Украинская студия Frogwares анонсировала игру Sherlock Holmes: Chapter One о юном Шерлоке Холмсе, релиз назначен на 2021 год на ПК, Xbox и PS [трейлер]





Украинская студия Frogwares представила детективный триллер Sherlock Holmes: Chapter One, главным действующим лицом которого выступает 21-летний Шерлок Холмс. Еще не умудренный опытом, но уже весьма сообразительный и по-юношески дерзкий Шерлок пытается разобраться в загадочной смерти своей матери. И похоже именно это дело в итоге позволит ему найти свое место в жизни.

Игроку предстоит исследовать город XIX века на острове в Средиземном море в поисках улик, слухов и доказательств, которые в итоге уложатся в стройную логическую связь на пути к раскрытию дела. Местные жители консервативны и не доверяют чужакам, власти продажны, а преступники пользуются полной безнаказанностью — в таких условиях особенно трудно достичь цели, но тем интереснее игра.

Игра выйдет в 2021 году на ПК, PS4, Xbox One, а также на консолях следующего поколения, при этом в Steam, GOG и Epic Games Store уже появились страницы проекта. Разработчики обещают открытый мир и влияние решений Шерлока на дальнейшее развитие персонажа. Помогать в расследовании молодому Холмсу будет друг по имени Джон, но это не Ватсон, а совершенно другой человек, с которым тоже не все так просто, как кажется на первый взгляд.

Отметим, что игра Sherlock Holmes: Chapter One станет своеобразным приквелом серии игр Frogwares о Шерлоке Холмсе.

Источник: Frogwares