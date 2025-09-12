Новости Игры 12.09.2025 comment views icon

"Худшее, что я видел": рейтинг Borderlands 4 после релиза обвалился до 61% из-за ужасной оптимизации

author avatar

Маргарита Юзяк

Автор новостей

"Найгірше, що я бачив": рейтинг Borderlands 4 після релізу обвалився до 59% через жахливу оптимізацію

Наконец состоялся релиз Borderlands 4, который вышел несколько проблемным. Относительно сюжета и графики нареканий нет, но техническая часть чувствует себя не так уверенно.

Borderlands 4 — самый большой проект серии, где современное «железо» догнало амбиции разработчиков. Игра предлагает планету Кайрос с открытым миром, четыре новых Вольтхантера, 200+ коллекционных предметов в удивительных местах, крюк для передвижения и традиционно бесконечные запасы легендарного оружия. А еще Железяка наконец-то заткнется.

Оценки прессы были высокими, что неудивительно. Они хвалили игру за размах, юмор (над которым поработали еще больше) и ощущение настоящего Borderlands. На Metacritic новинка стартовала с оценкой 84/100. Например, GamersRD (94/100) положительно отметила быстрый экшн, картинку «следующего поколения» и стабильность с DLSS 4 на ПК (на самом деле нет). Критикам из PC Games (90/100) понравилось, что шутер и мародерство до сих пор работают безотказно.

«Это — усовершенствованная Borderlands. Игра, которая берет основу серии и поднимает ее на новый уровень во всех возможных аспектах. Она остроумнее, умнее, богаче, увлекательнее и просто переполнена причинами играть даже после финальных титров», — пишет CGMagazine, которое поставило 100/100.

"Найгірше, що я бачив": рейтинг Borderlands 4 після релізу обвалився до 59% через жахливу оптимізацію
Borderlands 4 / Gearbox

А вот в Steam все выглядит гораздо хуже. Меньше чем за сутки после релиза рейтинг упал до 61%, а статус отзывов — «смешанные». И это несмотря на то, что старт был рекордным для серии. За данными Steam Charts, онлайн превысил 200 тысяч одновременных пользователей, что вдвое больше лучших дней Borderlands 2.

"Найгірше, що я бачив": рейтинг Borderlands 4 після релізу обвалився до 59% через жахливу оптимізацію
Рекордный онлайн Borderlands 4 в Steam / Gearbox

Основная претензия фанатов — техническое состояние. Так что жалобы таковы:

  • Даже RTX 5090 или RTX 4090 не вытягивают стабильные 60 fps в 4K;
  • Понижение графики в настройках почти не дает результата;
  • Фризы, сбои на средних и даже минимальных настройках;
  • У некоторых игра зависает еще на экране главного меню, поэтому даже запустить геймплей невозможно.

Игроки считают, что Borderlands 4 стала очередной жертвой Unreal Engine 5. Пользователи не советуют покупать тайтл в текущем состоянии, если «у вас нет ПК NASA».

«Ужасная, просто ужасная производительность. Худшее, что я когда-либо видел. Даже на минимальных настройках графики не удалось достичь 60 FPS, несмотря на включенное масштабирование FSR на моей RX 6900 XT», — добавляют в отзывах.

"Найгірше, що я бачив": рейтинг Borderlands 4 після релізу обвалився до 59% через жахливу оптимізацію
Borderlands 4 / Gearbox

Но тут стоит обратить внимание и на отзывы прессы, и на отзывы игроков. Большинство нареканий от геймеров касаются лишь технической части. Если убрать фризы и сбои, которые исправят патчами, то «графика потрясающая, геймплей замечательный, перестрелки впечатляют и звук замечательный». К сожалению, Gearbox придется быстро латать оптимизацию, потому что даже самый удачный юмор и самое крутое оружие не спасут игру.

Borderlands 4 вышла 12 сентября 2025 года на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК. Для владельцев Nintendo Switch 2 релиз состоится чуть позже, 3 октября. В Steam цена на тайтл стартует от ₴2 999.

Популярные новости

arrow left
arrow right
Детектив, монастырь и средневековый COVID: детали нового сюжетного DLC для Kingdom Come Deliverance 2
"Лучшая реклама Battlefield 6": Call of Duty Black Ops 7 "пасёт задних" в чартах PS Store после разгромной реакции на трейлер
Фан собрал интерактивную карту GTA 6 на основе трейлеров и утечек
Steam бесплатно раздает четыре стратегии общей стоимостью более $150
Подписчики PS Plus получат три бесплатные игры в августе — среди них Lies of P
Женщины-геймеры стесняются своего хобби: треть чувствует вину, еще 16% скрывают игру
Августовский каталог Game Pass пополнится Assassin's Creed Mirage и еще 5+ играми
В Oblivion трижды меняли боевую систему, чтобы создать "величественную игру" по Тодду Говарду
GSC тизерит Дугу как ключевое место DLC для S.T.A.L.K.E.R. 2
Итоги Ukrainian Games Festival в Steam: рекордные 2,4 млн посетителей, 23 анонса и более 30 тыс. вишлистов для одной игры
Каждая пятая игра в Steam за 2025 год создана с помощью ИИ, — отчет
S.T.A.L.K.E.R. 2 получила патч 1.5.2 — больше никакой зачарованной двери в центр Шевченко
Epic Games Store бесплатно отдает одну из самых высоко оцененных игр в 2025 году
Hollow Knight: Silksong получила новый трейлер с Хорнет. Релиз — через 2 недели
Претендент на "Игру года"? Shinobi: Art Of Vengeance оценили в 89/100 на Opencritic, одна из самых высоких оценок в 2025-м
Встреча Hitman с Uncharted? Первый полный геймплей 007: First Light и дата выхода и дата выхода
Четверо друзей, старый дом и проклятая настолка — Ludogram представила хоррор Invokyr
Rockstar потратила $300 млн для создания "реалистичного" океана в GTA 6, — слухи
В финале «Ведьмака» от Netflix покажут любимого персонажа из DLC Hearts of Stone
Nintendo представила актеров фильма Legend of Zelda — забудьте о фан-кастах и звезде «Эйфории»
Вирусную измену с концерта Coldplay превратили в видеоигру
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить