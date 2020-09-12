Marvel’s Avengers – Destiny без пушек, но с супергероями





Square Enix неоднократно заявляла, что новая action/adventure от Crystal Dynamics вовсе не игра-сервис и ее можно от начала до конца пройти в одиночку. Да, это так, в Marvel’s Avengers действительно можно играть самому, но суть от этого не меняется. Avengers – это именно игра-сервис, Destiny без пушек, но зато с супергероями. И как любая игра-сервис, на старте она страдает от нехватки контента и повторяемости геймплея. Впрочем, есть и хорошие новости.

Marvel’s Avengers Жанр action/adventure, action/RPG

Платформы Windows, Stadia, Xbox One, Xbox Series X, PlayStation 4, PlayStation 5

Языки русский, английский

Разработчик Crystal Dynamics

Издатель Square Enix

Сайты Сайт , Steam

Последние 15 лет Crystal Dynamics – это Tomb Raider, Tomb Raider и снова Tomb Raider. Даже удивительно, что после стольких лет вместе с Ларой Крофт в Crystal Dynamics решились-таки взяться за что-то новое. С другой стороны, именно работа по переосмыслению классического персонажа в Tomb Raider 2012 г. помогла им в создании главной героини Marvel’s Avengers – Камалы «Мисс Марвел» Хан.

Камала Хан – уже четвертый персонаж, носящий имя Мисс Марвел. Эта 16-летняя американка пакистанского происхождения из Нью-Джерси была такой преданной фанаткой Кэрол Дэнверс, что в итоге та поделилась с девушкой своей силой. Marvel продвигает Камалу Хан как первую супергероиню мусульманского происхождения, и хотя это не совсем так, кто мы такие, чтобы спорить с маркетинговым отделом Marvel? Тем более что персональная серия комиксов Ms. Marvel, выходящая с октября 2014 г., получилась действительно классной и совсем не глупой, а сама героиня оказалась очень милой и непосредственной.

Камала, большая фанатка Мстителей, попадает на стоящий в гавани Сан-Франциско хэликэрриер S.H.I.E.L.D. во время официального празднества Дня Мстителей. Вот только праздник оборачивается катастрофой, когда на Сан-Франциско нападают неизвестные, и в итоге хэликэрриер взрывается, заражая город опасным мутагеном. В этой катастрофе погибает Капитан Америка, а Мстители, осознавая свою вину за случившееся, разбредаются кто куда. Место Мстителей, S.H.I.E.L.D. и Stark Industries занимает технологическая компания AIM, ведомая Джорджом Тарлтоном и Моникой Рапаччини. Когда-то они работали вместе с Мстителями и Старком, а теперь производят роботов широкого назначения и… занимаются кое-чем еще. Если вы хорошо знакомы с комиксами Marvel, вам не составит труда понять, кто будет противостоять Мстителям в финале Marvel’s Avengers. Конечно же, это МОДОК!

А собрать Мстителей для решающей битвы предстоит именно юной Мисс Марвел. Камала Хан отправится в непростое путешествие, и из неуклюжей фанатки станет важным членом команды защитников Земли. Само собой, кроме титульных героев, в игре появится и масса других, хорошо знакомых нам по комиксам и фильмам MCU, персонажей – Ник Фьюри, Мария Хилл, Хэнк Пим, J.A.R.V.I.S. и другие.

Кстати, решение Crystal Dynamics сделать персонажей игры непохожими на киношные версии, показавшееся нам несколько странным во время первой презентации игры, оказалось единственно верным. Во-первых, это позволило значительно сэкономить на гонорарах звезд, во-вторых, обновление внешности и характеров героев – это очень в духе комиксов, ну и в-третьих, при всем уважении к актерам, сыгравшим Мстителей в фильмах MCU, игровые персонажи от Crystal Dynamics получились не менее интересными. По крайней мере, Брюс Бэннер и Наташа Романофф в Marvel’s Avengers проработаны лучше, чем их аналоги в фильмах. Понятное дело, что с Робертом Дауни-мл., буквально сжившимся с ролью Тони Старка, не сравнится никто, а Тора и Кэпа в игре пока что очень мало. Но настоящей звездой Marvel’s Avengers стала, конечно же, Мисс Марвел.

За превращением Камалы Хан из неуверенного в себе подростка в человека, объединившего Мстителей, действительно интересно наблюдать. Да, порой Камала берет на себя роль Питера Паркера, по понятным причинам не попавшего в эту игру, но в целом она достаточно самобытный персонаж. И хотя некоторые вещи из оригинального комикса, например, несколько скептическое отношение героини к исламу, ее излишне набожный брат и зашоренность матери Камалы, из игры пришлось убрать, в целом девушка очень похожа на саму себя из комикса. Она в большей мере американка, чем мусульманка, но в то же время старается держаться своих этнических корней. Свой первый супергеройский костюм она сделала из буркини, который купила ее мать, да и в целом все ее одежда выполнена в стиле шальвар-камиз.

Камала Хан получилась в игре такой же непосредственной и живой, как и в комиксе. Она стесняется своих кумиров, в общество которых попала, но старается помочь им преодолеть взаимную неприязнь, забыть былые претензии и снова стать командой. Это помогает и самой Камале стать сильней и принять себя такой, какая она есть. Вообще, с точки зрения сюжета и сюжетных миссий Marvel’s Avengers ничуть не хуже фильмов Avengers, не знаю уж, комплимент это или упрек. Как по мне, все-таки комплимент.

В сюжетных миссиях вы будете переключаться между героями, причем порой даже между тремя-четырьмя в рамках одного задания, а боевые участки здесь чередуются с простенькими акробатическими этюдами и несложными головоломками. Плюс есть некоторое количество чисто мультиплеерных заморочек, типа удержания нескольких точек или обороны зоны, но они не успевают надоесть, потому что перемежаются с другими заданиями, видеовставками, беседами героев и т.д. А вот в побочных и пост-сюжетных миссиях сценарных склеек нет, поэтому они выглядят вторичными и повторяющимися, даже хваленые эпические миссии за каждого из шести героев.

Как мы сказали в самом начале, Marvel’s Avengers – это Destiny без пушек. Супергерои вообще не любят дистанционное оружие, так что перед нами не лут-шутер, а лут-браулер. Нет, тот же Тор бодро швыряет в супостатов Мьёлльнир, Кэп работает штатным дискоболом и даже Халк умеет бросать в противников бетонные глыбы, которые способен добыть даже посреди густого леса или в заснеженной тундре. Но нормальное огнестрельное оружие есть только у Черной вдовы. Ну и в целом, как известный любитель летучих мышей (не тот, который сделал 2020 г. особо запоминающимся, а другой), супергерои предпочитают близкие контакты третьего рода. Хук, апперкот, удар ногой с разворота и прочие элементы боевого гопака.

Бить роботам лицевые панели на самом деле приятно. Противники здесь разные, собирать комбо, не давая им опуститься на землю или наоборот, обрушивая летающих супостатов вниз, действительно весело. У каждого из героев свои фирменные способности и добивающие удары, которые можно еще развивать и прокачивать. Лично мне больше всего понравились Вдова и Мисс Марвел. У первой есть замечательная крюк-паутинка, позволяющая просто молниеносно перемещаться от противника к противнику и ловить летающих уродцев, а вторая забавно изгибается в режиме полиморфизма, умеет увеличиваться в размере и имеет очччччччень длинные руки. Боевая система в игре действительно неплохая. Пара ударов, блок, несколько спецспособностей дают достаточный простор для сбора комбо и выбора собственного боевого стиля.

А где же здесь игра-сервис, спросите вы? Пока что все выглядит как вполне себе однопользовательская сюжетная игра, в духе той же Batman: Arkham Knight. Все в порядке, она здесь. Crystal Dynamics и Square Enix предлагают нам выполнять ежедневные, еженедельные и специальные миссии, повышать уровень снаряжения и открывать новые костюмы, прокачивать встроенные бесплатные аналоги сезонных пропусков героев и т.д. При этом снаряжение прокачивается очень уж неторопливо. За 18 часов пройдя сюжетную кампанию, я смог прокачать только двух героев, собственно Мисс Марвел и Черную вдову, до 15 уровня и поднять их снаряжение до силы 50 из 150. Если же говорить об открытых костюмах и выполненных испытаниях, необходимых для разблокирования косметики, то там все еще хуже. По самым скромным прикидкам, чтобы открыть все, вам нужно будет потратить тысячи часов. Да, как в той же самой Destiny. И, естественно, разработчики за это время успеют добавить в игру что-то новое.

Тем более что планы по выходу первых обновлений уже заявлены. Так, уже известно, что первым дополнительным персонажем, который появится в Marvel’s Avengers, станет Соколиный глаз. Только не известный всем по тем же фильмам Клинтон Бартон, а его преемница, Кэйт Бишоп. Кроме того, в игре должна была появиться и Черная пантера, но в связи со смертью Чедвика Боузмана, анонс этого персонажа решили отложить. Вскоре откроется и третий аутпост, SHIELD Substation Zero, которым управляет коммандер Мария Хилл. После релиза выйдет дополнительное испытание для игроков-одиночек – Mega Hives, бесконечное подземелье, которые вы проходите до тех пор, пока не потеряете всех своих бойцов.

Как и обещали в Square Enix, всю кампанию и даже большинство пост-сюжетного контента в Marvel’s Avengers можно пройти в одиночку в компании трех AI-напарников. Достаточно выключить подбор игроков. Если же эта опция активирована, от одного до трех AI-персонажей заменят живые люди, если будет из кого набирать, народа в Сети не то чтобы много. Традиционно, на начальных уровнях сложности проще играть с AI-героями, испытания высокой сложности лучше проходить в компании.

Marvel’s Avengers – игра-сервис, игра фан-сервис. Он здесь разный, его много. Начиная от отсылок, разбросанных по игровым уровням и комнатам героев, заканчивая поиском комиксов, дающих определенные бонусы, открытием костюмов и т.д. От количества ссылок, перекрестных ссылок и внутренних приколов у преданного фаната может и крышу сорвать. Искать эти маленькие секреты «только для своих» особенно приятно.

Казалось бы, из всего вышесказанного может сложиться впечатление, что Marvel’s Avengers — практически идеальная игра для фанатов комиксов. Да, это было бы так, если бы не огромное количество разнообразных глюков. Заедающих анимаций, бесконечно повторяющихся реплик, бесконечных загрузок, регулярных падений и т.д. Самое интересное, что до выхода игры лично у меня пресс-версия работала как часы, стоило же появиться патчу первого дня, «повышающему стабильность», как Marvel’s Avengers начала падать каждые 15 минут. Мало того, такое впечатление, что игра ведет себя по-разному в разное время суток. Никаких новых обновлений пока не выходило, тем не менее, в один день игра работает три часа без всяких проблем, в другой — даже не может запуститься. При этом намного более тяжелая Microsoft Flight Simulator, хоть и не отличается высоким fps, но зато работает на порядок стабильней.

Итого, на текущий момент у Marvel’s Avengers есть следующие проблемы. Небольшое количество пост-сюжетного контента и его однообразность. Сломанная система прогрессии. Крайне неудовлетворительная стабильность. Опыт той же Destiny показывает, что за год-два игра может набрать достаточно «мяса», чтобы привлечь дополнительных игроков, весь вопрос в том, насколько плотно в Crystal Dynamics и Square Enix будут поддерживать проект. Судя по предрелизным заявлениям компаний, настроены они серьезно.

Пока же я бы порекомендовал подождать патча, действительно повышающего стабильность, и пройти игру как очень неплохую однопользовательскую action/adventure для фанатов вселенной Marvel. В этом она действительно хороша.

P.S. Маловероятно, что Человек-паук заглянет в Marvel’s Avengers. Во-первых, у него есть отличная сольная игра Marvel’s Spider-Man, которая еще совсем не устарела, мало того, в четвертом квартале 2020 г. Insomniac Games выпустит продолжение Marvel’s Spider-Man: Miles Morales.