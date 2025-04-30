Новости Игры 30.04.2025 в 18:32 comment views icon

DOOM: The Dark Ages в подарок к видеокартам NVIDIA GeForce RTX 50 — в Украине стартовала акция

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Вадим Карпусь

Автор новостей

DOOM: The Dark Ages в подарок к видеокартам NVIDIA GeForce RTX 50 — в Украине стартовала акция

NVIDIA сообщила о выходе в Украине специального акционного набора DOOM: The Dark Ages + GeForce RTX 50 Series. При покупке определенных устройств можно получить ценный подарок.

В течение ближайших трех недель, покупая совместимую видеокарту (GeForce RTX 5090, 5080, 5070 Ti или 5070) или ноутбук с соответствующими дискретными видеокартами (GeForce RTX 5090, 5080, 5070 Ti или 5070), покупатели получат DOOM: The Dark Ages Premium Edition (стоимостью $99,99) в подарок.

DOOM: The Dark Ages у подарунок до відеокарт NVIDIA GeForce RTX 50 ─ в Україні стартувала акція

В Premium Edition в придачу к самой игре входят:

  • цифровой артбук и саундтрек,
  • набор скинов Divinity,
  • ранний доступ к игре с 13 мая (за 2 дня до релиза),
  • и DLC кампании, которое будет добавлено позже.

DOOM: The Dark Ages — это приквел к играм серии. Эксперты уже смогли ознакомиться с движком idTech 8 и были чрезвычайно впечатлены. Игра поддерживает трассировку лучей, DLSS 4 с Multi Frame Generation и NVIDIA Reflex. Все эти технологические решения призваны улучшить качество графики в игре и повысить производительность.

Вскоре после релиза игры выйдет обновление, которое добавит эксклюзивную для ПК технологию Path Tracing. Она обеспечит дополнительное улучшение при отображении освещения с трассировкой лучей на GPU GeForce RTX. Также будет внедрено DLSS Ray Reconstruction — усовершенствованное ИИ-решение, заменяющее традиционные методы шумоподавления, улучшая качество изображения и производительность.

Акция с подарком DOOM: The Dark Ages Premium Edition продлится с 30 апреля по 21 мая 2025 года. Украинские официальные продавцы тоже участвуют в этой акции. Рассылка соответствующих кодов будет происходить каждый четверг, с момента старта акции, но не ранее чем 14 дней с момента покупки товара.

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