інді-хітів, державне фінансування свого часу отримували, наприклад, Untitled Goose Game, Mutazione та Old Man’s Journey.

Як я зрозумів, державного фінансування вистачило лише на демоверсію, чи деякі кошти залишились на саму гру?

Державне фінансування передбачає лише розробку демоверсії, кошти на яку мають бути витрачені під час реалізації проекту у рамках гранту УКФ. Тому бюджет наступної ітерації — це зовсім інша історія, яку ми зараз опрацьовуємо і шукаємо можливості для продовження роботи.

Те, що ми бачимо зараз у Steam, на Itch.io та у Google Play, то лише демоверсія. Які ваші наступні кроки і коли взагалі можна очікувати вихід гри, бо серед наших читачів вже багато таких, хто готовий придбати гру про Туконі?

Наразі ми займаємося розробкою плану, важливим елементом якого є формування концепції повної гри та пошук подальшого фінансування. Вважаю, це може статися у найближчі кілька років.

Олексій Сисоєв, головний розробник Tukoni, займається VR-проектами. Чи буде VR у грі та як це буде реалізовано?

Наразі не маємо таких планів, але якщо у читачів є бажання подивитися на Туконі у VR, знову ж таки, раджу «Знайомство з Туконі» — проект є на Google Play.

Як гра буде пов’язана з книжками Оксани Були? Тобто це її всесвіт, її персонажі, але чи планується книжка за мотивами гри? Чи якісь інші крос-посилання?

Думаю, що це будуть окремі наративи. Чим більше історій, тим ширшим буде всесвіт Туконі.

Наскільки велика буде фінальна версія (у екранах, чи годинах гри)? Скільки вона буде коштувати та на яких платформах з’явиться? Саме я був би не проти побачити її на iOS.

Думаю, фінальна версія буде не довшою за півтори години, тобто буде такою грою, яку можна пройти на ПК або мобільному за один вечір — це реалістичний план для нас. Стосовно ціни, ще дуже рано казати, але ми будемо орієнтуватися на ігри подібного жанру. Одним словом, набагато менше за ексклюзиви для нових консолей! По платформах, це точно буде ПК та мобільні платформи: iOS та Android. Дуже хотів би зробити версію і для Nintendo Switch, сподіваюся, ми знайдемо таку можливість!

Дякуємо, що відповіли на наші запитання, та наснаги вам у спілкуванні з державою і, звичайно ж, у розробці гри. Ми тримаємо за вас кулаки.

Дякуємо вам!