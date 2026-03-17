Samsung Galaxy TriFold за $2899 выводят с рынка через 3 месяца после запуска

Вадим Карпусь

Samsung Galaxy TriFold за $2899 виводять з ринку через 3 місяці після запуску

Samsung прекратит продажи трехскладного смартфона Galaxy TriFold в Южной Корее уже 17 марта — всего через три месяца после старта продаж. Об этом сообщает южнокорейское издание Dong-A Ilbo, хотя официального подтверждения пока нет.


В других регионах, как вот в США, Samsung Galaxy TriFold с рекомендованной ценой $2899 будут продавать, пока не закончатся складские запасы. Устройство вышло на международные рынки в январе этого года.

Отмечается, что Samsung изначально не планировала массовое производство этой модели. Компания продавала устройство небольшими партиями через собственный сайт, и каждая из них расходилась буквально за несколько минут. По данным источников, в первых двух партиях продали примерно 3000 единиц, причем Samsung даже не предоставляла образцы для обзоров медиа. Источники в индустрии объясняют, что трехскладной Galaxy TriFold создавали не для получения прибыли, а как демонстрацию технологий.

Главная причина сворачивания производства и продаж заключается в росте стоимости компонентов, в частности памяти DRAM и NAND. Из-за этого устройство практически не оставляло производителю маржи. Хотя на вторичном рынке в Южной Корее ситуация выглядела очень интересно: смартфон перепродавали почти втрое дороже официальной цены.


Несмотря на ограниченный тираж, устройства в руках пользователей продемонстрировали некоторые проблемы в конструкции. В то же время по впечатлениям журналистов Engadget, смартфон выглядел прочным и хорошо собранным, даже с учетом того, что это не серийный продукт. Для сравнения, первый Samsung Galaxy Fold в 2019 году оставил после себя преимущественно негативные впечатления после того, как несколько тестовых образцов для прессы сломались уже через несколько дней использования. Независимые тесты показали, что смартфон способен выдержать почти 150 тыс. циклов складывания-раскладывания.

Таким образом, Galaxy TriFold стал скорее демонстрацией возможностей Samsung в сегменте складных смартфонов, чем коммерческим продуктом. Спрос оказался высоким, но дорогие компоненты не позволили сделать модель прибыльной, поэтому компания быстро завершает ее жизненный цикл.

Источник: engadget

Файно є
Йой, най буде!
Трясця!
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
