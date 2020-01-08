Обзор ноутбука Lenovo ThinkPad X1 Extreme (2nd gen)





Бизнес-линейка ThinkPad лично мне в первую очередь приходит в голову, когда речь заходит о группе так называемых «корпоративных» ноутбуков. Все эти модели достаточно строго выглядят, хорошо оснащены, для них есть набор удобных аксессуаров и за их надежность можно сильно не переживать, ведь не случайно такие компьютеры оказались на МКС. Так что выбирая новый лептоп для офисного сотрудника, которому в первую очередь нужен надежный и функциональный аппарат для работы, стоит посмотреть и на ThinkPad. В этом обзоре мы глянем на сильные и слабые стороны Lenovo ThinkPad X1 Extreme второго поколения (с первым мы знакомились почти год назад).

Комплектация и первые впечатления

Как обычно для этой линейки, ноутбук комплектуется соответствующим блоком питания и адаптером для проводного подключения к интернету. С учетом довольно высокой цены именно моделей Extreme, какой-то лишний аксессуар было бы приятно видеть при покупке (например, защитный чехол для транспортировки).

При изначальной настройке системы обратил на себя внимание только один момент. Ноутбук может помочь обойти ввод пароля двумя способами — сканером отпечатков пальцев или камерой. Во время первого включения компьютер предложил выбрать способ аутентификации, а после его активации, к настройке второго не вернулся, хотя стоило бы. Но все остальное прошло гладко и без заминок.

Дизайн и удобство использования

Не узнать ThinkPad будет довольно сложно. Черный ноутбук с красной точкой в середине клавиатуры — сигнатурный облик именно этой линейки. Как и многие побывавшие у нас ноутбуки семейства, второй Extreme визуально ничем не отличается, разве что размером корпуса. По сравнению с прошлой моделью, габариты не изменились (361×245×18,7 мм), хотя ноутбук похудел на 100 грамм (1,7 кг).

Отличить первую версию от второй можно разве что по небольшой прорези над сканером отпечатков пальцев, которой нет у обновленной версии. В остальном дизайн практически полностью повторяется, как и материалы корпуса. Сделан X1 Extreme тоже из магниевого сплава, а опционально на старшей комплектации есть верхняя крышка из углеволокна. Но не в нашем случае. Тут же очень строгая классика без каких-либо визуальных изысков — именно то, что ожидается от бизнес-лептопа. Разве что точка в логотипе подсвечивается красным.

Как для крупного ноутбука, модель получилась довольно легкой, а к сборке и практичности материалов особых претензий нет. Заодно ноутбук проходит некоторые тесты по военным стандартам, что лишний раз подтверждает его надежность. Единственная проблема, с которой, видимо, никто особо не борется, это маркость поверхностей. Extreme легко собирает следы от рук, а удаляются они довольно сложно (сравнительно с, например, алюминиевым корпусом).

С подключением внешних устройств проблем не будет. На левом боку есть порт для зарядки с индикацией, два порта Thunderbolt 3 (совместимы с USB-C), HDMI, порт для переходника на Ethernet (который есть в комплекте) и комбинированный разъем для гарнитуры. Правый бок разместил кардридеры смарт- и SD-карт, два USB-A (3.1 с функцией Power Delivery) и Kensington Lock.

Те, кто знаком с ThinkPad, в модели X1 Extreme второго поколения не найдут сюрпризов. Это все еще тот ноутбук, который несложно взять с собой с работы домой или в поездку, он надежный и строго выглядит.

Дисплей ThinkPad X1 Extreme

Как и прошлый X1 Extreme, наш сегодняшний испытуемый оснащается 15-дюймовым экраном. Выбор матриц состоит из вариантов с Full HD и 4K разрешением. Последний может быть с сенсорным слоем. В отдельных моделях есть поддержка HDR. Также в топовой версии будет OLED-матрица, а не IPS. Тестовая модель, которая приехала в нашу редакцию, оснащена Full HD IPS-экраном с поддержкой HDR и матовым покрытием.

Матрица очень неплохо откалибрована, показывает довольно насыщенную картинку, пусть и цветовая температура уходит в более «теплые» тона. Углы обзора максимальны, а шарнир традиционно можно раскрыть на 180°. Таким образом с подбором удобной позиции для работы проблем не будет, а картинка при этом не станет особо меняться, независимо от угла поворота лептопа по отношению к пользователю.

В брошюре говорится о максимальной яркости на уровне 500 кд/м². Наш колориметр показал 408 в обычном режиме, и на 20 меньше с включенным HDR, а минимальное значение составляло 7,8 кд/м². К слову, HDR еще нужно «поискать» (эффект не самый заметный, да и соответствующего контента не так много), а в обычный поток задач бизнес-пользователя как-то слабо вписывается просмотр демо-видео и игры, чтобы наслаждаться этой опцией. И тем не менее, такая возможность есть и это хорошо. А общие впечатления от работы с дисплеем очень положительные.

Клавиатура, манипуляторы, мультимедиа

Аналогично с дизайном, все устройства ввода сделаны по старому и отлично знакомому образцу. Клавиатура островного типа, с индикаторами некоторых функций (Caps Lock, Mute, микрофон) и стандартным для линейки размещением закругленных снизу клавиш. Есть и подсветка с двумя «шагами» яркости. Все еще привыкать нужно к размещению PgUp/PgDn возле блока «стрелочек» и перемене местами Fn и Ctrl.

Размер и возможности трекпада, по моим ощущениям, соответствуют предшествующим моделям. Для замены мыши это хорошая альтернатива, вот только, как и корпус, трекпад очень маркий.

Но на месте остался и любимый фанатами ThinkPad’ов тензометрический джойстик. Для него под пробелом есть три клавиши, отвечающие за правую и левую кнопки мыши, а также скролл. Как обычно, за время тестирования сложно полностью отказаться от более распространенных и привычных манипуляторов, но если верить поклонниками таких джойстиков, то вещь действительно того стоит. Ну и не зря же производитель все еще не отказался от «красной точки».

В X1 Extreme два динамика. Они довольно качественные, как для такого класса ноутбуков, но вспоминая общую стоимость и возможности претендентов из других «лиг» (MacBook Pro, игровые ноутбуки), хотелось бы немного большего. Тем не менее, послушать негромкую музыку в кабинете, или озвучить дома фильм с такими динамиками можно.

Веб-камера у нашего гостя дополнена физической шторкой и ИК-датчиком для Windows Hello. Последняя функция потребует открытой камеры, но срабатывает практически идеально, разве что иногда задерживается на пару секунд (что все равно удобнее ввода пароля для авторизации).

Но если камеру все же хочется держать всегда закрытой, подменить ее может сканер отпечатков пальцев. Он находится сразу возле «стрелочек» и его позиция легко запоминается. Срабатывает он в большинстве случаев быстро, хотя бывает и такое, что с первого раза не «откроет» систему и приходится еще раз прикоснуться к нему.

В линейке ThinkPad это все уже давненько не является чем-то особенным, но далеко не в каждом ноутбуке можно встретить такой набор мелочей (например, ту же шторку для веб-камеры), а тензометрический джойстик тем более что-то экзотическое.

Производительность и ПО

Комплектаций «железа» тоже хватает. На выбор есть пара вариантов четырехъядерных i5, пара шестиядерных i7 и восьмиядерный i9; все они, естественно, девятого поколения и с индексом H. Все комплектации получили дискретные видеочипы NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q (4 ГБ). Объем оперативной памяти может быть укомплектован до 64 ГБ (DDR4, 2666 МГц), а SSD-накопители (PCI-E 3.0 x4) — до терабайта. Подключаться к Сети можно либо по проводу через переходник, либо с помощью Wi-Fi-приемника от Intel шестого поколения, а беспроводные аксессуары можно подключить по Bluetooth 5.0.

Попавший в редакцию образец оснащен процессором Intel Core i7-9750H, 16 ГБ оперативной памяти и накопителем емкостью 512 ГБ. В результатах синтетических тестов показатели довольно привычные для таких комплектаций. Ноутбуку под силу не просто офисные задачи, но и более требовательные приложения и игры, пусть он и не совсем геймерский (средние показатели FPS в GTA V на высоких настройках графики составили 60, Dirt Rally — 73, CS:GO — 114, PUBG на Medium — 90). Хотя с учетом того, что ноутбук оснащается неплохим экраном, он вполне подойдет и для каких-то творческих задач (к примеру, обработки фото). Для рутинных офисных приложений такого компьютера будет больше, чем нужно, но зато в работе еще очень долго не будет ни малейших задержек.

Отдельно понравилась система охлаждения. Прорезь вентиляции спрятана в шарнире и никак не будет ощущаться пользователем даже при интенсивной работе. Дополнительно есть отверстия на нижней крышке. При обычной работе вентиляторы могут вовсе останавливаться, температура внутри будет составлять 50-60°C, а корпус будет местами теплый. В случае высокой нагрузки, температура поднимается до 80-90°C, а систему охлаждения будет хорошо слышно, но не так, как у игровых моделей. И все равно работать на ThinkPad, как обычно, очень комфортно, даже когда он работает на пределе.

В Windows 10 производитель «подмешивает» пару фирменных утилит. Самой полезной из них является Lenovo Vantage, где есть настройки отдельных функций, общая информация о системе и прочие мелочи.

Автономность ThinkPad X1 Extreme

Пусть ноутбук не игровой, он все равно оснащается не слабым набором комплектующих, включая дискретную графику, поэтому не стоит ждать, что он будет рекордсменом в автономности. И тем не менее, как для 15-дюймового ноутбука, X1 Extreme работает довольно долго. По сравнению с прошлой моделью аккумулятор не увеличился — 80 Вт•ч. Наш образец с ней расходовал около 20% заряда в час при обычной работе с документами, почтой, браузером, мессенджерами и прочим, а на двухчасовой фильм ушло почти 30%. В тесте PCMark ноутбук смог выстоять 3,5 часа.

Со вторым поколением X1 Extreme теперь поставляется блок питания немного другой формы, хотя такой же мощности (135 Вт). Разъем питания на ноутбуке проприетарный, но через Thunderbolt-порты зарядное устройство, например, от MacBook Pro, лептоп узнал и показывал «дозаправку» (пусть даже БП у Apple не такие мощные). Для полной зарядки пустой батареи потребовалось 2 часа 20 минут.