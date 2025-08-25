Рэнди Питчфорд: "Borderlands 4 наконец-то в мире, где технологии догнали амбиции нашей игры"

Босс Gearbox Рэнди Питчфорд считает, что оборудование наконец-то дошло до точки, когда соответствует Borderlands 4. По его мнению, настал день, когда технологии «догнали амбиции игры».

Питчфорд говорит, что студия давно мечтала сделать шутер по-настоящему открытым и масштабным, но раньше технические ограничения заставляли идти на компромиссы. Например, в Borderlands фактически приходилось «сшивать» большие миры с помощью экранов загрузки, чтобы они выглядели масштабными. Хотя команда стремилась к открытому миру.

«Мы всегда создавали Borderlands с таким настроем, что это должен быть широкий, открытый опыт. Но на самом деле нам приходилось соеденять и связывать их загрузкой, чтобы мир был достаточно большим для наших амбиций», — говорит босс Gearbox.

Он напомнил, что первая часть вышла еще в 2009 году, и с тех пор жанр лутер-шутера изменился кардинально. Хотя игру иногда упрекали за «туалетный юмор», это не касается технической части.

«В Borderlands 4 все бесшовно. Загрузки исчезли, и мир теперь намного шире и открытее, чем когда-либо прежде», — сказал он.

Отдельно он затронул тему мобильности. Благодаря современному оборудованию разработчики смогли добавить двойной прыжок, что позволит искать предметы в неожиданных и труднодоступных местах. Еще можно будет вызвать персональное транспортное средство без ожиданий или загрузок и преодолевать большие расстояния в режиме реального времени.

Питчфорд подчеркнул, что все эти изменения стали возможными только благодаря технологиям 2025 года. По его словам, именно сейчас настал момент, когда техника соответствует замыслам Gearbox, а амбиции студии можно реализовать без ограничений. Или нас пытаются убедить, что игра всё-таки стоит $70 (спасибо, что после скандала не $80).

Релиз Borderlands 4 запланирован на 12 сентября 2025 года для PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК. Позже в этом же году игра появится и на Nintendo Switch 2. Она также будет доступна на облачном сервисе NVIDIA GeForce NOW.

Источник: Games Radar