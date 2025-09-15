Обзор Borderlands 4. Всё еще безумно. Всё еще круто

Серию Borderlands всегда отличали среди других игровых проектов: безумные перестрелки, тонны лута, нелепые шутки и яркий стиль, который узнаешь с первого кадра. И вот Gearbox выпускает четвертую часть, которая должна была бы ответить на простой вопрос: способна ли формула, придуманная еще в 2009-м, до сих пор работать в 2025-м? Удалось ли ей остаться на плаву, или это всего лишь фан-сервис для ветеранов серии за грубые деньги? Давайте разбираться.

Borderlands 4 2 999 грн. Плюсы: Огромный открытый мир с разнообразными локациями и биомами; богатейший арсенал оружия с уникальными эффектами; красочная, узнаваемая графика с характерным стилем серии; остроумный и абсурдный юмор с самоиронией; время от времени попадаются действительно интересные боссы. Купить в Steam Минусы: Сюжет более взрослый, но вторичный; история Хранителя Времени и мотивы персонажей не цепляют на уровне Borderlands 2; некоторые боссы повторяют знакомые паттерны; на средних ПК случаются драматические просадки FPS; часть шуток может показаться кринжовой. Купить в Steam 8 /10 Оценка

ITC.ua

Как лутер-шутер стал поп-культурным феноменом

Конец 2000-х был временем, когда шутеры пытались завоевать внимание игрока разными способами: Call of Duty захватывала лоском летнего блокбастера, Halo космическим пафосом, а Gears of War маскулинностью и кровавыми бензопилами. И тут в 2009-м появляется Borderlands, который выглядел так, будто художник забыл, что реализм в моде, и просто достал маркеры.

Комиксовый стиль с техникой похожей на сел-shading в шутере? На фоне тогдашнего тренда это казалось странностью, но именно эта странность сделала игру узнаваемой. Сочетание Diablo-подобного лута с FPS-механикой было настолько свежим, что игроки сперва не поняли, как это переваривать. Но те, кто заценил концепт «миллиона уникальных стволов», уже не могли остановиться.

А вот в 2012 году вышла Borderlands 2, и именно тогда серия взорвалась. Красавчик Джек мгновенно стал антагонистом, которого игрокам нравилось ненавидеть. Он был циничным, смешным и настолько харизматичным, что даже его монологи заслоняли весь сюжет. И если первая игра еще балансировала между экспериментом и хаосом, то вторая уже имела четкую формулу: отчаянный юмор, тонны лута и история, которая держит лучше, чем гравитация на Пандоре. Неудивительно, что именно BL2 до сих пор называют золотым стандартом серии. Согласны?

Далее в 2014-м был эксперимент с подзаголовком The Pre-Sequel. Лунная гравитация, австралийские акценты NPC и кислородные баллоны — все это выглядело как в серии комиксов Marvel: «А что если?» Ответ: весело, но на долгую перспективу этого мало. Pre-Sequel показал, что формулу можно гнуть в разные стороны, но всё равно чувствовалось, что это скорее дополнение на стероидах, чем полноценная часть.

И тут вдруг Telltale Games делают маневр, который никто не ждал: Tales from the Borderlands. Никаких штурмовых винтовок, никакого хаотичного кооператива — только история, диалоги и сарказм. И, как ни странно, это сработало. Многие фанаты до сих пор считают сюжет Tales сильнее основных игр.

2019 год принес Borderlands 3, и это уже был блокбастер в полном смысле слова. Unreal Engine 4 подтянул картинку, масштабы выросли, а генератор оружия снова начал выдавать абсурдные комбинации. Но и критики хватало: юмор кому-то показался устаревшим, оптимизация на старте хромала, а сюжетные антагонисты не дотягивали до уровня Джека. И все же BL3 продалась миллионами, доказав, что серию рано отправлять на пенсию.

А вот в 2022-м на сцену выходит Tiny Tina’s Wonderlands. Это был самый дикий эксперимент: взять шаблон Borderlands и перетащить его в мир фэнтези, где автоматы идут в комплекте с драконами. И, на удивление, это сработало. Тина со своей шизофренической энергией стала идеальным мостиком между классическим лутер-шутером и D&D-стилистикой. Игроки получили доказательство: формула Borderlands гибкая настолько, что переживет даже магические заклинания.

ITC.ua у Telegram: нас читає навіть ChatGPT ПІДПИСАТИСЯ

Теперь мы встречаем Borderlands 4.

Сюжет и персонажи Borderlands 4

Сюжет в Borderlands всегда был второстепенным. Главное здесь стиль, экшен и сумасшедшие персонажи, которые сыпали шутками, словно из пулемета. Но в этот раз разработчики решили дать истории чуть больше веса.

В центре событий Borderlands 4 новый виток борьбы за хранилища, которые теперь стали объектом не только бандитских амбиций, но и серьезных корпоративных и даже религиозных интересов. Да, теперь у нас не просто психопаты с бензопилами, а культы с собственной философией, заставляющей немного задуматься, прежде чем отправить их в небытие очередной ракетой прямо в недобрососедскую морду.

В четвертой части Gearbox продолжает традицию предлагать игроку четырех совершенно разных героев. Теперь важно не просто выбрать класс, а найти того, кто совпадает с вашим стилем игры.

Сирена Векс — самый мистический герой этой четверки. Ее силы не ограничиваются привычными астральными атаками: она умеет вызывать призрачных миньонов, которые добивают врагов, и даже гигантскую кошку, что буквально прыгает на цели. В сюжете это ощущается как элемент магии, разбивающий научно-фантастический антураж Кайроса, добавляя немного фэнтезийной дикости. І котики, конечно, это всегда любовь.

Амон, наоборот, олицетворяет приземленный подход. Это рубака, который не боится лезть в мясорубку. Он выдерживает тонны дамага, а взамен швыряет во врагов горящие или ледяные топоры, выбивает дух из противников кулаками и прикрывает союзников щитами. Это типичный «танк», но с бордерлендсовским акцентом на преувеличение: чем тяжелее, тем лучше, чем громче, тем веселее.

Рафа — технический ответ Кайроса на идею «универсального солдата». В его арсенале механические апгрейды: от копья, которое буквально взрывается в руках врагов, до наплечных турелей и парных энергетических клинков. Его образ идеально подходит тем, кто любит баланс: и пострелять, и зарубиться. В сюжетном плане он выглядит как символ того, что человек и машина здесь уже давно слились в одно целое. Киберпанковщина, одним словом.

Харлоу — инженер-гравитар, которая играет на поле контроля. Её гаджеты позволяют поднимать противников в воздух, сжимать их в гравитационные пузыри и лечить союзников, одновременно нанося урон врагам. Она — своеобразный мостик между хаосом и порядком: та, кто способна укротить толпу и перевести бой в выгодный для команды ритм.

Все четверо удивительно интересных личностей сюжетно интегрированы в борьбу против Хранителя Времени, тирана, который держит население Кайроса в тисках кибернетических имплантов. И все как-то by default, так и хочется крикнуть: «у тебя скучное лицо!» и не поверить в эту вакханалию.

В Borderlands 4 радуют диалоги. Они остались такими же резкими и саркастичными, но теперь с дополнительными слоями смысла. Шутки не просто смешат, а иногда обнажают характеры персонажей. И да, грубый юмор никуда не исчез, но порой его меткость поражает даже больше, чем взрыв очередного чертового робота.

Нельзя не упомянуть и о второстепенных NPC. Кто-то из них наконец-то даже перестал быть ходячими квест-терминалами и получил свои истории. Некоторых действительно жаль, когда сюжет заставляет попрощаться, а некоторых хочется видеть чаще. Все это создает более целостную картину мира, который живет даже тогда, когда игрок занят перестрелками.

Сатира на современный мир здесь откровенная. Корпорации в Borderlands 4 — карикатурные версии реальных гигантов: одна компания специализируется на подписках даже на боеприпасы, другая запускает «революционные» и «amazing» продукты, которые отличаются лишь цветом корпуса. Узнать аллюзии легко, и именно благодаря этому юмор становится еще более актуальным.

Атмосфера мира стала более контрастной. Да, здесь все еще царит безумный постапокалипсис, но теперь локации ощущаются разными не только визуально, но и эмоционально. Пустыни наполнены черной комедией и абсурдом, болотные планеты больше напоминают хоррор с гротеском, а мегаполисы блестят неоном. Чувствуется, что разработчики старались сделать каждую новую территорию маленькой сатирой.

Важный момент игры — темп повествования. Borderlands 4 больше не пытается постоянно держать игрока в состоянии «стреляй, бей, взрывай». Здесь есть и более спокойные отрезки, где можно рассмотреть мир, пообщаться с NPC или просто перевести дыхание.

Геймплей и механики Borderlands 4

В Borderlands 4 бежишь, стреляешь и собираешь лут, но это надо правильно делать, потому что Кайрос не прощает глупостей. Геймплей здесь балансирует между хаотичной стрельбой и тактическим мышлением.

Система навыков и деревьев специализаций предоставляет свободу: можно гнуть билд под свой стиль, распределять активные и пассивные скиллы, усиливать эффекты после убийств, а при необходимости переприсваивать навыки и строить нового героя на лету.

Стихии здесь не просто цифры в описании оружия Borderlands 4. Льдом замораживаем щиты, огнем поджигаем броню, электричество заставляет роботов «танцевать», а радиация шлифует живые ткани врагов. Выбирать оружие стоит не по внешнему виду, а по тому, какой элемент сейчас критически эффективен. Один автомат стреляет точно как М-16 на de_dust 2, другой — хаотично, но смертельно.

В Borderlands 4 система развития персонажей стала еще более гибкой, чем раньше. Если в предыдущих частях игрок испытывал ограничения в выборе навыков, то теперь подход больше напоминает ARPG с вариациями под конкретный стиль игры. Каждый уровень приносит очки, которые можно инвестировать в разветвленные деревья навыков. Это позволяет либо сфокусироваться на узком направлении, либо создавать гибридные, но эффективные сборки.

Основой выступают так называемые активные навыки. Это не просто «кнопка суперудара», а фундамент, вокруг которого выстраивается вся стратегия персонажа. Например, игрок может сделать ставку на взрывные атаки с AoE-эффектом или же отдать предпочтение более изощренным вариантам контроля толпы. У каждого активного навыка есть собственное дерево развития, открывающее новые эффекты, вариации и даже меняющее механику применения.

Приятный бонус: любую сборку можно переконфигурировать во фракционном городе. Если навыки сбрасываются за внутриигровые кредиты, то специализации — за эридий, что добавляет процессу ощущение ценности решений. Это мотивирует экспериментировать, но в то же время взвешивать, готов ли игрок потратить редкий ресурс ради новой комбинации.

Новые способы перемещения разнообразят игру: глайдер, Digirunner (Цифробайк) для преодоления значительных расстояний (управление, конечно, все еще в стиле Борды, то есть немного аркадное и слишком простое, но динамики добавляет), крюк-«кошка» для прыжков и швыряния предметов в супостатов. Но того бешеного драйва, который я ощутил в Doom: The Dark Ages здесь нет.

Враги в Borderlands 4 немного прокачали свои когнитивные способности. Если раньше большинство из них бежало напролом в нашу пулеметную улыбку, то теперь противники умеют флангировать, использовать укрытия и комбинировать стихии. Банды работают как слаженные коллективы: один отвлекает, второй бросает гранаты, третий подтягивается с дробовиком в спину.

Несмотря на ощущение, что игрок здесь почти оверпавер-джедай, местные боссы быстро напоминают, кто на самом деле хозяин на Кайросе. Да, приходится снова всаживать неприличное количество патронов в жирные туши. Это уже не открытие — скорее старая традиция серии. И если сперва это воспринимается как вызов, то где-то во второй половине игры может накатить ощущение дежавю, когда очередной «мешок для пуль» начинает скорее раздражать, чем восхищать.

Еще один нюанс Borderlands 4, который быстро станет частью вашего игрового инстинкта — это система «второго дыхания» (одну из ее вариаций мы видели в начале года в Avowed). Когда ваш герой падает, шанс вернуться в бой дает быстрое убийство врага рядом. Поэтому иногда стоит оставить одного слабого противника живым — некоего «страховочного» бандита, который станет вашим пропуском обратно в игру, если что-то пойдет не по плану.

Это звучит дико, но на Кайросе тактика держать себе цель на реанимацию может спасти вам кучу времени и нервов, особенно учитывая, что чекпоинты здесь разбросаны далеко не всегда удобно. И в Borderlands это уже почти отдельный жанр юмора: враг, которого вы намеренно жалеете, становится вашей личной «аптечкой».

Есть еще один козырь в рукаве. В Borderlands 4 дрон ECHO-4 выступает многофункциональным спутником, который помогает игроку ориентироваться в большом открытом мире Кайроса. Он указывает направление к основным целям, обозначает важные объекты на карте и взаимодействует с ключевыми элементами среды, открывая новые точки быстрого перемещения и доступ к торговцам. Но все же не такой функциональный как в Stellar Balde.

Кроме того, ECHO-4 можно персонализировать с помощью косметических скинов, а также использовать для улучшения инвентаря. Например, увеличение количества боеприпаса на себе. Дрон также упрощает изменения внешнего вида персонажа без посещения специальных станций.

Мир Кайроса не держит игрока постоянно за руку, а исследование вознаграждается. Телепорты, убежища, фракционные города с точками переприсвоения навыков, торговцами, заданиями и досками с наградами за «головы». Все это создает ритм: бои, возвращение, усиление, снова вперед. Двигаешься медленно — загребешь меньше, но тем, кто быстро освоится тому мир открывает возможности.

Случайные события в Borderlands 4 добавляют ощущение, что вы постоянно в опасном казино. Один раз наталкиваетесь на мини-босса с куполом-ареной, другой раз — на засаду, где враги уже ждут, пока игрок чилил. И все это вплетается в главный цикл исследования: ключи от хранилищ не валяются просто под ногами, их нужно буквально выбивать из мира.

Кампания Borderlands 4 — хорошая школа, но когда откроется режим Ultimate Vault Hunter в НГ+, то враги станут более сильными, а награды более щедрыми.

Графика и техническое состояние Borderlands 4

Borderlands 4 даже не делает вид, что хочет соревноваться с условными Cyberpunk 2077 или Alan Wake 2 в фотореализме. Она идет своим путем — стильная комиксовая картинка, где толстые контуры и кислотные цвета создают неповторимый визуальный эффект. Но на этот раз художники Gearbox заметно обновили палитру: меньше «пластилиновых» текстур, больше глубины и светотени. Изображение выглядит более контрастным и в то же время плавным, будто комикс ожил прямо на экране.

Дизайн мира Borderlands 4 поражает разнообразием. Если раньше половина игры проходила в пустынях, то теперь мы получаем целую галерею биомов: урбанистические трущобы, болотные миры, инопланетные оазисы и даже космические станции.

PC-версия Borderlands 4, как всегда, наиболее гибкая. Тут и DLSS, и FSR, и куча ручных настроек, которые позволяют подогнать игру под конкретную конфигурацию. Владельцы RTX-карт могут дополнительно наслаждаться трассировкой лучей, которая добавляет глубинности освещению. Выглядит она эффектно, но при этом может серьезно нагрузить систему.

А что по оптимизации? Я играл на ноутбуке MSI Vector 16 HX AI A2XWHG с мощным Intel Core Ultra 9 275HX и предтоповой 5070Ti Laptop. В «родном» разрешении 2560×1600 с пресетом Badass получил следующие результаты: с DLAA без генерации кадров — около 32 кадров/с в среднем, с DLSS Quality — примерно 52 кадра/с. Если же активировать MFG, то производительность прыгает выше 150+ кадров/с в массовых боях и достигает 180+ кадров/с во время исследования мира Кайроса.

Анимации тоже подтянули. Враги двигаются плавнее, бой выглядит динамичнее, боссы имеют индивидуальные паттерны и даже мимику. Тем не менее на NPC в катсценах иногда смотреть смешно. Они все еще напоминают деревянные куклы, когда пытаются изобразить драму. Впрочем, в игре с таким уровнем абсурда это скорее стилевая фишка, чем недостаток.

Критических крашей в Borderlands 4 не наблюдается, и это уже достижение для ААА-проекта 2025 года.

Мультиплеер и кооператив Borderlands 4

Ни одна Borderlands не была бы полной без кооператива, и четвертая часть снова делает на него главную ставку. Играть можно вчетвером онлайн или локально через сплит-скрин, и именно здесь начинается настоящий хаос. Если соло игрок еще может планировать действия и тщательно выбирать снаряжение, то с друзьями весь процесс превращается в цирк из взрывов, криков и споров о том, кому достанется легендарная винтовка.

Сетевой код Borderlands 4 заметно улучшили. Разрывов связи стало меньше, а синхронизация лута работает более справедливо: каждый получает свою долю трофеев, так что ссор в чате «кто забрал мою пушку» стало меньше. Точнее, их теперь вообще не будет.

Теперь каждый получает свой кусок пирога: лут автоматически достается всем игрокам отдельно, так что ваша дружеская вечеринка не превращается в стаю гиен над золотым автоматом. А если вы фанаты боссханта, то тут вступает в игру Big Encore от Moxxi. Это такая себе машина времени для шутеров: завалили босса, забрали награду — и через несколько секунд можете снова звать его на бой.

В результате охота на редкие пушки или уникальные моды превращается в комфортный цикл: босс падает, вы радуетесь, запускаете повтор и так до тех пор, пока рюкзак не будет забит легендарками.

Система адаптивной сложности делает кооператив еще интереснее. Если играешь сам — враги менее выносливы, но заходят друзья — их сила подтягивается, добавляя больше челленджа. Также повышается и вознаграждение: редкие предметы теперь легче достать, если командная работа была идеальной. Это заставляет играть синхронно, а не бегать каждому на своей волне. Кросплей Borderlands 4 работает на всех основных платформах, и это большой плюс. Теперь не важно, на чем играет ваш друг, потому что можно сразу бросаться в приключения, не беспокоясь о совместимости систем.

Это позволяет привлечь больше людей к игре и сохранить азарт в команде. Важно, что кооператив в игре не сводится лишь к «выстреливай и мародерствуй». Здесь чувствуется синергия классов: кто-то держит врагов в заморозке, кто-то отстреливает тяжелых противников, а кто-то собирает ресурсы и лечит команду. Работает это органично и добавляет тактической глубины.

Цены, локализация и издания Borderlands 4

Borderlands 4 предлагает три издания, чтобы каждый мог выбрать свой уровень погружения в красочный мир Кайроса.

Базовое издание включает полную игру с открытым миром, стандартными миссиями и лутом. Цена в Украине — 2 999 гривен.

Deluxe стоит 4 299₴ и включает все из базового издания и дополнительные бонусы: скин для оружия «Ярость Огненного ястреба», комплект наборов «Трофеи» с четырьмя новыми локациями, охотничьими картами, новым снаряжением и транспортными средствами, а также косметические предметы для охотника.

Super Deluxe — максимальный вариант за 5 599 гривен, который включает все из Deluxe и добавляет набор «Охотники за сокровищами» с двумя новыми персонажами, и в будущем (после выхода DLC): новыми регионами, дополнительными миссиями и косметикой, а также набор «Роскошь и стиль» с обликами, головами и телами для охотников за сокровищами.

Удивляет отсутствие украинской локализации. Проект с бюджетом более 300 миллионов долларов и претензией на ААА-уровень вполне мог позволить себе перевод. Для сравнения — в Cronos: The New Dawn, в игре с бюджетом всего 27 миллионов, локализация была, причем качественная. Поэтому аргументы о «малом рынке» выглядят все менее убедительными.