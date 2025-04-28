Doom: The Dark Ages получит самую большую кампанию в серии с 22 уровнями и прохождением на 20 часов

15 мая выйдет Doom: The Dark Ages — новая игра от id Software, которая обещает стать крупнейшей во франшизе.

Гейм-директор проекта Хьюго Мартин подтвердил: кампания будет насчитывать 22 уровня, а полное прохождение продлится около 20 часов. Для сравнения, Doom Eternal и Doom (2016) имели лишь по 13 уровней. Эта часть сосредоточена на сюжете, боевых механиках и исследовании мира. По словам Хьюго Мартина, разработчики «отдали этому все, что имели, не оставили ни одной функции недоработанной». Игроков ждет классический FPS-бой, парирование, мехи, а также огромные локации для исследования.

Один из новых миров — Космическое Царство — обещают как настоящую изюминку игры. Это измерение с лавкрафтовской архитектурой и новыми врагами, среди которых — Космический Барон. Этот двухлезвийный монстр атакует как в ближнем бою, так и на расстоянии. Он выпускает псионические залпы, способные блокировать снаряды игрока и истощать его здоровье. А после битвы с ним на горизонте появится еще более опасный соперник — гибридный Какодемон, который использует телепатические атаки и ударные щупальца.

Для борьбы с новыми угрозами в арсенале Убийцы Думу появится Цепной выстрел Разбойника. Эта железная булава может наносить как легкие удары на короткой дистанции, так и мощные удары на расстоянии, если зарядить Сферу Хаоса.

Новая средневековая часть работает на движке idTech 8. Он позволяет создавать большие пространства, больше врагов на экране, лучшие разрушения и использует полностью динамическое освещение и использует полностью динамическое освещение с трассировкой лучей. Игра будет стабильно держать 60 кадров в секунду на PlayStation 5 и PS5 Pro.

Кроме основной кампании, игрокам обещают еще больше контента. А именно секреты, новые способности для разблокировки, дополнительное оружие и масштабные бои с демонами. Для тех, кто приобретет премиум-издание, игра будет доступна уже 13 мая. id Software и Bethesda выпустят новую часть DOOM одновременно на основных платформах и в Game Pass15 мая. В Steam продолжается предзаказ игры за 2449₴.

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Источник: PlayStation.Blog