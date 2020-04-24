Обзор электрических скутеров YADEA E3 и YADEA S-Way





Направление электрических скутеров в Украине с каждым годом становится все более популярным: больше игроков на рынке, больше разнообразных моделей. А весна 2020-го и вовсе стала переломной. С одной стороны – необходимость хоть какого-либо транспорта в поселках: как съездить в магазин, в аптеку, в районный центр при условии отсутствия общественного транспорта? С другой стороны – пожары под Киевом и в Житомирской области подняли вопрос важности чистоты воздуха для миллионов людей. Кроме того, электрический транспорт решает не только экологические проблемы, но и экономические: забудьте о расходах на бензин – электроэнергия оказывается намного выгоднее. Поэтому запросы на электротранспорт только растут: как на электрокары, так и на компактные электрические скутеры. А раз есть спрос, то найдется и предложение: весной 2020 года на рынок Украины вышел новый бренд электрических скутеров – YADEA.

Что такое YADEA?

Это китайская компания с полным названием YADEA Technology Group, которая была образована в 2001 году путем слияния нескольких местных производителей мотоциклетной техники. Спустя десять лет был выбран один ключевой вектор для будущего – электрический индивидуальный транспорт. С тех пор и поныне YADEA прошла долгий путь развития – к примеру, за период 2016-2019 гг. компания вышла на фондовую биржу Гонконга и была названа одним из самых выгодных брендов для инвестиций в Азии. Кроме того – конечно, расширялся модельный ряд, увеличивался объем выпуска продукции, компания выходила на новые рынки сбыта. Одним из таковых стала Украина: начиная с весны 2020 года, электрические скутеры YADEA представлены у нас на официальном уровне. Дистрибьютором выступила компания EDG Group, запущен официальный сайт YADEA, сформирована модельная линейка, поддерживается гарантия на продукцию (12 месяцев), подготовлены первые сервисные партнеры в разных городах страны.

Сегодня в Украине представлены четыре электрических скутера YADEA – вот общая гамма «от мала до велика»: E3, S—Tour, S—Way, EM 215. Отличаются габариты и размер колес, мощность электромотора (800/1200/1500/2000 Вт соответственно для каждой модели), запас хода и грузоподъемность. Отличается и цена: от 28 до 37 тыс. грн.

Летом в Украину приедут еще две модели (G5 и S-Like), а также запланированы поставки скутеров с аккумуляторами типа «Литий-Ион». Ведь в настоящий момент все электрические скутеры YADEA, поставляемые в Украину, оснащаются свинцово-кислотными аккумуляторами: так итоговая цена выходит в 1,5-2 раза ниже, нежели при использовании литий-ионных батарей. Хотя свинцово-кислотные аккумуляторы тоже непростые: тяговые аккумуляторы отличаются более толстыми свинцовыми пластинами, благодаря чему батарея не боится глубоких разрядов (к примеру, при длительной поездке на электрическом скутере).

Но лето своего еще своего дождется. А пока мы познакомились с двумя скутерами из уже заявленной линейки: «базовым» Е3 (мощность 800 Вт, ориентировочная цена 28 тыс. грн.) и моделью S-Way (мощность 1500 Вт, ориентировочная цена 35 тыс. грн.), которая занимает центральное положение в украинском модельном ряду YADEA.

YADEA E3: мал, да удал

Электрический скутер YADEA E3 является базовым в украинской модельной линейке YADEA – но по его виду так и не скажешь. У него довольно оригинальный и современный облик. В случае модели YADEA E3, производитель сознательно ушел от визуальных ассоциаций с обычными ДВС-скутерами, выбрав более строгие прямоугольные формы и лаконично закругленные края. Глянцевые поверхности переднего обтекателя и задней части корпуса выглядят эффектно и контрастно относительно центральной части с покрытием из матового пластика. Лоска добавляют оригинальные запоминающиеся детали: хромированная трубка-ободок сзади, прямоугольная фара со светодиодным «обручем» габаритного огня, встроенные указатели поворота внутри заднего фонаря, ажурный легкосплавный диск переднего колеса. Электрический скутер YADEA E3 выглядит так, что в нем сразу угадывается продукт XXI века, созданный без оглядки на ДВС-прошлое, но с мыслями об электрическом будущем.

Лаконично, аккуратно, современно: электрический скутер YADEA E3 хорош обликом и в целом, и в деталях – к примеру, контрастом глянцевых и матовых поверхностей, дизайном фары и фонаря, декоративной хромированной трубой сзади. Конструкция в целом привычна: рама с низкой центральной частью (подножка), мотор-колесо сзади, пакет из пяти аккумулятор (12 вольт и 20 Ач каждый, напряжение 60 вольт в целом). Спереди используется двойная амортизационная вилка и дисковые тормоза, сзади – качающийся маятник и «барабаны».

Однако приятный дизайн не означает, что к модели YADEA E3 нет замечаний – все происходит от компактности скутера. Небольшое сиденье позволит комфортно сесть лишь одному взрослому, но двоих уже заставит сильно тесниться: говорить о 2-местной посадке можно только для подростков или стройных девушек. А небольшие колеса (использованы 10-дюймовые диски) и традиционное расположение пакета аккумуляторов в пределах колесной базы, означает скромный клиренс. Да и бокс под сиденьем невелик – хватит лишь на один небольшой шлем или пару-тройку мелких вещей.

Хотя в других деталях электрический скутер YADEA E3 проработан хорошо. Прежде всего, нравится крупный центральный дисплей с подсветкой, отображающий всю необходимую информацию: скорость движения, уровень заряда аккумулятора, выбранная «виртуальная» передача, включение фар, пр. Имеется откидывающийся крючок для пакетов, кармашек-подстаканник, над которым нашлось место для USB-порта – отличное решение для возможности подзарядки смартфона или портативной колонки, пока вы едете на работу или в магазин. Разъем для зарядки самого скутера расположен в основании сиденья (полное время заряда аккумулятора составляет 6-7 часов при питании от обычной розетки), а все органы управления собраны на блоках около правой/левой рукоятки руля. Да и подножка оснащена дополнительным контактом и режимом «паркинга» – так блокируется питание на электромотор. Кстати, важный элемент безопасности: это убережет от непреднамеренно рывка запаркованного скутера, если водитель нечаянно дернет ручку акселератора.

Центральный дисплей хорош своим крупным размером: цифры скорости или индикация заряда АКБ заметны даже при мимолетном взгляде. Под небольшим сиденьем скрывается такой же небольшой бокс – зато запираемый. На задней стенке обтекателя нашлось место для замка включения/отключения скутера, кармашка-подстаканника, крючка для сумок, USB-порта.

Что было причиной замечаний к скутеру YADEA E3 – тем он и выигрывает в движении: компактность! При общей длине в 1650 мм (колесная база 1200 мм) и ширине 685 мм, электрический скутер YADEA E3 позволяет проезжать даже по узкому краю дороги или лесным тропинкам. А легковесность конструкции (95 кг с учетом аккумуляторов) обеспечивает юркость и маневренность: раз, одно движение руля, малейший наклон тела – и уже повернул. Благодаря комбинации небольших размеров и юркости, электрический скутер ощущается буквально продолжением рук и ног человека. Кажется, будто оседлал небольшой велосипед, но никак не скутер. Только вдруг теперь не нужно крутить педали.

Вместе с тем, подобная юркость, да помноженная на 800-ваттный мотор придает ощущение скорости. Если при стартах с места и ускорениях на ходу электрический скутер обеспечивает лишь достаточную динамику, но не более того, то чем более извилистая дорога – тем он лучше при разгонах на выходе из поворотов. На извилистой дороге понимаешь, что мощности как раз в меру – больше удовольствия от прохождения поворотов, нежели от разгонов по прямой. А еще «в меру» подвеска: удачный средний уровень между нормальным комфортом пружин/амортизаторов и ощущением собранности скутера на ходу.

Электрический скутер YADEA E3 предлагает две «виртуальные» передачи (переключение кнопкой MODE), которые реально выступают как ограничители скорости: максимум 45 км/ч, хотя комфортная скорость составляет около 30-35 км/ч. Все органы управления (кнопки и переключатели) сосредоточены на двух блоках возле рукояток руля. Электромотор мощностью 800 Вт уравновешен эффективными тормозами. Запас хода – до 60 км в зависимости от скорости, нагрузки, рельефа маршрута. В самых негативных условиях все факторы суммарно могут сократить запас хода в 1,5-2 раза. Но пока аккумулятор заряжен, а дорога петляет, ехать на электрическом скутере YADEA E3 в кайф!

YADEA S-Way: больше, мощнее, просторнее

Модель YADEA S-Way является одной из самых габаритных и мощных в украинском модельном ряду YADEA: больше только ЕМ 215 (но и дороже). Конечно, рост габаритов дает о себе знать: при почти 2-метровой длине (1920 мм) и 1,4-метровой колесной базе, здесь нашлось вдоволь места для полноценного 2-местного сиденья. Последнее скрывает под собой объемный бокс, готовый вместить даже полноформатный шлем-интеграл. Кроме того, данный бокс запирается на замок при помощи основного центрально замка, а внутри него еще и приютился «рубильник» электрической системы скутера. Пакет из шести тяговых аккумуляторов (12 вольт и 20 Ач каждый, общее напряжение системы 72 вольта) скрыт в основании корпуса, электрический мотор мощностью 1500 Вт встроен в заднее колесо. Для зарядки аккумуляторов предусмотрен разъем в основании сиденья. Общее время зарядки от обычной бытовой сети составляет порядка 7-8 часов. Да, небыстро – но зато можно забить про АЗС: теперь ваша личная заправка расположена у ближайшей розетки гаража или паркинга.

В остальном конструкция традиционна: двойная амортизационная вилка – для переднего колеса, качающийся маятник – для заднего. Спереди используется дисковый тормоз с гидравлическим приводом, сзади установлены барабанные тормоза с механической тягой. Электрический скутер может предложить подножки сразу двух типов: стационарная А-образная (поднимает заднее колесо) и временная боковая. Причем при откидывании боковой подножки замыкается контакт «паркинг»-режима, что отключает подачу тока на электромотор.

Электрический скутер YADEA S—Way выглядит, как обычный скутер: острый нос и раскосые фары (кстати, светодиодные), интегрированный многофункциональный фонарь, довольно крупные 12-дюймовые колесные диски. Сзади установлено мотор-колесо с барабанным тормозом, спереди используется ажурный дисковый тормоз. Большое сиденье удобно для посадки сразу двух взрослых людей, этому также способствует и массивная площадка-упор для ног. Под сиденьем – объемный и запираемый отсек для крупных вещей.

А для мелочей пригодятся кармашки на задней стенке обтекателя: здесь нашлось место и для плоского кармана, и для круглой ниши-кармашка с крышкой, и для USB-порта. По центру рулевой колонки установлен обтекатель со встроенным монохромным ЖК-дисплеем, на котором можно контролировать скорость движения, уровень заряда аккумулятора, общий пробег, включение «паркинг»-режима, а также – выбранную передачу. Да-да, в электрическом скутере YADEA S-Way нет реальных передач, но есть две передачи-ограничители максимальной скорости, подобно модели YADEA E3. Эти передачи выбираются кнопкой-переключателем около правой рукоятки руля: на первой передаче можно набрать около 35 км/ч, а на второй можно замахнуться на все 45 км/ч заявленной «максималки».

Заявлено 45 км/ч – но реально кажется, что модель YADEA S-Way способна на большее: думаю, на ровной дороге можно достичь около 50 км/ч или даже выше. Ибо электрический скутер YADEA S-Way бодро стартует с места, уверенно ускоряется на ходу – его электромотор отрабатывает каждый ватт мощности из 1500 заявленных. Он не разгоняется до заявленной скорости, а буквально «подлетает» к ней без отдышки и в одном сплошном порыве. Благо, тормоза вполне соответствуют потенциалу мотора: механизмы срабатывают быстро и четко, эффективность торможения достаточна. При замедлении скутер едва присаживается на оба колеса. Да и усилия на рукоятках удачно выверены – чтобы ими могли воспользоваться даже не слишком сильные люди, девушки и подростки. Наконец, пару слов о подвеске: она настроена так, чтобы обеспечить нормальную энергоемкость при максимальной нагрузке в 200 кг и приемлемый комфорт езды. Но особой мягкости от скутера YADEA S-Way не ждите.

Переключатель около правой рукояти руля позволяет выбрать первую или вторую «передачу» (переключение кнопкой Shift), от чего напрямую зависит максимально-возможная скорость движения – 35 или 45 км/ч. Хотя реально кажется, что YADEA S—Way готов «разменять полсотни»: быстрая и динамичная модель с довольно «сбитой» подвеской. Запас хода составляет 50-80 км в зависимости от нагрузки, рельефа, скорости движения: чем быстрее – тем меньше. Нелегкий скутер YADEA S—Way (119 кг с учетом аккумуляторов в «базе») готов увезти еще больше – вплоть до 200 кг: полноценная 2-местная модель. На передней панели – кармашки для вещей.

Итоги и выводы

В целом новинки YADEA оставили после себя приятно впечатление. Да, они не самые дешевые даже на фоне других электрических скутеров (уж не говоря о ДВС-моделях), однако могут предложить качество в деталях. Где-то аккуратнее сборка, вот здесь лучше окраска, продуманы различные мелочи. Платить за подобное или нет – каждый решает сам для себя.

Что касается конкретных тестовых моделей, то «старшая» модель YADEA S-Way запомнилась мощностью и габаритами, хотя в остальном это обычный скутер. Неплохой вариант для тех покупателей, кто ищет полноценное 2-местное сиденье и запас динамики, при этом хочет отказаться от использования бензина по своим экономическим и экологическим мотивам. А вот скутер YADEA E3 – это маленькое, но большое откровение: стильный облик, аккуратная сборка, приятное поведение на ходу. И все это за самую скромную цену в украинской модельной линейке.