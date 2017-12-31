PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS 1.0: это еще не конец

Брендан Playerunknown Грин все-таки сдержал свое обещание, буквально за неделю до Нового года выпустив релизную версию PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS. Когда мы впервые писали о PUBG полгода назад, никто и представить не мог, какие результаты покажет этот проект, действительно ставший игровым феноменом 2017 г. Что ж, давайте посмотрим, как изменилась игра за прошедшие шесть месяцев.

PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS Жанр сетевой шутер, Battle Royale

Платформы Windows, Xbox One

Разработчик PUBG Corporation

Издатель PUBG Corporation

Сайты playbattlegrounds.com , Steam

Давайте пропустим ту часть, в которой мы объясняем происхождение и суть жанра Battle Royale, если вы пережили 2017 г., то скорее всего знаете, в чем суть. Если же нет, просто отошлем вас к нашей июльской статье о PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS, а сейчас поговорим об изменениях и нововведениях, которых в версии 1.0 оказалось немало.

Первое, на что обращаешь внимание – это, конечно же, новая карта, Miramar, которая в первую неделю после релиза выпадала в три раза чаще старой, Erangel (сейчас соотношение обычное, 50 на 50). Это пустынная карта, олицетворяющая Мексику (судя по флагам и надписям), в целом похожа на лесистую Erangel. Здесь тоже есть хаотически разбросанные крупные и не очень поселения, промышленные объекты, горы и долины. Вот только с растительностью в пустыне не задалось, что значительно усложняет маскировку и пересечение открытых пространств. Теперь у вас вряд ли получится отлежаться в траве при финальном сужении зоны, просто потому что на Miramar трава жидковата и ее очень мало. Кроме того, подбор одежды для лучшей маскировки здесь совсем иной, на бледно-желтом фоне игрок в камуфляже или плаще выглядит пугалом, заметным за сотню метров.

Еще одна особенность карты Miramar – минимальное количество высотных зданий, все обычно ограничивается одним-двумя этажами, даже в больших городах. Учитывая, что оконные рамы во многих строениях отсутствуют, это позволяет использовать новую систему прыжков и лазания, о которых так давно просили игроки. Теперь необязательно ломиться в дверь, рискуя нарваться на залп картечи, можно тихо влезть в окно и обойти противника с тыла. Точно так же можно забираться на контейнеры и машины, устраивая засады, или преодолевать невысокие заборы. Все это весьма разнообразит тактические возможности.

Если говорить о старой карте Erangel, то еще летом на ней появились новые погодные условия – дождь и туман, значительно ограничивающие видимость. Выпадают они очень нечасто, но всегда радуют. Туман добавляет PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS плюс 100 к атмосфере – игра становится похожей на настоящий Silent Hill. На Miramar, к сожалению, погода всегда ясная. Кстати, неплохо было бы когда-то увидеть в PUBG и ночной режим, имеющиеся сейчас сумерки не особо меняют геймплей.

В дополнение к старым игровым режимам в одиночку, вдвоем и вчетвером, появился новый – 1-Man Squad. Выбрав его в перспективе от первого или третьего лица, вы в одиночку попадете на сервер, где остальные играют в составе команд до 4 человек. Выживание в таких условиях, с одной стороны, сложнее, ведь драться приходится с группами бойцов, с другой – проще, так как в одиночку намного легче отсиживаться в укрытиях. Для этого режима стоит запасаться тихим оружием, например, арбалетом или автоматами с глушителями. Вряд ли вы сможете победить в 1-Man Squad, зато масса адреналина вам обеспечена. Подобное развлечение можно было устроить себе и раньше, отключив в командных режимах подбор игроков в ваше отделение, но теперь он вынесен в главное меню и легкодоступен.

Еще одно важное нововведение в PUBG 1.0 – Death Cam и режим повтора. Теперь вы не будете гадать, откуда прилетела пуля, убившая вас, а сможете посмотреть на свою смерть со стороны, оценить собственные ошибки, тактику противника, выбор оружия и т.д. Это поможет вам в следующий раз сыграть лучше. Еще более важным инструментом является изучение повтора. Теперь каждый матч сохраняется на жесткий диск (игра позволяет держать одновременно до 20 повторов) и после победы или смерти вы можете оценить свой боевой путь. При этом есть возможность переключиться и на других игроков, если они находятся не очень далеко от вас, включить метки, позволяющие оценивать перемещение противников, которых вы даже не видели, ускорять и замедлять просмотр и т.д. Появление этого режима привело к новому валу игровых роликов PUBG на Youtube, порой весьма неплохо срежиссированных.

Правда, палка оказалась о двух концах, убитый член команды мог быстро выйти в меню, перемотать повтор и сообщить товарищам, где прячутся противники. Поэтому после патча от 28 декабря повтор доступен только через три минуты после смерти игрока.

Большое внимание в релизной версии PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS разработчики уделили оптимизации игры, использованию памяти, уменьшению времени загрузки и т.д. Многие игроки отмечают, что на слабых системах PUBG стал бегать быстрей, вот только после обновления появился дикий лаг сразу после старта игры, серьезно осложняющий выживание в первые две минуты. Позже лаг исчезал, и игра действительно работала быстрей. К счастью, патч от 28 декабря практически поборол эту проблему.

Еще один важный момент новой версии PUBG – переработанная баллистика. Теперь на пулю, вылетевшую из ствола, действует сопротивление воздуха, что приводит к падению скорости, дальности стрельбы, урона, занижению траектории и т.д. Кроме того, изменились модификаторы попадания в разные части тела из разного типа оружия, а вода перестала стопроцентно защищать от урона. Не могу сказать, что стреляется в PUBG совсем по-новому, но после выхода релизной версии Kill rate лично у меня вырос. Возможно, причиной тому и изменившийся рендеринг, ставший более контрастным, позволяющим легче вычленить цели на фоне ландшафта.

Естественно, появились в версии 1.0 и новые типы оружия. Всего добавлено пять стволов, в числе которых пулемет Дегтярева, AUG A3, револьвер R45 (на самом деле Rhino 60DS), Winchester Model 1894 с рычажной подачей и шотган, страшный в закрытых помещениях. Плюс появилось и три новых средства передвижения – быстрые двухместные водные мотоциклы, медленный и неповоротливый миниавтобус, явно копирующий Volkswagen Type 2, и тяжелый пикап, востребованный на карте Miramar с ее пересеченным ландшафтом. Физика автомобилей несколько переработана, она стала более реалистичной, теперь машины легче сорвать в занос, например.

В целом, это все о нововведениях. Теперь о том, что так и не появилось в релизной версии PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS. Лично мне больше всего не хватает расширенной системы статистики, которую разработчики показывали в одном из видео. С картой, на которой отмечены перемещения всех игроков, последовательность убийств, нанесенный урон, используемое оружие и т.д. Это было бы полезно при разработке тактики, тем более что игровой лог все равно ведется. Не вошел в «финальную» версию и обещанный зомби-мод. Точнее, этот режим доступен на некоторых кастомных серверах, но не на официальных. Ничего не слышно о режимах 5 на 5, Уличные бои и Война, которые обсуждались комьюнити и разработчиками PUBG.

Еще одна проблема PUBG – читеры. Некоторые предметы, которые можно получить в покупаемых за внутриигровую валюту ящиках, не просто дорогие, а очень дорогие. Так, полная женская школьная униформа для PUBG стоит сейчас 39,000 грн. (почти $1400), в продаже есть всего 3 комплекта. Чаще встречающиеся черный плащ с капюшоном в стиле Assassin’s Creed – 15,000 грн. ($530), красные кроссовки – 8,500 грн ($300) и т.д. Причем с момента релиза игры стоимость таких предметов выросла в 10 и более раз, куда там биткоину. Естественно, такая ситуация привлекает большое число читеров, особенно из Китая. На текущий момент около 60% игроков в PUBG живут в Поднебесной. Китайское игровое комьюнити называют не менее токсичным, чем российское, к счастью, на европейских серверах его представителей почти нет. PUBG Corporation пытается бороться с читерами, забанив уже 1,5 млн. (!) человек, 5% от числа купивших игру. Тем не менее читинг, в том числе и групповые убийства в режиме “каждый сам за себя”, все еще не редкость.

Да, у PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS масса проблем. Игра имеет очень низкий Steam-рейтинг, всего 44%, но при этом каждый день ставит новый рекорд по числу игроков в онлайн (3,106,358 человек 29.12.2017). Ситуация почти как в том анекдоте: «мыши плакали, кололись, но продолжали есть кактус». Впрочем, несмотря на все проблемы и негатив, PUBG уже и так вошел в историю. Игра еще до выхода продалась тиражом 27 млн. экземпляров и, похоже, не планирует останавливаться, получила The Game Awards 2017, два приза Выбор редакции 2017 от ITC.ua и массу других наград по всему миру.

PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS – действительно феномен, это понимаешь, когда видишь друзей, никогда в жизни не интересовавшихся сетевыми шутерами и Battle Royale, с восторгом описывающих свои похождения в PUBG. Каждая партия в этой игре – по-прежнему история, которую вы будете рассказывать знакомым, которые тоже в теме, и вспоминать еще долго.

Что ж, удачной вам охоты и поменьше читеров. И пусть победит хитрейший!

4.5 Оценка ITC.UA Плюсы: Новая игровая карта; Death Cam и система повторов; прыжки и лазание; переработанная баллистика; улучшенная оптимизация; переработанный рендеринг; новые погодные условия; новое оружие и виды техники Минусы: Оптимизация все еще оставляет желать лучшего; читеры; не всегда адекватные игроки Вывод: PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS еще есть куда совершенствоваться, но версия 1.0 – это шаг в правильном направлении



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