Hood: Outlaws & Legends – не все то золото…





Во время анонса, на видеороликах и на официальных скриншотах Hood: Outlaws & Legends выглядела просто игрой мечты. Кооперативный stealth/action про ограбление замка в мрачном Средневековье – прямо какой-то PayDay 2 с ноткой Thief. Увы, в итоге мы получили несбалансированный слешер/шутер с вязким управлением, плохой боевкой и неглубоким гейплеем. А теперь подробней.

Hood: Outlaws & Legends Жанр мультиплеерный stealth/action

Платформы Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S

Языки английский, русский

Разработчик Sumo Newcastle

Издатель Focus Home Interactive

Сайты Steam, Epic Games Store

Концепт, лежащий в основе Hood: Outlaws & Legends, сам по себе достаточно интересен. Две команды по 4 человека в каждой пытаются выкрасть из замка некое сокровище. Для этого они должны пробраться мимо стражи, обходя или незаметно снимая охранников, украсть у шерифа ключ (снять с трупа не получится, нужно именно украсть), отыскать на уровне сокровищницу, взломать ее, забрать сундук с добром, донести его до точки выхода и охранять процесс «вывоза» ценного груза. При этом на протяжении всего этого времени вам будут мешать воры из команды противника. Поднимая тревогу, привлекая стражу и неубиваемого шерифа, нападая на игроков, несущих или «выгружающих» груз. То есть по идее, перед нами этакая PvPvE stealth/action, в которую было бы интересно поиграть с друзьями. Увы, в реальности все не так хорошо.

Нет, до тех пор, пока вы пробираетесь в центр замка мимо стражи, снимаете охранников, ищете шерифа и сокровищницу, все в принципе хорошо. Это действительно что-то вроде кооперативного Thief, разве что с чуть большим упором на action. Прятаться желательно, но не обязательно, даже самый слабый персонаж может расправиться с парой рядовых врагов, поднявших тревогу, а уже если использует ультимативную способность, то и с тремя-четырьмя. Правда, есть еще бессмертный шериф, который, как Тиран из Resident Evil 2 (кажется, у него даже точно такая же анимация), неторопливо, но неумолимо преследует игроков и убивает их с одного удара. Плюс толстые рыцари, появляющиеся в случае тревоги, разбираться с которыми лучше всей компанией. Стычки с живыми противниками на этом этапе хоть и могут быть болезненными, но выглядят в целом вполне логично и воспринимаются нормально.

Ситуация меняется во время процесса переноски сундука. В этот момент «грузчик» крайне уязвим и его нужно сопровождать, защищая от NPC и команды противника. Вот только проблема в том, что на этом этапе противники могут и не мешать вам, дожидаясь, пока вы доберетесь до точки эвакуации, и тогда уж перехватывают инициативу. Собственно, самые долгие, муторные, напоминающие перетягивание каната бои происходят как раз возле точки эвакуации.

Дело в том, что сам процесс подъема сундука с сокровищами с помощью ручного крана выглядит крайне надуманно и глупо. Понятно, что разработчикам нужно было как-то растянуть партии и необходима была некая точка, возле которой происходят постоянные боевые столкновения. Но из-за того, что один или два игрока должны вращать ворот крана, они становятся легкими и, прямо скажем, очень глупыми мишенями, буквально притягивающими стрелы лучников, которые могут бить с весьма приличного расстояния.

Буквально через несколько часов после выхода Hood игроки нашли простую выигрышную тактику с четырьмя Рейнджерами, которые легко убивают команду противника, принесшую сокровища к точке выхода, а потом сдерживают соперников на точке респауна или на подходе к крану с помощью ультимативных взрывающихся стрел. Сами понимаете, играть против такой команды – удовольствие крайне сомнительное. А бывает, к точке эвакуации подтягивается еще и вечный шериф плюс несколько рыцарей, после чего бой и вовсе превращается в какую-то неудобоваримую кашу.

Еще одна большая проблема Hood: Outlaws & Legends – баланс. Про четырех Рейнджеров я уже упомянул, другой совершенно несбалансированный класс – это Охотник. Эта милая девушка умеет становиться практически невидимой и убивает вас с одного удара с любого направления, а не только со спины. Какая тактика, какой обход с фланга, я вас умоляю! Сидишь себе в кустах и считаешь фраги. Жутко раздражает, особенно в то время, когда игра не дает вам совершить быстрое убийство со спины, потому что вы на полградуса вышли из целевой зоны.

Вызывает вопросы и тот же Мистик. За пару десятков игр я, кажется, всего два раза видел, чтобы Мистик использовал лечение, дело до него просто не доходит, вы, как правило, умираете с одного-двух ударов. То же касается и Бойца, его умение поднимать ворота во время тревоги используется крайне редко, хотя мощные удары молотом часто решают исход противостояния в тесноте возле крана с сокровищем.

Отдельная история – боевка. Понятно, что авторы не хотели, чтобы по уровню носились стремительные машины для убийств, так что ваш персонаж движется крайне медленно, выдыхается буквально после трех ударов, а тайминги самих ударов невероятно долгие, так что рукопашный бой, если до него доходит, напоминает сражение двух панд под водой. Очень тягуче и неторопливо.

Хотя разработчики уже объявили о скором появлении нового игрового мода, пока что Hood: Outlaws & Legends – это игра одного режима, ограбления 4 на 4. И, если сразу после выхода игры только на Steam в онлайн было около 9000 человек, то уже через пару дней число играющих упало в несколько раз. Так что даже при включенном кроссплее ждать начала матча, а необходимо всего-то две полные команды, то есть 8 человек, приходится по несколько минут.

При этом матчмейкинг в игре очень кривой – новичков первого уровня, еще не знающих карты, регулярно сводит с ветеранами с прокачанными перками и открытым оружием, которые, естественно, хорошо знают уровень и выучили некоторые полезные приемы. Сами понимаете, такие матчи не приносят новичкам никакого удовольствия. Самое смешное, что подобная ситуация наблюдается с самого запуска, ведь те, кто предзаказали Hood, получили доступ к игре на три дня раньше и успели прокачаться. Очень «умная» практика по привлечению новых пользователей и созданию дружелюбного сообщества!

Sumo Newcastle и Focus Home Interactive изначально планировали сделать из Hood: Outlaws & Legends игру-сервис. С сезонами, открываемыми костюмами, новыми персонажами, премиум-контентом и вот этим всем. Проблема в том, что ограбления в игре происходят ночью, игроки стараются прятаться в тени или по кустам, так что никто, кроме вас самих, не оценит ваш новый точеный лук или модную раскраску на лице, разве что на экране подготовки и дебрифинге после миссии.

Хотя в целом Hood выглядит даже неплохо, у игры особый мрачный стиль (авторы уверяют, что вдохновлялись локациями Game of Thrones), вот только жуткий motion blur и подчеркивание героев, объектов и противников несколько портит общее впечатление. Ну и темнота, разглядеть детали уровня порой банально сложно. Не верьте официальным скриншотам, они сильно высветлены и обработаны.

Hood: Outlaws & Legends – отличный пример того, что не все концепты стоит претворять в жизнь. То, что совсем неплохо смотрится на бумаге или во время корпоративных презентаций, совсем не обязательно будет интересно игрокам. И хотя у разработчиков есть план развития проекта на следующий год, боюсь, Hood не удержит пользователей, ей просто нечем, и все эти бесплатные и премиумные плюшки окажутся не востребованы. Игру, похоже, ждет судьба незадачливой Marvel’s Avengers – о ней просто вскоре забудут.