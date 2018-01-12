Обзор беспроводных наушников QCY Q29 Pro

Класс беспроводных наушников не соединенных друг с другом продолжает развиваться и на рынке появляется все больше подобных моделей. С одним из таких устройств мы сегодня познакомимся. QCY Q29 Pro сочетают в себе приятный звук, удобную форму и неплохую автономность, а подробнее о них мы расскажем далее в обзоре.

Упаковка

Наушники поставляются в довольно простой картонной упаковке с минимумом оформления. Внутри находится два комплекта сменных амбушюр, короткий кабель для зарядки и документация.

Внешний вид

Своего покупателя Q29 Pro встречают в компактной пластиковой коробочке с прозрачной крышкой. В продаже доступно два цветовых решения для наушников и футляра — серое и белое. На задней части футляра находится разъем Micro-USB и светодиод статуса зарядки аккумулятора. Футляр также выполняет функцию аккумулятора для наушников — в нем находится батарея на 220 мАч. Сам чехол достаточно компактен и не обременяет карман лишним весом.

Q29 Pro — это полностью беспроводная гарнитура, каждый из модулей которой не соединен проводами. В каждом из наушников свой аккумулятор емкостью 40 мАч, а вес модулей составляет 5 грамм.

Удобство использования

Несмотря на конструкцию без каких-либо фиксаторов, наушники держатся в ушах без проблем благодаря внутриканальной посадке. Подобрав правильный размер амбушюр можно не опасаться случайного выпадания. Наушники неплохо подходят для бега и просто ходьбы. Но, стоит учитывать, что зимой в облегающей шапке наушниками будет пользоваться некомфортно из-за формы корпуса.

На каждом из модулей находится кнопка, которая отвечает за включение, паузу и пролистывание треков. Регулировка громкости на гарнитуре не предусмотрена. Для подключения используется Bluetooth 4.2. После включения наушники быстро соединяются друг с другом и затем подключаются к телефону. Каждый из этих шагов сопровождается женским голосом на английском языке. Хотелось бы, чтобы он звучал немного тише, но к этому привыкаешь. Если вам необходимо принять звонок, то для этого достаточно подключения только одного из модулей — на каждом из них есть собственный микрофон.

В повседневной жизни наушники оказались достаточно удобными, за исключением использования с зимней шапкой. При правильно подобранном размере амбушюр, наушники не вызывают дискомфорта и не выпадают при резких движениях. За время использования проблем со стабильностью соединения замечено не было, они уверенно сохраняли подключение на расстоянии до 10 метров даже без прямой видимости.

Звук

Звучание в целом понравилось, но оно далеко от идеала. Есть ярко выраженные низкие, которых порой слишком много. Средний диапазон почти не слышен, но есть высокие и кое-какая детализация. Звук можно охарактеризовать как мощный и чистый, без сибилянтов. Благодаря некоторому избытку низких, наушники хорошо подходят для хип-хопа и электронной музыки. Впрочем, прослушивание других жанров не вызывает желания выключить музыку. Разумеется, это не те наушники в которых получаешь удовольствие от звучания, но при занятиях спортом, проезде в транспорте они со своими задачами справляются хорошо. Передача голоса на неплохом уровне, есть система шумоподавления.

Автономность

От полного заряда, при громкости в 75% наушники проработали 2,5 часа. Полный заряд от чехла-аккумулятора занял 35 минут и второй зарядки оказалось достаточно для почти 2 часов прослушивания музыки. Сам футляр вместе с наушниками заряжается за час. Неплохо для таких размеров, но результат не выдающийся.

4 Оценка ITC.UA Плюсы: внешний вид, удобство использования, неплохой звук Минусы: много баса, не подходят для использования с шапкой Вывод: QCY Q29 Pro — это неплохой вариант для прослушивания музыки, подкастов и аудиокниг по пути на работу в общественном транспорте или занятиях спортом. Из недостатков можно выделить особенности конструкции, из-за чего наушники плохо подходят для использования вместе с шапкой, а также избыток низких частот, что характерно для продуктов подобного класса. В остальном, гарнитура понравилась своим удобством, компактными размерами и неплохим звуком, который становится еще лучше после настройки эквалайзера. Технические характеристики QCY Q29 Pro Dark Grey

Уведомить о появлении в продаже Тип Наушники с микрофоном/Телефонная гарнитура Способ подключения / радиус действия Беспроводной (Bluetooth) Профили Bluetooth Bluetooth v4.2 Тип конструкции Вакуумные ("затычки") Тип акустического оформления Закрытые Тип крепления Внутриканальное Материалы (оголовья/чаш/амбушюр) -/пластик/силикон Складная конструкция - Поворотные чаши - Водостойкий корпус + Конструкция излучателя Динамические Количество излучателей в одном наушнике 1 Частотный диапазон, Гц 20-20000 Сопротивление, Ом 16 Чувствительность, дБ 42 Максимальная входная мощность, мВт - Диаметр динамиков, мм - Тип магнита - КНИ (коэффициент нелинейных искажений), % - Активное шумоподавление + aptX - Тип микрофона по принципу действия - Конструкция микрофона в корпусе Направленность - Выходной штекер (для компьютерных гарнитур) - Пульт ДУ + Регулятор громкости + Длина шнура, м - Тип кабеля - Подключение кабеля - Несимметричный кабель - Съемный кабель - Тип разъема - Форма штекера - Вес, г 10 Цвет серый Питание / время работы аккумулятор/до 3-х часов Игровая гарнитура - Наушники для мониторинга - Поддержка объемного звука - Apple-совместимость + Android-совместимость + Комплектация наушники,бокс для зарядки (220 mAh)

Редакция выражает благодарность интернет-магазину iLounge за предоставление наушников QCY на обзор