Infiniti QX30: компактный кроссовер с сильным характером

Прошлую серию статей о кроссоверах открывал Nissan Qashqai. А теперь мы начнем с детища компании Nissan, построенном на компонентах Mercedes, и все это называется Infiniti! Запутались? Давайте детально разберемся в том, что являет собой Infiniti QX30…

Позиционирование

Автомобиля, подобного Infiniti QX30, ранее в гамме компании не было: компактный кроссовер, одна из самых маленьких и доступных моделей от японцев. Попутно, Infiniti QX30 – это производная от хэтчбека Infiniti Q30. Одним словом, «30-я» серия – это приход марки Infiniti в С-класс по европейской классификации.

Один автомобиль – в двух лицах: Infiniti Q30 являет собой традиционный хэтчбек С-класса, лишь чуть повышена посадка кузова; Infiniti QX30 выступает как компактный кроссовер, отличаясь увеличенным клиренсом, пластиковыми накладками, обаязательным наличием полного привода. Обе модели появились в 2016-м году. Однако «30-ка» – еще не самая компактная модель Infiniti: QX30 занимает место между EQS (Juke) и уходящим QX50.

Продажи Infiniti QX30 (равно, как и просто Infiniti Q30) стартовали в Украине на стыке 2016/2017 годов. В статье представлен автомобиль Infiniti QX30 с полный приводом, 2-литровым бензиновым турбо-мотором мощностью 211 л.с., в комплектации GT Premium Pack.

Как едет?

Компактный и легкий кроссовер для города? Не тут-то было: едет Infiniti QX30 неожиданно «плотно», будто модель на класс больше и тяжелее. В обычной городской езде и в режиме «Е» кроссовер Infiniti QX30 разгоняется на уровне 150-170-сильного автомобиля, «автомат» частенько переключается вверх настолько рано, что не дает двигателю набрать даже 2,5 тыс. об/мин. Руль дает информацию о крутизне поворота, но тоже кажется немного тяжелым. Однако больше всего слово «плотно» относится к подвеске: вроде и не жестко, но ожидал как-то больше «воздуха» в ее работе; одна отрада – кренов практически нет.

А где обещанные 211 лошадиных сил? Они спрятаны в «S»-режиме и в большом ходе педали акселератора. Потому что если Infiniti QX30 показать, кто хозяин – то автомобиль покажет свою прыть, ведь ехать он способен очень быстро: все-таки разгон 0-100 км/ч за 7,3 секунды – это уровень полноценных хот-хэтчей прошлого поколения. Не жалея нажать педаль акселератора, обороты мотора повыше (вплоть до 5-5,5 тыс.) – и понеслись вперед под классный породистый рык. Причем впечатляющая динамика есть не только при старте с места, но и на трассовых скоростях: при обгоне и ускорении 80-130 км/ч вжимает в спинку очень ощутимо. При этом даже на высокой скорости внутри тихо: премиум! Тормоза Brembo отвечают потенциалу мотора: замедление эффективное, педаль приятно упругая.

Мягкий волнообразный дизайн намекает на легкий характер, но в ездовых повадках Infiniti QX30 вдруг оказывается крепким и подтянутым автомобилем. Однако оставить дизайн без внимания все равно не получится: масса изгибов, хромированных вставок, оригинальные фары, необычные фонари – яркий и узнаваемый, но еще не затертый облик. Радует внимание к мелочам: к примеру, переключение от указателей поворота к дневным ходовым огням происходит мягко, с «театральным эффектом».

Так что, выходит Infiniti QX30 – идеальный автомобиль для семейных путешествий? Только в том случае, если в семье небольшие дети. Поскольку в салоне места не слишком уж много (особенно сзади) и чувствуется близость потолка: все-таки компактный и низкий кроссовер. Кроме того, низкий потолок и толстые передние стойки немного ограничивают обзорность. Багажник также на грани «достаточного» (430 л); здесь удобная прямоугольная форма и большой проем для загрузки, но он напрочь лишен различных кармашков и ниш.

Однако салон находит, чем порадовать искушенного покупателя. Во-первых, есть чувство класса «премиум», причем сделано это так, чтобы сразу было видно – «все по-богатому»: вершиной подхода является огромная кожаная вставка на передней панели в тон с сиденьями. На ощущение дороговизны влияют и приятные мелочи: хромированные элементы, светодиодная подсветка дверных ручек и область для ног. Во-вторых, здесь много внимания в деталях: к примеру, рифленые барабанчики управления громкостью и системой мультимедиа. Еще пример – передние стойки кузова, укутанные алькантарой.

Салон не «блещет» простором, везде места достаточно, но не более того. Однако салон «блещет» проработкой в мелочах: сложные изгибы, отделка передней панели, рифленые барабанчики, хромированы вставки, алькантара на стойках… Тестовый автомобиль был с бежевой обивкой, но есть вариант Café Teak с коричневым салоном: он выглядит сдержаннее и еще дороже. Крышка багажника кажется тяжелой, но зато поднимается неожиданно высоко и обеспечивает большой проем для загрузки.

В итоге я бы подытожил: все неплохо – необычный дизайн; тесновато, но зато интересно в салоне; можно быстро ехать, если «дать пинка» мотору. Я бы так и подытожил, если бы не 100 км одного из моих самых популярных маршрутов, где частенько езжу и на своем, и на тестовых автомобилях. И вот здесь – на откровенно паршивых районных дорогах между селами – неожиданно, но гламурно-городской Infiniti QX30 «расцвел» так, что мог бы заткнуть за пояс добрую половину «суровых кроссоверов»!

Упомянутая «плотность» подвески и руля на разбитых дорогах оказываются великолепны. Комфорта как раз в меру для того, чтобы не разбить ваш любимый фарфоровый сервиз в багажнике. А энергоемкости как раз в меру для того, чтобы мчать заметно быстрее, чем на многих других автомобилях. Словом: чем хуже дороги – тем лучше ощущается Infiniti QX30.

Фото показательно: кроссовер Infiniti QX30 не прочь съехать на грунтовку вдоль поля или промчать по разбитому асфальту. Каких-либо дополнительных настроек управления полным приводом нет. Но муфту и «автомат» перегреть не удалось, даже при пробуксовках в грязи. Клиренс – 202 мм. Удивительно, но Infiniti QX30 на легком бездорожье таки боец!

Есть ли инновации?

Парочка Infiniti Q30 и Infiniti QX30 построена на основе Mercedes GLA, что накладывает свой отпечаток на данный блок: сложно разделить технологии Infiniti/Nissan и Mercedes-Benz. Так, здесь использована общая структура кузова и шасси модели GLA; спереди по-прежнему МакФерсон, сзади – многорычажка. Но подвеска полностью перенастроена, появились свои пружины и амортизаторы – в итоге компания Infiniti, по моему скромному мнению, попала «в яблочко» для наших дорог. Двигатель и АКПП здесь также от Mercedes. Выходит, что для Infiniti – это первый случай появления роботизированной преселективной коробки с двумя сцеплениями. А еще – один из первых случаев появления бензинового мотора, где объединились турбина (до 1,9 бар) и непосредственный впрыск топлива, плюс двойная система регулировки фаз газораспределения (впуск/выпуск) и цепной привод ГРМ.

Кроссовер Mercedes GLA – основа не только Infiniti QX30, но и Infiniti Q30; в результате последний, даже являясь обычным хэтчем С-класса получил клиренс 172 мм. В тоже время – дизайн и салон полностью свои, равно как и настройки подвески. Под капотом – бензиновый мотор объемом 2,0 л, где логотип Infiniti можно найти лишь на декоративной крышке, а в деталях – сплошь «звезда» Mercedes. Автомат 7G–DCT также от немцев.

Добавьте сюда «мелочи» от Mercedes, которые видны и чувствуются: блок «климата», панель приборов, пресловутый левый подрулевой рычажок; даже два – с учетом «темпомата», т.е. круиз-контроля. А еще рулевое колесо с плоскими и жесткими кнопками. Наконец – куда уж без этого – электропривод регулировки сидений на двери.

Хотя есть и приятные отличия. Так, Infiniti QX30 получает рычажок АКПП на центральной консоли, который в случае моделей Mercedes положен только «заряженным» AMG-версиям: удобно и приятно! Кстати «автомат» предлагает несколько режимов работы, переключаемых кнопкой «E-S-M»: экономичный, спортивный, ручной выбор передач. Отображение выбранного режима – на дисплее панели приборов.

В мелочах куда не глянь – Mercedes: руль, ряд кнопок, «климат», приборы. Хотя, стоп – а разве это плохо? Ведь основой для Infiniti QX30 стал не кто-нибудь из масс-маркета, а известный премиум-бренд! Если специально не «морочить» голову запутанными связями разных автомобильных марок, то в целом-то салон хорош и проработан в деталях.

В тоже время, Infiniti QX30 получил ряд фирменных наработок Infiniti/Nissan. Прежде всего, речь идет о системе кругового обзора AVM (Around View Monitor), которая стала массовой именно на этих японских автомобилях. По периметру Infiniti QX30 установлено четыре камеры (спереди в решетке радиатора, сзади в крышке багажника, плюс камеры в правом и левом зеркалах заднего вида) изображение с которых передается на центральный дисплей: можно вывести общую картинку «взгляд сверху» либо просмотреть определенную зону с конкретной камеры. Также присутствует система распознавания движущихся объектов в картинке камер – крайне удобная функция: система подает звуковой сигнал и очерчивает желтым контуром картинку с той камеры, где было замечено движение. А еще отмечу светодиодные (LED) фары: адаптивные, меняют световой пучок, есть авто-переключение «ближний/дальний».

Но правда в том, что подобные системы не являются эксклюзивом от Infiniti QX30 – они уже встречались ранее в различных сочетаниях на различных моделях Infiniti (Q70, QX80) или Nissan (Qashqai). Равно как и фирменный комплекс мультимедиа с возможность управления на сенсорном дисплее или с помощью джойстика на центральной консоли. В целом возможности прежние: навигация, аудиосистема, работа с телефоном, бортовой компьютер, всевозможные настройки. Однако в мелочах система стала лучше: переработан дизайн меню, появилось несколько вариантов вывода информации (карта и данные бортового компьютера). Плюс аудиосистема BOSE класса Hi-Fi с 10-ю динамика. Кстати, удивительно, но среди всех автомобилей, побывавших у меня в руках, классный звук запомнился, только в Volvo XC90 и как раз последних моделях Infiniti – QX60 да в этом QX30.

Круговой обзор на четыре камеры, несколько «основных экранов» с разными вариантами вывода карты и данных, управление аудиосистемой, различные настройки, джойстик на центральной консоли – все это уже знакомо по другим автомобилям Infiniti. Однако все стало лучше в мелочах и удобнее в использовании. Добавьте к этому систему помощи при парковке, адаптивные фары, аудио BOSE… Словом, кроссовер Infiniti QX30 революцию в эргономике салона не совершил, но в своем классе и «в грязь лицом не ударит».

Конкуренты

Говорим кроссовер Infiniti QX30 – подразумеваем сразу и хэтчбек Infiniti Q30, поскольку родство между двумя автомобилями очевидно. Модельную гамму 30-й серии открывает Infiniti Q30 с 1,6-литровым бензиновым турбо-мотором (150 л.с.) и 7-ст. АКПП – 761 тыс. грн. ($28 тыс.); 2-литровый двигатель (211 л.с.) и полный привод доступны минимум за 880 тыс. грн. ($32,6 тыс.) и это уже будет средняя комплектация GT. На вершине гаммы – Infiniti Q30 в исполнении Sport: собственный бампер, спортивная подвеска (клиренс 150 м), усиленные тормоза. Подобный автомобиль оснащается только мотором 2,0 л (211 л.с.) и полным приводом – он обойдется от 924 тыс. грн. ($34 тыс.); с учетом выбора максимальных версий и комплектаций, цена Infiniti Q30 может достигнуть 1,05-1,1 млн. грн.

Кроссовер Infiniti QX30 доступен только с мощным бензиновым турбо-мотором 2,0 л (211 л.с.), АКПП, полным приводом. Поэтому и его цена заметно выше – от 966 тыс. грн. ($35,8 тыс.) до максимум 1,14 млн. грн. ($42,2 тыс.) в зависимости от выбранной комплектации. Традиционно для Infiniti, оба автомобиля отличаются хорошей комплектацией: в «базе» – АКПП, система стабилизации, шесть подушек безопасности, 7-дюймовый сенсорный дисплей, внешняя отделка хромом; в средних версиях – кожа Nappa, «климат», полностью светодиодные фары, камера заднего вида; в максимальных – аудио BOSE, круговой обзор, панорамная стеклянная крыша. Однако оба автомобиля в Украине напрочь лишены дизельных моторов, которые есть в Европе: маленький дизель 1,5 л идет только с МКПП – у нас его мало кто купит; большой дизель 2,2 л с АКПП – оказывался слишком дорогим, в итоге его также мало кто купит.

Теперь подбираем конкурентов. Первым, логично, являются модели Mercedes-Benz – кроссовер GLA и хэтчбек А-класса. Они предлагают более широкий выбор моторов и различных версий (как дороже, так и дешевле); но тесноваты и в сравнимых комплектациях дороже Infiniti. Следующая парочка – Volvo V40 в обычной версии и Cross Country: есть дизели, но крайне тесный салон, небольшой багажник, пожилые модели (уже ждем ХС40). Еще вариант – Audi Q2 и Audi Q3: первая модель на пол-класса ниже, хотя выглядит современно; вторая уже явно «в годах»; оба автомобиля, пожалуй, не просторнее Infiniti и в сравнимой комплектации окажутся заметно дороже. А если среди моделей Группы VW отбирать конкурентов для хэтча Infiniti Q30, то за цену его базово-средних версий (760-800 тыс. грн.) можно взять VW Golf и SEAT Leon сравнимой мощности и комплектаций – но они не воспринимаются как «премиум».

Наконец, самые опасные конкуренты – это кроссоверы от BMW, построенный на платформе UKL: новые X1 и X2, плюс Mini Countryman. Просторный салон, широкий выбор версий (бензин или дизель, передний или полный привод); есть относительно недорогие базовые версии. Но в сравнимой комплектации – мощный мотор, хорошее оснащение, полный привод и «автомат» – эти автомобили окажутся заметно дороже Infiniti QX30. Наконец, можно вспомнить современные кроссоверы массовых марок, которые вышли на новый уровень: Peugeot 3008, Mazda CX-5, отчасти Subaru XV. Все они дешевле, глобально не хуже; есть варианты с дизелем, полным приводом, есть очень современное оснащение. Однако QX30 отвечает мощным мотором и своим имени: все-таки имя «Infiniti» воспринимается как «премиум», а имена этих кроссоверов – нет.

Среди различных компактных кроссоверов немало конкурентов. Большинство выигрывает предложением широкого выбора различных версий, включая и дизельные. На этом фоне, сила Infiniti QX30 – в мощном моторе и соотношении «цена/оснащение».

Стоимость содержания

В среднем городской расход топлива составил 11-12 литров на 100 км; если ехать активно и/или попасть в пробки – расход возрастает до 13 л; если ехать тихо, спокойно, без пробок – можно получить расход около 10 л на 100 км пути. Однако даже эта цифра все равно чуть больше, чем обещал паспорт. А вот при езде по трассе Infiniti QX30 вполне укладывается в обещанный расход топлива – так, на скорости 80-90 км/ч средний расход составляет 5,5-6 л на 100 км: спасибо 7-ст. АКПП с расширенным диапазоном передаточных чисел, что позволяет существенно понизить обороты мотора при трассовой езде. Однако на более высокой скорости существенно возрастает и расход топлива: 110-120 км/ч – около 8-8,5 л.

Общая гарантия составляет три года или 100 тыс. км; периодичность ТО – раз в год или 10 тыс. км. Минимальная цена за стандартное ТО – 3,7 тыс. грн.; заметно расширенные ТО обойдутся примерно в 9 тыс. грн. Точные цены зависят от объема выполняемых работ.

Цены указаны по состоянию на декабрь 2017 года без учета различных скидок и бонусов при покупке автомобиля или его обслуживании.

В итоге

В целом ситуация похожа на Infiniti QX60: да, кроссовер Infiniti QX30 не совершает революцию в своем классе, но он расширяет модельную гамму Infiniti. И это хорошо: покупатели получают больше выбора в популярном сегменте, продавцы получают увеличение продаж – сейчас на парочку Infiniti Q30/QX30 в Европе приходится около 70% продаж марки. Думаю, у нас эти цифры будут меньше. Однако те, кто выберут Infiniti QX30 – не прогадают: в явных минусах – лишь тесноватый салон да отсутствие дизелей; зато в плюсах – мощный мотор и быстрый «автомат», яркий необычный дизайн и хорошее оснащение, плотная подвеска, которая не боится наших дорог. И этого коктейля вполне достаточно для заметных продаж в новом для марки классе.

Плюсы:

+ Стильный и необычный дизайн, уютный салон с рядом интересных решений

+ Удивительно «собранный» характер подвески: QX30 готов дать бой плохим дорогам!

+ Традиционно для Infiniti – это выгодная покупка в классе «премиум» среди конкурентов

Минусы:

– Ощущение тесноты в салоне, да и багажник не блещет простором

– Нет дизельных моторов, не хватает широты выбора «мотор/КПП/привод»

Технические характеристики Infiniti QX30 2,0 л АКПП AWD

Кузов – кроссовер; 5 мест

Габариты – 4,425 х 1,815 х 1,515 м

Колесная база – 2,7 м

Багажник – от 430 л (5 мест) до 1 223 л (2 места)

Грузоподъемность – 480 кг

Минимальная снаряженная масса – 1 542 кг

Мотор – бензиновый; турбо; R4; 2,0 л

Мощность – 211 л.с. при 5 500 об/мин

Крутящий момент – 350 Нм при 1 200 – 4 000 об/мин

Удельная мощность и момент – 137 л.с. на 1 т; 227 Нм на 1 т

Привод – полный привод AWD

Трансмиссия – АКПП 7G-DCT (робот с двумя сцеплениями)

Динамика 0-100 км/ч – 7,3 с

Максимальная скорость – 230 км/ч

Расход топлива (паспортный), город – 8,9 л на 100 км

Расход топлива (паспортный), трасса – 5,7 л на 100 км

Шины тестового автомобиля – Continental ContiSportContact 5 235/50R18

Автомобиль предоставлен – Infiniti Украина