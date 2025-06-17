Borderlands 4 доступна для предзаказа — менее $80, три издания и будущие DLC

Borderlands 4 открыла предзаказы за несколько месяцев до официального релиза. А вместе с тем Gearbox Software заявила о четырех будущих DLC.

В Borderlands 4 игроки возьмут на себя роль одного из четырех совершенно новых Охотников за Хранилищами с уникальными способностями. На этот раз сюжет переносит нас на планету Кайрос — самый большой мир в серии. Главные герои должны бросить вызов Хранителю Времени и его Ордену. Разработчики пообещали новые механики перемещения, масштабную пострелизную поддержку и четкую дорожную карту контента.

Что входит в каждое издание Borderlands 4

После запуска игроков ждет как бесплатный, так и платный контент. Владельцы Deluxe и Super Deluxe изданий получат доступ к четырем DLC-пакетам с новыми зонами, сюжетными и побочными миссиями, уникальными боссами, испытаниями, новым снаряжением и транспортом. Вместе с тем Super Deluxe Edition содержит еще два отдельных сюжетных набора, добавляющих новых искателей убежищ и регионы для исследования.

Стандартное издание стоит ₴2 999 ($69.99), что напомнило недавний скандал. Руководитель Gearbox Рэнди Питчфорд заявлял, что «настоящие фанаты» серии найдут $80 на игру. Но, как видим, «стандартные фанаты» могут оставить себе $10, в то время как стоимость игры для «фанатов делюкс» даже больше, чем новая ценоваяполитика ААА-игр Xbox. В целом Borderlands 4 имеет несколько изданий:

Standard Edition ($69.99 или ₴2 999) — только базовая игра.

($69.99 или ₴2 999) — только базовая игра. Deluxe Edtio i n ($99.99 или ₴4 299) включает: базовую игру; бонус перед запуском — набор «Позолоченная слава» (скин Охотника за Хранилищем, скин оружия, скин дрона ECHO-4); скин оружия «Свирепый ястреб»; комплект Bounty Pack: 4 пострелизных DLC-пакета; 4 карты Хранилища с уникальными наградами; новое снаряжение, транспорт и косметика.

($99.99 или ₴4 299) включает: базовую игру; бонус перед запуском — набор «Позолоченная слава» (скин Охотника за Хранилищем, скин оружия, скин дрона ECHO-4); скин оружия «Свирепый ястреб»; комплект Bounty Pack: 4 пострелизных DLC-пакета; 4 карты Хранилища с уникальными наградами; новое снаряжение, транспорт и косметика. Super Deluxe Edition ($129.99 или ₴5 599) включает все из Deluxe Edition, а также: набор Vault Hunter Pack: 2 новых Охотники за Хранилищами; 2 отдельных сюжетных набора; 2 новых региона; дополнительное снаряжение и косметику; набор Ornate Order Pack: 4 головы, 4 тела и 4 скина для искателей; новые косметические средства для ECHO-4.

Все, кто сделает предзаказ, получат набор Gilded Glory. Для тех, кто не оформит предзаказ, сможет приобрести этот набор отдельно после релиза этот. Сейчас Borderlands 4 уже можно предварительно заказать — игра доступна в Steam и Epic Games.

Системные требования Borderlands 4

Минимальные требования:

ОС: Windows 10 / Windows 11 (64-bit)

Процессор: Intel Core i7-9700 / AMD Ryzen 7 2700X

— 8 ядер обязательно

— 8 ядер обязательно Оперативная память: 16 ГБ RAM

Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2070 / AMD Radeon RX 5700 XT

— минимум 8 GB видеопамяти

— минимум 8 GB видеопамяти Накопитель: 100 GB свободного места

— SSD обязательно

— SSD обязательно Другое: Требуется 64-битная ОС и процессор

Рекомендуемые требования:

ОС: Windows 10 / Windows 11 (64-bit)

Процессор: Intel Core i7-12700 / AMD Ryzen 7 5800X

— 8 или более ядер

— 8 или более ядер Оперативная память: 32 ГБ RAM

Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3080 / AMD Radeon RX 6800 XT

— 12+ GB видеопамяти

— 12+ GB видеопамяти Накопитель: 100 GB свободного места

— SSD обязательно

— SSD обязательно Другое: Требуется 64-битная ОС и процессор

Релиз новой части легендарной шутер-серии Borderlands 4 запланирован на 12 сентября 2025 года для PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК. Позже в этом же году игра появится и на Nintendo Switch 2. Она также будет доступна на облачном сервисе NVIDIA GeForce NOW. Игра имеет рейтинг «M» для взрослых по системе ESRB.

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Источник: Steam