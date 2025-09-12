"Худшее, что я видел": рейтинг Borderlands 4 после релиза обвалился до 61% из-за ужасной оптимизации

Наконец состоялся релиз Borderlands 4, который вышел несколько проблемным. Относительно сюжета и графики нареканий нет, но техническая часть чувствует себя не так уверенно.

Borderlands 4 — самый большой проект серии, где современное «железо» догнало амбиции разработчиков. Игра предлагает планету Кайрос с открытым миром, четыре новых Вольтхантера, 200+ коллекционных предметов в удивительных местах, крюк для передвижения и традиционно бесконечные запасы легендарного оружия. А еще Железяка наконец-то заткнется.

Оценки прессы были высокими, что неудивительно. Они хвалили игру за размах, юмор (над которым поработали еще больше) и ощущение настоящего Borderlands. На Metacritic новинка стартовала с оценкой 84/100. Например, GamersRD (94/100) положительно отметила быстрый экшн, картинку «следующего поколения» и стабильность с DLSS 4 на ПК (на самом деле нет). Критикам из PC Games (90/100) понравилось, что шутер и мародерство до сих пор работают безотказно.

«Это — усовершенствованная Borderlands. Игра, которая берет основу серии и поднимает ее на новый уровень во всех возможных аспектах. Она остроумнее, умнее, богаче, увлекательнее и просто переполнена причинами играть даже после финальных титров», — пишет CGMagazine, которое поставило 100/100.

А вот в Steam все выглядит гораздо хуже. Меньше чем за сутки после релиза рейтинг упал до 61%, а статус отзывов — «смешанные». И это несмотря на то, что старт был рекордным для серии. За данными Steam Charts, онлайн превысил 200 тысяч одновременных пользователей, что вдвое больше лучших дней Borderlands 2.

Основная претензия фанатов — техническое состояние. Так что жалобы таковы:

Даже RTX 5090 или RTX 4090 не вытягивают стабильные 60 fps в 4K;

Понижение графики в настройках почти не дает результата;

Фризы, сбои на средних и даже минимальных настройках;

У некоторых игра зависает еще на экране главного меню, поэтому даже запустить геймплей невозможно.

Игроки считают, что Borderlands 4 стала очередной жертвой Unreal Engine 5. Пользователи не советуют покупать тайтл в текущем состоянии, если «у вас нет ПК NASA».

«Ужасная, просто ужасная производительность. Худшее, что я когда-либо видел. Даже на минимальных настройках графики не удалось достичь 60 FPS, несмотря на включенное масштабирование FSR на моей RX 6900 XT», — добавляют в отзывах.

Но тут стоит обратить внимание и на отзывы прессы, и на отзывы игроков. Большинство нареканий от геймеров касаются лишь технической части. Если убрать фризы и сбои, которые исправят патчами, то «графика потрясающая, геймплей замечательный, перестрелки впечатляют и звук замечательный». К сожалению, Gearbox придется быстро латать оптимизацию, потому что даже самый удачный юмор и самое крутое оружие не спасут игру.

Borderlands 4 вышла 12 сентября 2025 года на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК. Для владельцев Nintendo Switch 2 релиз состоится чуть позже, 3 октября. В Steam цена на тайтл стартует от ₴2 999.