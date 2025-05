DOOM: The Dark Ages попадет в день релиза в каталог Xbox Game Pass + еще 10 игр в мае

Microsoft обновляет каталог Xbox Game Pass большой партией игр — в мае в библиотеку добавят более 10 тайтлов.

Вместе с ними будут три новых релиза в первый день. Самый громкий из них — DOOM: The Dark Ages, который станет доступен с 15 мая. Это приквел к DOOM (2016) от id Software с масштабными разрушениями, кибердемонами і новым оружием в духе средневекового фэнтези, в частности Reaver Chainshot. Игра выйдет на ПК, Xbox Series X и в облачном формате.

Второй релиз в день выхода — Revenge of the Savage Planet, который появится в Game Pass 8 мая. Это кооперативный экшен от третьего лица, являющийся продолжением Journey to the Savage Planet. Еще одна новинка — приключенческая игра Kulebra and the Souls of Limbo, которая попадет в каталог 16 мая. Это история о путешествии в потусторонний мир выйдет сразу на всех основных платформах: консоль, ПК и облако.

В общем вот полный список обновленного каталога Xbox Game Pass в мае:

Dredge — уже доступно (Cloud, ПК и Xbox Series S/X)

Dungeons of Hinterberg — уже доступно (консоль) — теперь со стандартным Game Pass

Flintlock: The Siege of Dawn — уже доступно (Xbox Series X|S) — теперь со стандартным Game Pass

Metal Slug Tactics — уже доступно (консоль) — теперь со стандартным Game Pass

Dragon Ball Xenoverse 2 — уже доступно (облако, консоль и ПК)

Revenge of the Savage Planet — 8 мая (облако, ПК и Xbox Series X|S)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutants Unleashed — 8 мая (облако, консоль и ПК)

Warhammer: Vermintide 2 — 13 мая (облако и консоль)

DOOM: The Dark Ages — 15 мая (облако, ПК и Xbox Series X|S)

Kulebra and the Souls of Limbo — 16 мая (облако, консоль и ПК)

Firefighting Simulator: The Squad — 20 мая (облако, консоль и ПК)

Police Simulator: Patrol Officers — 20 мая (облако, консоль и ПК)

Если посмотреть, то в мае Microsoft добавляет в Game Pass большой микс новинок и проверенных тайтлов. А вот 15 мая пять игр полностью покинут Xbox Game Pass:

Brothers: A Tale of Two Sons (облако, консоль и ПК)

Chants of Sennaar (облако, консоль и ПК)

Dune: Spice Wars (облако, консоль и ПК)

Hauntii (облако, консоль и ПК)

The Big Con (облако, консоль и ПК)

Из интересного в апреле в Game Pass добавили Clair Obscur: Expedition 33, впервые для игроков ПК Grand Theft Auto 5 и Tempopo.

Источник: Game Spot