Обзор беспроводных наушников Sennheiser PXC 550-II





Компания Sennheiser не так давно обновила довольно удачную модель беспроводных наушников с активным шумоподавлением PXC 550, представив ее второе поколение. Устройство сохранило свои главные качества, при этом получило парочку полезных апгрейдов. Подробнее — в этом материале.

Внешний вид и комплектация Sennheiser PXC 550-II

Наушники поставляются в обычной картонной коробке, внутри которой вы найдете различную документацию и чехол для транспортировки, который содержит сами PXC 550-II, кабель AUX, кабель USB-A — microUSB и переходник для использования в самолетах.

Если вы являетесь владельцем первого поколения PXC 550, то обратите внимание, что конструкция наушников не претерпела изменений. Вместо серебристых элементов теперь везде используется черный цвет, за счет этого девайс стал выглядеть чуть строже и минималистичнее, мне такой вариант даже больше нравится. Поверхность чашей выполнена из приятного на ощупь софт-тач пластика, да вот только отпечатки пальцев он собирает весьма охотно.

Амбюшуры, как и оголовье, сделаны из очень приятной искусственной кожи. Внутри используется мягкий материал, благодаря этому наушники плотно сидят на голове и при этом не создают дискомфорта. Голова не устает после нескольких часов подряд использования устройства.

Наушники качественно собраны, ничего не скрипит и не люфтит. Чаши могут складываться для удобной транспортировки в чехле. Кстати, сам кейс имеет небольшие размеры, он выполнен из ткани и замшевых вставок. Внутри предусмотрен кармашек для аксессуаров.

Элементы управления и особенности эксплуатации Sennheiser PXC 550-II

На правой чаше PXC 550-II расположен переключатель режимов шумоподавления, кнопка активации ассистента/включения режима сопряжения, порт microUSB и 2.5-мм аудиоразъем. Также на правой чаше предусмотрена сенсорная панель для управления воспроизведением. Жесты удобны и к ним быстро привыкаешь: свайп вверх/вниз для регулировки громкости, слева-направо и наоборот для переключения треков, один тап — пауза/воспроизведение, двойной тап — режим Transparent Hearing и т.п.

Переключатель режимов шумоподавления имеет три позиции: 0 — выключен, I — пользовательский режим, II — максимальное шумоподавление. Для работы ANC предусмотрены три микрофона. В основном я пользовался наушниками с максимальным шумодавом и со своей задачей система справляются на отлично. К сожалению, не было возможности напрямую сравнить PXC 550-II с такими моделями, как Sony WH-1000XM3 или Bose QuietComfort 35 II, которые известны шикарной системой ANC, но думаю что модель от Sennheiser где-то недалеко от конкурентов в плане шумоподавления. Что касается пользовательского режима ANC, в фирменном приложении Smart Control можно выбрать адаптивные предустановки, которые отсекают внешние звуки, в зависимости от уровня шума.

Кнопка вызова голосового ассистента вряд-ли будет часто использоваться по своему основному назначению в наших краях, ведь заявлена совместимость только с Amazon Alexa. Тем не менее, если нужно подключить наушники к новому источнику звука, достаточно зажать данную кнопку на несколько секунд, после чего девайс входит в режим сопряжения. Отмечу одну из главных фишек PXC 550-II — наушники могут быть одновременно подключены к разным устройствам (например, ноутбук + смартфон). Это очень удобно, ведь можно слушать музыку на ноутбуке, а затем сразу же ответить на звонок со смартфона. Единственная загвоздка — советую сразу отключать звук уведомлений со “второстепенного” устройства, потому что воспроизведение с основного источника будет перебиваться на несколько секунд, чтобы оповестить вас о входящем сообщении.

Еще одной интересной особенностью Sennheiser PXC 550-II является реализация включения устройства. Как можно было заметить, на корпусе наушников нет отдельной кнопки для включения/отключения. Инженеры решили данную задачу весьма элегантно: девайс включается, когда вы поворачиваете чаши наушников в положение для прослушивания (амбушюрами внутрь). В этот момент вы услышите характерный щелчок, который и свидетельствует о включении наушников. Ну и в качестве приятного бонуса — функция Smart pause. Наушники автоматически ставят трек на паузу, когда вы снимаете PXC 550-II с головы. Как только наденете обратно — воспроизведение продолжится.

Пожурить Sennheiser можно только за использование порта microUSB в 2020 году. Пора бы, конечно, переходить на более современные разъемы.

Звук Sennheiser PXC 550-II

Наушники оснащены 32 мм динамическими драйверами. Заявлен частотный диапазон от 17 Гц до 23 кГц. Сопротивление: 46 Ом / 490 Ом. Для беспроводного подключения к источникам звука предусмотрен Bluetooth 5.0 (в первом поколении был 4.2). Поддерживаются кодеки SBC, aptX, aptX Low Latency и AAC, а также профили A2DP, AVRCP, HSP и HFP.

Sennheiser PXC 550-II выдают очень чистый и сбалансированный звук с приятными, но не ярко выраженными низкими частотами. Наушники подойдут для прослушивания любых музыкальных жанров. Отлично раскрывается вокал, четко и детализировано звучат инструменты, при этом звук в меру объемный. Что приятно — режим шумоподавления не сильно сказывается на качестве звука, тем более, как уже отмечал выше, предусмотрено несколько режимов ANC, можно выбрать наиболее комфортный для себя.

Автономность и фирменное приложение

Sennheiser PXC 550-II предлагают хорошие показатели автономности для своего класса: до 20 часов при включенном режиме шумоподавления и до 30 часов без него. Кроме того, всегда можно подключить наушники к источнику звука через аудиокабель. В таком случае слушать музыку можно сколько угодно. Заряжается устройство через microUSB. К сожалению, быстрой зарядки нет, поэтому на полное восполнение энергии уйдет около трех часов.

Для настройки наушников предусмотрено фирменное приложение Sennheiser Smart Control. В нем можно настроить пользовательский режим шумоподавления, выбрать различные предустановки эквалайзера, подвязать Alexa к наушникам и т.д.