Infiniti Q60S: когда эмоции побеждают разум

Начнем год с яркой модели! Тем более, что если верить новостям – электрокары, автономный транспорт – то купе Infiniti Q60S существовать не должно. Но автомобиль существует – и это круто! Ведь когда современный мир постепенно уничтожает эмоциональность езды, такие автомобили, как Infiniti Q60S доказывают – еще не все потеряно. Здесь эмоции побеждают разум и это крайне важно: именно эмоции делают нас людьми, не позволяя превратиться в очередной «винтик» очередной машины.

Когда каждый километр за рулем – это событие

Как бы пафосно это не звучало, но все действительно так: каждый километр за рулем Infiniti Q60S – это событие для энтузиаста автомобильного мира. Даже больше: каждая минута рядом с Infiniti Q60S дарит эмоции. Все начинается со знакомства в статике. Автомобиль красив и необычен внешне – можно долго рассматривать линии, формы, детали корпуса. Подобное ощущение царит и в салоне: раздельные зоны для водителя и переднего пассажира, удобные сиденья спортивного толка спереди, уютные задние кресла.

Красивый, стильный, даже породистый дизайн – его можно «смаковать» целиком и в деталях: прищуренные фары, крылья-бедра над задними колесами, хромированный зигзаг заднего бокового стекла, который уже стал фирменным знаком новых моделей Infiniti. Спереди есть хромированные крылья: это не бутафория, они вполне функциональны – внутри просматриваются воздушные каналы.

Передняя панель делит салон Infiniti Q60S на две зоны – для водителя и пассажира. Маленький красивый руль сам ложится в руки; на руле – кнопки дополнительных функций, за ним – лепестки для управления АКПП в ручном режиме. Сиденья с глубокой посадкой удобны, есть множество регулировок – даже регулировка ширины боковой поддержки! Отделка салона –«сине-фиолетовый карбон». Между двумя основными циферблатами с необычной отделкой – многофункциональный цветной дисплей.

Вот и ездовой характер Infiniti Q60S похож: впечатляет с первого вздоха, затем постепенно раскрывается в деталях. Садишься внутрь, запускаешь мотор кнопкой, в голове пробегает мысль «что сейчас будет?» – все-таки 405 л.с. под правой ногой. Двигатель оживает, но на удивление тихо; выезжаю с парковочной площадки, под моросящий дождь направляюсь домой – и понимаю, что Infiniti Q60S сдерживает себя в ЕКО-режиме.

Затем были сухие дороги да открытые трассы – и чувство бесконечного разгона. Купе Infiniti Q60S в первое мгновение стартует мягко и неторопливо, но затем превращается в ураган, смерч, шторм в одном флаконе: под сочный плотный рык выхлопной системы автомобиль настолько плотно вжимает в спинку сиденья, что становится тяжело дышать! Поражает не только интенсивность ускорения, но и его бесконечность: начиная с 1,5-2 тыс. об/мин и 30 км/ч далее автомобиль стремится вперед подобно самолету во время форсажа: 70-80-100-120-130 км/ч. В какой-то момент я понимаю, что мой мозг просто не успевает обрабатывать понимание скорости. Первоначальные мгновения старта – пока раскрутятся турбины, пока «замкнутся» фрикционы АКПП – усыпляет бдительность. И за то время, пока в голове пробегает мысль «да все ОК», Infiniti Q60S уже превышает дозволенные городские лимиты. А пока приходит осознание последнего факта, автомобиль уже перешел на трехзначные цифры скорости. Хотите испытать «Hyperloop» или прикоснутся к черной дыре? Просто прокатитесь в Infiniti Q60S: этот автомобиль не просто разгоняется, нет; этот автомобиль поглощает пространство и, кажется, даже чуть-чуть искривляет время.

Сердце Infiniti Q60S – мощный 405-сильный бензиновый мотор V6 с парой турбин. Его верные напарники – полный привод и 7-ст. АКПП. Автомобиль немаленький (4,69 х 1,85 х 1,395 м) и нелегкий (1 914 кг), а потому первоначальный импульс разгона – это не «удар» или «рывок», а мягкий старт; что, кстати, здорово помогает совладать с машиной на первых порах. Разгон 0-100 км/ч занимает 5,1 с, максимум – 250 км/ч. Но предельные цифры разгона и скорости не так важны, как эмоции – это автомобиль не для трека, а для радостей жизни уже состоявшегося человека: загородный ресторан, ночной клуб, красивые пейзажи за окном…

Управляемость хороша и на первый взгляд, и при детальном изучении. Если сел за руль, втопил газ и погнал «на все деньги» во время тест-драйва у дилера – то автомобиль просто покажется жестковатым, руль порадует остротой (2 оборота от упора до упора) и скоростью реакций. Словом, все сделано так, чтобы сразу заявить: ух, это серьезное спорт-купе!

Но если владелец постарается копнуть глубже, чем «покатушки на стиле перед друзьями» – то Infiniti Q60S демонстрирует более полный и многогранный характер, на который, кстати, явно повлияли различные инновационные технологии. Речь идет о системе Drive Mode Select и рулевом управлении «по проводам» DAS (см. ниже). Руль всегда прозрачен, на него не передаются удары от неровной дороги; при этом на руле есть усилие, дающее понимание поворота колес. А еще – в зависимости от выбранного режима меняется не только усилие на руле, но и угол поворота передних колес: в режиме Sport руль просто становится тяжелее; а в режиме Sport+ еще и прибавляется остроты управления. Схожим образом Drive Mode Select влияет на двигатель и АКПП: Comfort – это просто приятный мощный автомобиль на каждый день; в режиме Sport уже заметны замашки, которые превращают в настоящий ураган в Sport+; режимы Snow и ЕСО «давят» мотор и «размазывают» тягу для мягкой и безопасной езды.

Система Drive Mode Select предлагает много разных режимов. Хотя, по правде говоря, хватило бы трех: обычно-комфортного, максимально спортивного, да собственного Individual. Руль и система DAS радуют остротой и широкими возможностями настройки. А сам автомобиль – разносторонним и понятным характером. Если на нем «просто валить» – то на дуге он безопасно нейтрален и стабилен. Но если начинаешь вдумчиво работать рулем и газом – то можно поехать на грани нейтральной и слегка избыточной поворачиваемости: выходит быстро и увлекательно.

Вообще система Drive Mode Select должна также влиять на характер работы амортизаторов с электронным управлением, но вот здесь большой разницы я не заметил: «передок» всегда едет хорошо, а вот зад немного жестковат – и это никак нельзя исправить переключением режимов езды, помогает только загрузка пассажирами или сумки в багажнике. Можно было бы списать на спортивный характер автомобиля, но Infiniti Q60S ведь скорее тяготеет к купе класса GT, нежели к «зажигалкам для трека». Сюда же не вписывается шум от колес: да, была поздняя холодная осень, а шины летние и большие (Dunlop SP Sport MAXX 050 DSST 245/40R19) – но в автомобиле этого класса как-то в принципе не ждешь, что поднимутся такие вопросы. Зато отправляясь в дальнюю дорогу можно взять друзей и/или немало вещей: сзади не только уютные, но и вполне вместительные сиденья (полноценное 4-местное купе!); колесная база достигает 2,85 м; багажник предлагает объем 342 л. Заодно в дальней дороге будет время изучить систему мультимедиа InTouch: много функций, но сложное управление.

Сзади вполне достаточно места для двоих, есть электропривод отодвигания передних сидений для облегчения посадки; багажник объемом 342 л можно увеличить, сложив спинки заднего дивана: Infiniti Q60S вдруг оказывается практичным и удобным!…

…Чего не скажешь о системе InTouch с двумя дисплеями. Благо все самые необходимые функции и кнопки – «климат», аудиосистема, телефон – вынесены на центральную консоль или на руль.

Конечно, самое главное в Infiniti Q60S не задние места, багажник, кнопки, системы. Самое главное – это ответ на вопрос: Infiniti Q60S запоминается, нравится? Ответ очевиден: конечно, да! В системе координат, которые установили Mazda CX-5 (езда для эмоций) и SEAT Leon CUPRA (езда на время), купе Infiniti Q60S оказывается ближе именно к Mazda: не нужно считать пикосекунды с круга, не нужно каждый раз ехать быстрее; нужно просто ловить настроение и радоваться жизни. Даже в тот момент, когда только подходишь к автомобилю. Затем миг, когда открываешь дверь и «оживает» салон. Следующий шаг – это запуск мотора, начало движения. Наконец, во время езды – когда получаешь эмоции от каждого километра дороги. Эмоции, которые останутся в памяти и станут частью вашей жизни. Это дорого стоит.

Infiniti Q60S: смесь классики с инновациями

Во время написания этого текста ловлю себя на мысли, что Infiniti сегодня вдруг оказывается одной из самых инновационных автомобильных компаний в мире. Еще пару лет тому назад имя Infiniti ассоциировалось с моделью FX, продольным мотором V6, задним или полным приводом – вспомните Infiniti Q70. А сегодня Infiniti – это «руль по проводам» (впервые в мире!), двигатель с изменяемой степенью сжатия (впервые в мире!) и новейший мотор VR30DDTT, который мы встречаем под капотом тестового автомобиля.

Интересно, что купе Infiniti Q60S построено на основе FM – Front Midship. Это даже не платформа, а общая идеология: продольное расположение мотора и трансмиссии, сильное смещение двигателя к центру, задний привод или полный привод с акцентом на заднюю ось. По аналогичному рецепту созданы Infiniti G35 Coupe (2002 год) и Infiniti G37 Coupe (2008 год).

У компании Infiniti были автомобили-купе еще до эпохи Infiniti G35 Coupe и Infiniti G37 Coupe, но именно эти две модели следует считать предшественниками Infiniti Q60S: очень мощные и быстрые купе, построенные по идеологии FM – продольный мотор V6 сильно смещен в пределы колесной базы плюс задний привод. Новейшее купе – идеологический наследник этих автомобилей, но построено с использованием самых передовых технологий.

Однако, используя классические наработки компании, модель Infiniti Q60S привносит огромное количество инноваций. Во-первых, технология DAS (Direct Adaptive Steering): управление передними колесами «по проводам» – т.е. механической связи между рулем и передними колесами нет. Причем в купе Infiniti Q60S использована система DAS уже второго поколения, хотя глобально система не изменилась: три идентичных блока управления, которые дублируют друг друга; руль не связан с колесами, а лишь отдает команду, подобно игровому джойстику; поворот передних колес вправо/влево выполняет электропривод. Плюс есть дублирующая муфта, которая замыкается при возможном отказе системы DAS – тогда между рулем и передними колесами создается привычная механическая связь.

Купе Infiniti Q60S стало вторым автомобилем в мире, после родственного седана Infiniti Q50, где серийно использовалась система DAS – т.е. «управление по проводам».

Зачем такие сложности, что это дает? Во-первых, поразительную «чистоту» руля – при езде по неровностям нет ни малейших подергиваний. При этом на руле есть усилие, что позволяет понимать уровень поворота колес. Во-вторых, система DAS позволяет менять не только усилие на руле, но и передаточное число в режиме реального времени, как это происходи в режиме Sport (руль становится острее обычного на 4% при скорости 100 км/ч) и Sport+ (на 12%). Судя по небольшому изменению передаточного числа, сегодня разработчики Infiniti Q60S просто не хотят напугать водителей-«традиционалистов» глобальными изменениями руля. Но данная система реально способна обеспечить максимальный выворот колес при отклонении руля на пару градусов кончиком пальца. Хотя некоторые особенности DAS проявились уже сейчас: так, при повороте руля в крайнее положение система понимает, что водитель хочет развернуть автомобиль – и, повернув изначально колеса на предельный угол, затем «доворачивает» их еще на пару градусов. Следующий пример – система контроля рядности движения. Подобная система состоит из двух основных блоков: получение информации (камера в верхней части лобового стекла следит за дорогой) и исполняющий механизм, который корректирует положение автомобиля на дороге. В последнем случае при срабатывании системы используются или тормоза (и тогда есть ощущение, что автомобиль кто-то «тянет за хвост»), или электрический усилитель руля (и тогда заметно, как поворачивается руль). А в случае Infiniti Q60S ничего подобного нет – автомобиль просто очень мягко направляется и становится по центру своей полосы. Наконец, третье, что остается за кадром, но очень важно: фактически данная система – задел на будущее, в сторону автономного транспорта, который должен «рулить» сам. Уверен, что компания Infiniti уже сейчас оттачивает логику управления системой DAS и, когда наступит время автономного транспорта, огромный багаж знаний станет важным технологическим преимуществом.

Если быть совсем уж точным, то в этом автомобиле используется система DAS 2.0 – слегка «отшлифована» логика управления, но без существенных перемен техники: три дублирующих блока управления, поворот влево/вправо с помощью электропривода, резервная муфта для механической связи руля и передних колес.

Еще одной глобальной новинкой Infiniti Q60S стал мотор VR30DDTT. Фактически этот двигатель является ближайшим родственником мотора VR38DDTT от Nissan GT-R и наследником прошлых легендарных моторов серии VQ (VQ35/VQ37). Конструктивно – здесь прекрасно все! Есть олдскульные традиции проектирования «железа»: схема V6 с углом развала 60 градусов; диаметр и величина хода поршня идентичны (86 мм) – это т.н. «квадратный мотор»; степень сжатия равна 10,3:1; две турбины. Есть инновационные решения: алюминиевый блок с плазменным напылением на стенках цилиндров; совмещение систем VTC (высота подъема клапана) и CVVT (изменения фаз газораспределения) с электроприводом – последние позволяют улучшить наполнение цилиндра топливовоздушной смесью во время всасывания и продувать цилиндр после рабочего такта. А еще есть совсем уж уникальные решения, вроде оптического контроля частоты вращения турбины.

Результат – 405 л.с. при 6 400 об/мин и 475 Нм в диапазоне 1 600-5 200 об./мин. В реальной жизни это выглядит так: с 1,5-2 тысяч и, кажется до бесконечности, автомобиль мягко, но ощутимо «трамбует» тело в спинку сиденья. При этом есть стойкое ощущение, что мотор может больше и его сознательно «зажали» ради общего ресурса АКПП и полного привода. Потому, что 135 л.с. и 158 Нм снятые с 1 л рабочего объема при таком скоплении технологий и по меркам нынешнего времени – это немного. Расход? Если поехать «во всех лошадей», то будет около 20 л на 100 км; если немного снизить темп, то получим городской расход около 17-18 л на 100 км даже с учетом будничных пробок; а если прокатится на выходных – то можно и вовсе уложится в 10-13 л на 100 км. При езде в максимальном режиме на треке расход вырастет в 1,5-2 раза. Но я очень сильно сомневаюсь, что Infiniti Q60S будет постоянным гостем трек-дней – не тот формат (и вес) автомобиля. А вот съездить в загородный клуб или «слетать» по трассе в другой город – тот формат. Расход на скорости 100 км/ч – около 9 л; на 130 км/ч – порядка 10,5-11 л. Далее пропорцию можете выстроить сами (я не нарушал!): каждые 10-20 км/ч добавляют к расходу около 1 л.

Можно не сомневаться, что мотор VR30DDTT с нами надолго: высокая мощность и удачный формат V6 3,0 л позволяют использовать его на разных автомобилях Infiniti – начиная от спорт-версий моделей среднего класса (Q50S и Q60S), продолжая большими люкс-седанами, заканчивая крупными кроссоверами и внедорожниками.

Одна комплектация: недешево, но «все включено»

На фоне системы DAS и мотора VR30DDTT, важно не потерять другие необычные решения и особенности Infiniti Q60S. Так, здесь используется система изменения режимов езды Drive Mode Select, которая влияет на работу мотора, АКПП, рулевого управления, подвески. Кстати, последний пункт также необычен – это подвеска DDS (Dynamic Digital Suspension) – т.е. электронно-управляемые амортизаторы. Кстати, рулевое управление DAS и подвеска DDS являются особенностью Infiniti Q60 именно в максимальной версии с красной литерой «S». Равно как и увеличенные тормоза: спереди диски диаметром 355 мм, сзади диски 350 мм, «именные» тормозные суппорта производства компании Akebono.

Переключатель Drive Mode Select уже встречался на других автомобилях Infiniti (вспомним Infiniti Q70, Infiniti QX80, Infiniti QX60), но здесь появилось заметно больше режимов езды: Comfort, ECO, Standard, Sport, Sport+, Individual (можно «собрать» все настройки по своему желанию). Изменилась система мультимедиа. Так, купе Infiniti Q60S получает новую систему InTouch, где используется сразу два сенсорный дисплея: уже известный 8-дюймовый в верхней центральной консоли и 7-дюймовый дисплей ниже. Логика в данном решении есть: верхний дисплей – это навигация, отображение картинки с камер кругового обзора, быстрый доступ к некоторым функциям; нижний дисплей и три кнопки под ним – это управление аудиосистемой, «климатом», переход на домашнюю страницу, ряд детальных настроек и управления второстепенными (даже третьестепенными) функциями. Логика есть, но она далека от совершенства. К примеру, в одних случаях верхний дисплей работает как сенсорный, в других случаях – нет; это изрядно сбивает с толку. Картинка выглядит зернистой, графика простовата; все это не так заметно в других автомобилях Infiniti – ведь там нет нижнего дисплея, который явно выглядит лучше. Но есть и приятные мелочи – к примеру, различные «спорт»-приборы: индикатор перегрузок, степень нажатия педали газа.

Большие тормоза под стать мощности мотора и весу автомобиля; я ездил поздней осенью – без перегревов. Система InTouch и два дисплей не лишены логики, но также не лишены и проблем с эргономикой: порой вспоминаешь пословицу «проще – значит лучше». Зато есть разные спорт-индикаторы для забавы, круговой обзор с несколькими видами, пр. Система Drive Mode Select позволяет выбрать один из нескольких режимов езды.

Все эти системы входят в одну комплектацию автомобиля: Infiniti Q60S V6 3.0 Sport+Navi, всегда с полным приводом и 7-ст АКПП. Цена – 1,6 млн. грн. или около $57 тыс.

Эта комплектация составлена по принципу «все включено»: кожаный салон, электропривод сидений и память настроек, вставки из карбона с сине-фиолетовыми акцентами, адаптивные светодиодные (LED) фары с функцией переключения «ближний/дальний свет», система контроля рядности движения, круговой обзор (четыре камеры), двойной «климат», пр. Но даже когда ожидаешь высокого уровня комплектации, купе Infiniti Q60S находит, чем удивить. К примеру, здесь используется – между прочим, впервые в мире – высококлассная аудиосистема Bose Performance Series: 13 динамиков (включая четыре сабвуфера), 340 Вт мощности, усилитель и блок обработки звука (технологии активного шумоподавления и объемного звучания). Признаюсь честно: я не меломан-профессионал, но звучит классно.

Отмечу еще пару-тройку интересных пунктов: активные жалюзи решетки радиатора Active Grille Shutter, которые закрываются для улучшения обтекаемости и открываются, когда требуется максимальное охлаждение мотора; плюс фирменный красный цвет Dynamic Sunstone Red (автмобиль на фото) с дополнительным слоем лака.

Сейчас купе Infiniti Q60S можно купить только в одной, но максимальной версии – мощный мотор, полный привод, максимальная комплектация «все включено»: кожа и карбон в салоне, адаптивные светодиодные фары, аудиосистема Bose Performance Series. Однако вскоре к нам может приехать версия с 2-литровым бензиновым турбо-мотором (211 л.с.) и задним приводом; ценник на такой автомобиль будет заметно ниже, а продажи – выше.

Наконец, для автомобиля Infiniti Q60S даже немного изменился производственный процесс, были отобраны специальные люди-контролеры из числа самых опытных сотрудников Infiniti. Да, это далеко не обязательные пункты в данной статье. Но они показывают, насколько создатели «вложились» в автомобиль, как «шлифовали» каждую мелочь. Купе Infiniti Q60S – это любимый ребенок инженеров Infiniti. И это чувствуется.

Итоги: зачем и кому нужно купе Infiniti Q60S?

Этот автомобиль нужен моему ребенку – чтобы поставить его фото заставкой на телефоне. Этот автомобиль нужен инженерам и конструкторам Infiniti – чтобы еще раз поверить: мы можем! Этот автомобиль нужен клиенту, который после QX60 и QX30 думает «Infiniti уже не торт» – нужен для того, чтобы за 5,1 секунды без слов объяснить «Infiniti ого какой торт».

Вы спросите: ну вот сколько таких машин продано? За 2017 год в Украине продано восемь купе Infiniti Q60S. Были квоты от производителя, но даже без квот и даже при условии увеличения продаж в 2-3 раза общая цифра будет все равно небольшой. Может показаться странным, но это хорошо. Этот автомобиль таким и должен оставаться: оригинальным, редким, мощным, пьющим топливо ведрами, с проблемами в эргономике. Вот он должен быть таким со всеми его плюсами и минусами – потому, что это Infiniti Q60S и точка.

Потому, что купе Infiniti Q60S – как вкладыш жвачки Turbo: такой далекий суперкар, который так близко в твоем каждом сне. Подобные автомобили – породистые жеребцы, где деньги плачены не только за скорость, но также за красоту, грацию, характер, породу. Очень хочется, чтобы новый год подарил еще парочку подобных экземпляров. Чего и вам желаю.

Автомобиль предоставлен – Infiniti Украина