Королевская битва от Activision – режим «Затмение» в Call of Duty: Black Ops 4

Что ж, вот на рынок Battle Royale и подтянулись тяжеловесы – Activision и EA. И если режим Firestorm в Battlefield V мы еще не видели, то «Затмение»/Blackout в бета-версии Call of Duty: Black Ops 4 могли попробовать все желающие. Давайте посмотрим, что включает в себя Королевская битва от Activision и чем она отличается от конкурентов.

Call of Duty: Black Ops 4 Beta Жанр сетевой шутер

Платформы Windows, PlayStation 4, Xbox One

Языки английский, русский

Разработчики Treyarch, Beenox

Издатель Activision

Сайт callofduty.com

Как известно, в этом году Treyarch/Activision не кладут в виртуальную коробку Call of Duty: Black Ops 4 однопользовательскую или кооперативную кампании, злые языки утверждают, что разработчики просто не успевают. Зато вместо этого режима в состав теперь уже чисто сетевого шутера добавили новый – Королевскую битву. Учитывая популярность этого жанра – вполне очевидное решение. Разработчики решили не изобретать велосипед, а просто скопировали базовые правила из PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS, наложив их на собственный оточенный до блеска сетевой код, систему перемещений и стрельбы. И получилось действительно хорошо.

Итак, «Затмение» в Call of Duty: Black Ops 4 – это Battle Royale, который работает. Без лагов, без ошибок, без проседания fps, плавно, четко, красиво. Пушки стреляют так, как и должны стрелять, смена положений героя происходит мгновенно, предметы побираются моментально, аптечки используются на бегу. Игра динамичней, быстрей и чуть аркадней, чем PUBG, но это как раз то, что было нужно.

В «Затмении» затребованы те же уже наработанные рефлексы, что и в мультиплеере любого последнего CoD. Игроки перемещаются враспрыжку, часто используют скольжение, они быстрее и представляют собой намного более сложную мишень, чем в том же PUBG. Прибавьте к этому тот факт, что на уровне полным-полно бронежилетов и аптечек, а также учтите, что аптечки теперь можно использовать на бегу, и вы поймете, что заработать фраг здесь достаточно непросто — одной очередью, даже в упор, не обойтись. С другой стороны, такое количество брони и средств лечения несколько затягивает схватки в финальном круге, впрочем, в итоге круг должен схлопнуться, так что отсидеться в траве или укромной коморке не получится.

Кстати, о траве. Она в Call of Duty: Black Ops 4 красивая, густая, в ней очень удобно прятаться, вот только при ближайшем рассмотрении оказывается, что спрайтовые листья нереально широкие, как будто выдернуты из игры пятилетней давности, и загораживают весь обзор. В любом случае, игроки в «Затмении» не любят отлёживаться в траве, предпочитая более активный бой. Да, а еще в Black Ops 4 нельзя наклоняться, выглядывая из-за препятствий, что несколько обескураживает после PUBG.

Зато все просто отлично с паркуром. Здесь можно быстро залазить на более высокие объекты, чем в PUBG, а уж влетать в окна с разгона одно удовольствие – никакой медленной анимации и задержек. Ну а специальный крюк, который можно найти на уровне, позволяет быстро забраться на крышу или в окно второго этажа, получив преимущество в высоте или обойдя противника.

В дополнение к неплохому набору пушек, и конечно же разнообразных обвесов к ним, в «Затмении» попадаются гаджеты из мультиплеерной части Black Ops 4 и некоторые перки специалистов из того же режима. Здесь можно развернуть персональную баррикаду или перегородить проход колючей проволокой, моментально перемещаться на большие расстояния с помощью крюка, дистанционно расставлять мины-ловушки с помощью рогатки, разведывать местность с помощью мини-машинки на радиоуправлении и т.д. Это действительно разнообразит геймплей, особенно при игре слаженной командой. Среди перков есть такие полезные умения как: уменьшение ущерба за пределами безопасной зоны, более длительная задержка дыхания при прицеливании, поиск ближайшего оружия и тайников, усиление лечения и т.д.

Пока что на карте доступны четыре средства передвижения – подвижный квадроцикл для двух бойцов, очень медленный и неуклюжий грузовик для четверых, надувная моторка на четверых и легкий вертолет, который, естественно, буквально притягивает к себе пули, — тоже на четверых. Учитывая, что карта в режиме «Затмение» меньше, чем в PUBG, от границ зоны можно убежать и на своих двоих, но порой транспорт действительно помогает.

Собственно, карта хоть и меньше, но в ней достаточно разнообразных зон и интересных с точки зрения ведения боя локаций. Часть карты – отсылки к другим играм серии Call of Duty, например, здесь есть легендарный Nuketown, часть — вариации на тему различных климатических зон и промышленных объектов. Есть парочка небольших городков, порт, железнодорожный вокзал, огромная дамба, район модных особняков, стрельбище, завод, маяк, ветряки в пустыне, психбольница с зомби.

Кстати, о зомби. Как и было обещано, в местах с особо ценным лутом будут скапливаться зомби, и чтобы добраться до заветных пушек, придется сначала убить монстров, что, естественно, выдаст ваше местоположение. Точки с тайниками подсвечиваются через всю карту и к ним обычно стекаются несколько игроков или команд. Да, кроме обычных зомби на карте иногда проявляются и боссы, справиться с которыми в одиночку просто нереально. Кроме того, зомби могут появляться и в обычных точках карты, выгоняя вас из удобного убежища. Я лично наблюдал пару таких ситуаций, хотя подтверждения подобной механике на сайте разработчиков не нашел.

В рамках бета-теста были доступны традиционные режимы «каждый сам за себя», игры для двоек и для команд по четыре человека. Плюс некоторое время можно было попробовать режим Close Quarters, в котором все имеющееся оружие ограничивается пистолетами, пистолетами-пулеметами и шотганами. При игре в команде Close Quarters превращается в вариацию на тему мульплеерного режима на участке большой карты. В начале тестирования Treyarch/Activision установили лимит игроков в 80 человек на карту, затем подняли его до 88, а в последний день увеличили до стандартных 100. Учитывая размер карты, это привело к более частым столкновениям между игроками, что, как нам кажется, даже лучше.

В визуальном плане «Затмение» в Call of Duty: Black Ops 4 явно превосходит PUBG, хотя в угоду высокому fps качество текстур кое-где и понизили, но совсем не критично для сетевого шутера. Все хорошо и с аудиосоставляющей, как со звуком оружия, которое хорошо идентифицируется по азимуту и расстоянию, так и со звуком шагов или оповещениями о начале сужения зоны.

То, что мы увидели в ходе бета-теста, позволяет выделить режим «Затмение» в Call of Duty: Black Ops 4 как очень серьезного конкурента PUBG. Творение PLAYERUNKNOWN, и без того испытывающее определённые проблемы (число игроков в Сети, почти год державшееся выше 1 млн. в день, в начале сентября впервые упало ниже этой цифры), столкнется с еще большим давлением. При этом очевидно, что Королевские битвы в Call of Duty: Black Ops 4 и Battlefield V никак не конкурируют с Fortnite, они ориентированы на совершенно разные категории игроков. Black Ops 4 и Battlefield V будут расти именно за счет PUBG.

Что ж, до выхода Call of Duty: Black Ops 4, включающего в том числе и режим «Затмение», осталось совсем немного. Релиз игры, доступной исключительно на платформе Battle.net, запланирован на 12 октября 2018 г. Единственное, что может отпугнуть игроков – цена этого чисто сетевого шутера. За стандартную версию игры придется выложить примерно 850 грн., версия Digital Deluxe с Season Pass обойдется в 1500 грн., а Digital Deluxe Enhanced Edition – в 1900 грн. Что ж, посмотрим, удастся ли Treyarch/Activision привлечь и удержать достаточное для дальнейшего развития проекта игроков.

Плюсы: Отсутствие лагов между действиями; плавная анимация и переходы; плавный паркур; отличная механика стрельбы; использование гаджетов и умений персонажей; качественная графика; хорошая оптимизация Минусы: Отсутствие возможности выглядывать из препятствий; некоторый переизбыток брони и аптечек Вывод: Режим «Затмение» в Call of Duty: Black Ops 4 – это явная заявка на победу в поджанре реалистичных Battle Royale

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