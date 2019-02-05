Обзор ноутбука Lenovo ThinkPad X1 Extreme

Ноутбуки ThinkPad всегда отличались хорошим «олдскулом» в подходе к дизайну и безошибочно узнаются среди массы других моделей. ThinkPad X1 – флагманская линейка бизнес-ноутбуков, но теперь это семейство дополнилось «универсальной» топовой линейкой X1 Extreme.

Комплектация

В комплекте с ноутбуком идет зарядное устройство, переходник для подключения сетевого кабеля и документация.

Дизайн

Внешне ThinkPad X1 Extreme 1st Gen выглядит почти копией X1 Carbon 6th Gen – относительно тонкий (18,7 мм высотой) и легкий (~1,8 кг), как для 15-дюймовой модели, корпус из магниевого сплава и углеволокна с фирменным софт-тач покрытием (которое собирает на себя отпечатки пальцев почти с такой же легкостью, что и глянец).

Единственное «светлое пятно» в оформлении ноутбука – маленький и едва заметный серебристо-красный логотип X1 на крышке; логотипы ThinkPad выделены глянцем и также практически не бросаются в глаза (за исключением красной точки над «i», которая на крышке также выступает в роли индикатора активности).

Отличия от рассмотренного нами летом 2018 года X1 Carbon 6th Gen минимальны – матовая рамка вокруг глянцевого экрана ушла в прошлое, теперь защитное стекло прикрывает всю плоскость дисплея; сканер отпечатков пальцев располагается справа от клавиатуры (а не от тачпада); пропала шторка, которой можно было закрыть объектив веб-камеры; отверстия для выброса горячего воздуха находятся сзади, а не на правой боковой грани.

Как и X1 Carbon, эта модель не проходит «тест на макбук» (открытие крышки одной рукой), однако дисплей откидывается на 180 градусов.

Производитель заявляет, что ноутбук прошел испытания по стандарту MIL-STD-810 (тесты на повышенную влажность, песок/пыль, высокую температуру, водоустойчивость, резкое ускорение, тряску и т.д.).

Интерфейсы

На недостаток разъемов этот ноутбук явно не жалуется. Судите сами: два порта USB 3.1 Gen 1 (один из них с постоянной подачей питания, для зарядки подключенных устройств в выключенном состоянии), два порта USB-C Thunderbolt 3, видеовыход HDMI 2.0, SD-кардридер, мини-джек для подключения гарнитуры, разъем mini-Ethernet (для переходника на полноразмерный Ethernet) и кардридер для смарт-карт (может использоваться для авторизации в корпоративных сетях). А вот слотов для microSD и nanoSIM, которые были у рассмотренного нами ранее X1 Carbon 6th Gen, у этой модели нет.

Экран

В ThinkPad X1 Extreme 1st Gen установлен IPS-дисплей диагональю 15,6″ – в зависимости от конфигурации, это может быть или обычная Full HD панель, или сенсорный 4K-дисплей с расширенным цветовым охватом, поддержкой HDR и Dolby Vision. У нас в редакции побывал второй вариант, с панелью производства AU Optronics (B156ZAN03.2).

Заявленная максимальная яркость у этой панели – 400 кд/м²; в наших тестах результат был ниже, но все равно более высокий, чем у «обычных» экранов ноутбуков (на уровне 350 кд/м²). Минимальная яркость составила 3,5 кд/м², контрастность — ~1400:1.

Экран сенсорный, а это значит, что защитное стекло – глянцевое, со всеми вытекающими особенностями (субъективно более яркие и насыщенные цвета, более глубокий черный – но вместе с тем паразитные отражения окружающей обстановки, особенно заметные на темном фоне).

У экрана расширенный цветовой охват, и это легко заметно – с первого же взгляда в глаза бросаются яркие, насыщенные цвета, живо напоминающие смартфоны с AMOLED-дисплеями. По измерениям, он покрывает 100% пространства sRGB и ~90% — Adobe RGB; точность цветопередачи оказывается достаточно высокой как для экрана ноутбука без предварительной калибровки – среднее значение deltaE находилось на уровне 4. Цветовая температура по умолчанию несколько завышена, это дает чуть холодноватый оттенок изображения; сделать картинку более теплой и приятной для глаз можно с помощью фирменной утилиты Lenovo Vantage, включив в ее настройках «режим защиты глаз» и установив ползунок температуры в значение 5800K (реальная температура в этом случае будет практически идеально соответствовать стандартному значению в 6500K).

В отличие от уже упоминавшегося «карбона», у X1 Extreme только один профиль изображения – с максимальным цветовым охватом; возможности переключения между различными видеорежимами тут нет.

Клавиатура, тачпад

Клавиатура идентична таковой у X1 Carbon – с такой же раскладкой, неизменным фирменным трекпойнтом в середине, большими клавишами и достаточным расстоянием между ними, длинными «шифтами», переключателем Fn в левом нижнем углу (где палец по привычке ищет Ctrl) и т.д. Ход клавиш очень приятный и довольно большой (~1,7 мм) – для набора текстов эта клавиатура подходит отлично и по тактильным ощущениям вчистую выигрывает у большинства виденных нами ноутбучных клавиатур. Правда, некоторым может не понравиться относительно высокая сила нажатия (78 г), из-за которой на первых порах у пользователей, привыкших к более мягким клавиатурам, могут наблюдаться «непропечатывающиеся» символы.

Тачпад средних размеров, в меру чувствительный, функция левой и правой кнопок мыши назначены как на традиционные области тачпада в нижней части, так и на аппаратные кнопки над ним – их будет удобно использовать с фирменным инструментом ввода, трекпойнтом (средняя клавиша в связке с трекпойнтом используется для скроллинга).

Звук

ThinkPad X1 Extreme оснащен стереодинамиками, у них достаточный уровень громкости, чтобы заполнить среднюю комнату, качество звучания можно охарактеризовать как среднее – верхние частоты выглядят неплохо, однако средние и особенно низкие смазаны, а при избытке басов могут появляться чуть слышные искажения. На ноутбук предустановлена утилита Dolby Atmos – по сути, набор шаблонов для разного типа звука (музыка, голос, кино) и возможность создания нескольких пользовательских профилей с помощью 10-полосного эквалайзера.

Аппаратная платформа

В ThinkPad X1 Extreme, который попал к нам в редакцию, используется шестиядерный процессор семейства Coffee Lake-H с поддержкой Hyper Threading – Intel Core i7-8750H (2,2 ГГц, до 4,1 ГГц в режиме Turbo Boost). Также в нем установлено 32 ГБ ОЗУ (DDR4-2666, 2 модуля Micron 16ATF2G64HZ-2G6E1), а вдобавок ко встроенному видео (Intel UHD Graphics 630) имеется и дискретная графика – NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti (Max-Q Design). В качестве накопителя в этой модели используется M.2-NVMe SSD Toshiba KXG5AZNV1T02 объемом 1 ТБ. За беспроводную связь отвечает модуль Intel Dual Band 9560 Wireless AC (2х2), поддерживающий все основные стандарты Wi-Fi и Bluetooth 5.0.

Также доступны и другие конфигурации: с процессорами Intel Core i5-8300H, i5-8400H или i7-8850H, и оперативной памятью 16 и 64 ГБ.

Такая конфигурация показывает ожидаемо отличные результаты в процессорных и общих бенчмарках, однако дискретной графики (показывающей производительность на уровне обычной GeForce GTX 1050) будет явно недостаточно для «тяжелых» игр на высоких настройках (и уж совершенно точно 4K-разрешение экрана останется невостребованным). В общем, ThinkPad X1 Extreme — это не геймерский ноутбук, однако время от времени на нем поиграть, в том числе и в свежие проекты, пользователь сможет. Что же касается производительности в офисных и прочих домашних задачах – здесь все просто отлично, система запускается очень быстро, приложения открываются почти мгновенно, и т.д. Впрочем, от подобной «начинки» ничего другого и не ожидаешь.

Стресс-тест AIDA64 показал отсутствие троттлинга под длительной нагрузкой, температура процессора при этом находилась ниже 75 градусов, однако работал он при этом на базовой частоте 2,2 ГГц. Уровень шума под нагрузкой сравнительно умеренный и явно тише, чем у большинства ноутбуков с высокой производительностью. В обычном режиме использования при работе от батареи система охлаждения большую часть времени работает в пассивном режиме, при подключенном блоке питания вентиляторы запускаются чаще, но уровень шума при этом также оказывается невысоким.

Время работы

Ноутбук комплектуется встроенным аккумулятором на 80 Вт*ч, по заявлению производителя, максимальное время работы от него составляет 15 часов. Разумеется, это достижимо лишь в максимально комфортных условиях – при низкой яркости и минимальной нагрузке. В наших условиях (батарейный тест PCMark 8 при яркости на уровне 100 кд/м²) ноутбук продержался около трех часов в бенчмарке Home Accelerated (типичные домашние задачи, с использованием дискретной графики) и на четверть часа дольше в Work Conenient (офисные задачи, встроенная графика).

Комплектный БП имеет мощность 135 Вт и выполнен в «слим-дизайне» — он непривычно тонкий, с чуть выступающими «ножками», предполагающими вертикальное расположение. Для зарядки используется проприетарный разъем (в отличие от менее «прожорливого» X1 Carbon, который заряжался через USB Type-C).