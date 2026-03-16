16.03.2026

Шире Galaxy Fold: Samsung готовит новый складной смартфон

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новостей

Ширший за Galaxy Fold: Samsung готує новий складаний смартфон

Похоже, Samsung готовит к выпуску новый тип складного смартфона с непривычно широким форм-фактором. Слухи о таком устройстве появляются уже некоторое время, а ранее в сети даже замечали анимации интерфейса для One UI 9, которые намекали на его существование.


Теперь известный инсайдер Digital Chat Station сообщил, что устройство не только находится в разработке и может выйти уже в этом году. По его словам, новинка может стать отдельной линейкой, которая дополнит нынешние складные смартфоны Samsung Galaxy Fold и Samsung Galaxy Flip.

По предварительным данным, смартфон получит внутренний дисплей диагональю 7,6 дюйма с пропорциями 4:3. В разложенном состоянии экран будет напоминать планшет, что облегчит многозадачность, работу с документами и использование нескольких приложений одновременно.

Впрочем, такой подход имеет и очевидный недостаток. В сложенном виде устройство может быть заметно шире обычных смартфонов, поэтому пользоваться им одной рукой будет сложнее.


Инсайдер также утверждает, что смартфон может получить новый чипсет Snapdragon 8 Elite Gen 5. Такой процессор логично вписывается в возможный релиз в 2026 году, когда этот чип станет актуальным для флагманских устройств.

Ожидаемая батарея будет иметь типичную емкость около 4 800 мА-ч, а минимально заявленная — 4 660 мА-ч. Аккумулятор, предположительно, будет состоять из двух блоков: 2267 мА-ч и 2393 мА-ч, что является типичным решением для складных смартфонов. Однако общая емкость выглядит не очень впечатляющей как для устройства с большим экраном.

По данным источника, новое устройство могут сначала выпустить в Китае. Такой подход Samsung уже использовала для тестирования новых форм-факторов.

В том же сообщении упоминают и другие компании. Ожидается, что в 2026 году одним из ключевых игроков на рынке больших складных смартфонов станет Apple. Компания может присоединиться к сегменту вместе с Samsung. Также в контексте будущей конкуренции упоминают Huawei как еще одного возможного участника этого рынка.

Если утечка подтвердится, уже в этом году Samsung может представить новый класс складных смартфонов с более широким экраном, ориентированным на работу и многозадачность. Такой формат приблизит смартфон к компактному планшету и может стать следующим этапом развития рынка гибких устройств.

Источник: gsmarena

Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить