Обзор электрического скутера Maxxter Lux Plus





Недавно мы знакомили вас с электрическими скутерами Yadea и брендом в целом. Но это не все новинки 2-колесного электротранспорта, которые появились на рынке Украины нынешней весной. Предлагаем еще один обзор – вот новый яркий электрический скутер Lux Plus от бренда Maxxter, который уже знаком украинцам. Итак: что может предложить Maxxter Lux Plus и в чем особенности конкретно этой модели? Сейчас расскажем!

Внешний вид, габариты и конструкция

Электрический скутер Maxxter Lux Plus – это комбинация инноваций и ретро-мотивов во внешности. Общий округлый дизайн крыльев, эллипсоидные формы, прям воплощение «душки-игрушки». Но в деталях мгновенно заметна современная конструкция. К примеру, оптика построена на светодиодах: круглая передняя фара предлагает дальний и ближний свет, задний овальный фонарь перечеркивает горизонтальная линия, которая включает в себя указатели поворота. Кстати, над фонарем установлен вместительный бокс, который пригодится для хранений вещей или чехла-дождевика. Еще одна ниша расположилась под 2-местным сиденьем – здесь, пожалуй, поместится даже небольшой шлем, и предусмотрен замок для защиты от воришек. Также в нише под сиденьем можно обнаружить головной «рубильник» электрической системы скутера, который позволяет полностью отключить питание и прервать цепь, берущую начало от шести аккумуляторов.

Да-да, аккумуляторов сразу шесть и скрыты они внутри корпуса. Каждый работает с напряжением 12 вольт, при последовательном соединении собирается напряжение 72 вольта. При этом емкость пакета тяговых свинцово-кислотных аккумуляторов составляет 20 Ач. По заявлению производителя, полной зарядки аккумулятора достаточно для пробега до 80 км – точнее сказать невозможно, поскольку на запас хода влияет масса факторов: скорость движения, рельеф дороги, нагрузка, пр. Кстати, нагрузка может быть немаленькой, вплоть до 200 кг: выходит, 2-местное сиденье здесь установлено не зря! Учтите, что падение запаса хода для электрического скутера из-за рельефа/нагрузки/скорости движения может быть более заметным, нежели для электромобиля – ведь сами по себе изначальные запасы мощности мотора и емкости аккумулятора невелики.

Электрический скутер Maxxter Lux Plus является обновленной версией модели Maxxter Lux: при сохранении прежних габаритов (длина 1745 мм, ширина 690 мм), существенно изменилась внутренняя «начинка» и детали: к примеру, мощность мотора выросла с 1000 Вт до 1500 Вт, установлена новая светодиодная оптика, пр. В остальном – конструкция привычна: скутер с низким полом в центральной части, интегрированным пакетом тяговых аккумуляторов, задним мотор-колесом.

Кстати, а ведь колеса отличаются. Впереди использован ажурный 10-дюймовый диск, вся подвеска собрана по классической схеме с двойной амортизационной вилкой. Сзади использован сплошной закрытый диск, внутри которого расположен электромотор. Внешняя часть диска выполнена из легкосплавных материалов, а также имеет ребра по своей окружности – все это позволяет улучшить охлаждение электромотора, что критически важно во время динамичной езды. Отличаются и тормоза: так, на передней оси использован дисковый тормоз с гидроприводом, сзади – барабанный тормоз с механическим приводом. Представители компании Maxxter заявляют, что тормозных колодок хватит на несколько лет работы: первый сервис потребуется лишь спустя 2-3 года после покупки скутера.

Из других интересных и важных «мелочей» – вместительный карман-подстаканник в передней части (за обтекателем), откидной крючок для сумки, многопозиционный замок блокировки/разблокировки скутера. Имеется даже USB-порт для зарядки гаджетов во время поездки и противоугонная сигнализация, которая включается отдельным брелоком. Наконец, предусмотрены сразу две подножки: стационарна А-образная и временная боковая.

Электроскутер Maxxter Lux Plus продуман в мелочах: под сиденьем – бокс для вещей, плюс еще один сзади. Найдется кармашек для телефона и крючок для сумки, площадка-подставка под ноги довольно большая, задний мотор-колесо имеет выступы-ребра для улучшения охлаждения. Сзади использованы барабанные тормоза, спереди – дисковые, с гидроприводом. Бачок с окошком уровня тормозной жидкости расположен на руле.

Органы управления и тест-драйв скутера

Кажется, электрический скутер не должен иметь передач – знай, крути себе «ручку газа», то бишь «ручку электричества». Так, да не так. В данном случае привычной трансмиссии действительно нет, но есть три виртуальные передачи, переключение которых происходит при помощи селектора около правой рукоятки руля: позиции «L»-«M»-«H» позволяют выбирать предельно допустимую скорость – до 45 км/ч максимум. А внутри круглого селектора нашлось место для оранжевой кнопки «АТ»: если хотите, то некое подобие автоматической коробки переключения передач в автомобилях. При режиме «АТ» ограничений по скорости нет, однако снижена динамика разгона. В итоге можно разгонятся плавно (и бережливо в вопросах расхода заряда аккумулятора), при этом на хорошей дороге доступна вся возможная скорость.

Отображения выбранной «передачи» и скорости движения – на монохромном дисплее с подсветкой, установленном по центру руля. Здесь же можно контролировать уровень зарядки аккумулятора и включение различных световых приборов: основной фары, указателей поворотов. Кстати, управление фарами, переключения света «габарит/ближний/дальний», включение правого/левого поворота – все это привычно собрано на блоках переключателей возле двух рукояток руля.

Все органы управления – кнопки и переключатели – разместились на двух блоках около рукояток руля. Центральный дисплей служит для контроля скорости, выбранной виртуальной передачи, включенного света, уровня зарядки АКБ.

В движении электрический скутер максимально прост: под аккуратный поворот правой рукояти электромотор берется в дело – и плавно ускоряет скутер. Признаться, даже если ручку «крутануть от души», то слишком уж резкого ускорения от 1500-ваттного электромотора не получишь: все-таки его мощность составляет лишь две лошадиные силы в переводе на привычные единицы измерения. Зато электрический скутер Maxxter Lux Plus хорошо ускоряется на ходу, без малейших заминок и пауз. Все это происходит практически в полной тишине – вместо «режущего» звука бензинового ДВС объемом «в полрюмки», вы слышите лишь едва заметное гудение электромотора. Вот такой плавной, но убедительной динамики достаточно для разгона до скорости около 35 км/ч, но после запал начинает стихать: до 40-45 км/ч скутер добирается уже с «отдышкой», хотя все-таки обещанную «максималку» обеспечивает.

Подвеска предлагает средний уровень комфорта: пусть без откровенной мягкости, но вполне приемлемо на ямах-выбоинах, при этом скутер ощущается довольно сбитым и собранным на ходу. Тормоза срабатывают вполне эффективно, усилия на рукоятках легкие – справится девушка или подросток. Кстати, поймал себя на мысли, что рассказывая о модели Maxxter Lux Plus, невозможно обойтись без упоминаний прошлого обзора электрических скутеров Maxxter. Так, крупная и мощная модель Speedy давала отменный комфорт и высокую мощность мотора, на фоне чего модель Fancy откровенно выглядела «младшенькой»: недоставало комфорта, мало динамики, даже сиденье и подножка для ног были тесноваты. Так вот – электрически скутер Maxxter Lux Plus уверенно занимает промежуточное положение между ними: здесь милая внешность сочетается с уже достаточной мощностью электромотора и нормальной ходовой частью.

В движении скутер Maxxter Lux Plus запомнился цельным характером: пусть не рекордсмен по динамике или комфорту, но вполне «достаточная» модель. Режимы движения выбираются с помощью переключателя – либо можно попросту нажать кнопку «АТ», чтобы не ограничивать себя в максимально-возможной скорости. Обещанный запас хода – до 80 км на одном «полном бак… аккумуляторе» (установлен внутри корпуса). Кстати, для полной зарядки аккумулятора нужно 6-8 часов, гнездо для зарядного устройства расположено в основании сиденья.

Итоги и выводы

При цене порядка 30 тыс. грн., электрический скутер Maxxter Lux Plus по-прежнему оказывает в полтора раза дороже базового 50-кубового бензинового скутера, либо стоит сравнимо с куда более мощной и скоростной 100-150-кубовой ДВС-моделью. Однако покупка электрического скутера навсегда решает вопрос с дополнительными расходами на топливо (которые со временем могут превысить стоимость ДВС-скутера), плюс максимально простое содержание и уход во время эксплуатации. Наконец, электрический скутер – это залог отсутствия выхлопных газов и чистого воздуха во время езды, что может быть критически важно.

В таком случае модель Maxxter Lux Plus предлагает все преимущества электрического транспорта в виде экологичности и экономичности, дополняя их стильной внешностью и вполне «достаточными» ходовыми качествами. Удачная модель среднего класса, которая наверняка найдет своих почитателей в Украине.