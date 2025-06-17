Borderlands 4 доступна для предзаказа — менее $80, три издания и будущие DLC

Borderlands 4 открыла предзаказы за несколько месяцев до официального релиза. А вместе с тем Gearbox Software заявила о четырех будущих DLC.
В Borderlands 4 игроки возьмут на себя роль одного из четырех совершенно новых Охотников за Хранилищами с уникальными способностями. На этот раз сюжет переносит нас на планету Кайрос — самый большой мир в серии. Главные герои должны бросить вызов Хранителю Времени и его Ордену. Разработчики пообещали новые механики перемещения, масштабную пострелизную поддержку и четкую дорожную карту контента.
Что входит в каждое издание Borderlands 4
После запуска игроков ждет как бесплатный, так и платный контент. Владельцы Deluxe и Super Deluxe изданий получат доступ к четырем DLC-пакетам с новыми зонами, сюжетными и побочными миссиями, уникальными боссами, испытаниями, новым снаряжением и транспортом. Вместе с тем Super Deluxe Edition содержит еще два отдельных сюжетных набора, добавляющих новых искателей убежищ и регионы для исследования.
Стандартное издание стоит ₴2 999 ($69.99), что напомнило недавний скандал. Руководитель Gearbox Рэнди Питчфорд заявлял, что «настоящие фанаты» серии найдут $80 на игру. Но, как видим, «стандартные фанаты» могут оставить себе $10, в то время как стоимость игры для «фанатов делюкс» даже больше, чем новая ценоваяполитика ААА-игр Xbox. В целом Borderlands 4 имеет несколько изданий:
- Standard Edition ($69.99 или ₴2 999) — только базовая игра.
- Deluxe Edtioin ($99.99 или ₴4 299) включает: базовую игру; бонус перед запуском — набор «Позолоченная слава» (скин Охотника за Хранилищем, скин оружия, скин дрона ECHO-4); скин оружия «Свирепый ястреб»; комплект Bounty Pack: 4 пострелизных DLC-пакета; 4 карты Хранилища с уникальными наградами; новое снаряжение, транспорт и косметика.
- Super Deluxe Edition ($129.99 или ₴5 599) включает все из Deluxe Edition, а также: набор Vault Hunter Pack: 2 новых Охотники за Хранилищами; 2 отдельных сюжетных набора; 2 новых региона; дополнительное снаряжение и косметику; набор Ornate Order Pack: 4 головы, 4 тела и 4 скина для искателей; новые косметические средства для ECHO-4.
Все, кто сделает предзаказ, получат набор Gilded Glory. Для тех, кто не оформит предзаказ, сможет приобрести этот набор отдельно после релиза этот. Сейчас Borderlands 4 уже можно предварительно заказать — игра доступна в Steam и Epic Games.
Системные требования Borderlands 4
Минимальные требования:
- ОС: Windows 10 / Windows 11 (64-bit)
- Процессор: Intel Core i7-9700 / AMD Ryzen 7 2700X
— 8 ядер обязательно
- Оперативная память: 16 ГБ RAM
- Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2070 / AMD Radeon RX 5700 XT
— минимум 8 GB видеопамяти
- Накопитель: 100 GB свободного места
— SSD обязательно
- Другое: Требуется 64-битная ОС и процессор
Рекомендуемые требования:
- ОС: Windows 10 / Windows 11 (64-bit)
- Процессор: Intel Core i7-12700 / AMD Ryzen 7 5800X
— 8 или более ядер
- Оперативная память: 32 ГБ RAM
- Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3080 / AMD Radeon RX 6800 XT
— 12+ GB видеопамяти
- Накопитель: 100 GB свободного места
— SSD обязательно
- Другое: Требуется 64-битная ОС и процессор
Релиз новой части легендарной шутер-серии Borderlands 4 запланирован на 12 сентября 2025 года для PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК. Позже в этом же году игра появится и на Nintendo Switch 2. Она также будет доступна на облачном сервисе NVIDIA GeForce NOW. Игра имеет рейтинг «M» для взрослых по системе ESRB.
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Источник: Steam
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