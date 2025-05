Ремастер Gears of War: Reloaded получил дату релиза на ПК и PS5 — игра будет в Game Pass на релизе

Microsoft официально анонсировала Gears of War: Reloaded — полностью обновленная версия шутера 2006 года выйдет на ПК и PlayStation 5.

The Coalition вместе с Sumo Digital и Disbelief оставили основную сюжетную линию без изменений. Игра снова расскажет историю Маркуса Феникса и отряда Дельта, которые сражаются с Ордой Саранчи на планете Сера. На месте Lancer с бензопилой и механика активной перезарядки.

Обновленная версия Gears of War: Reloaded получит значительное улучшение графики и производительности:

До 4K разрешения до 4K разрешения

60 FPS в сюжетном режиме

До 120 FPS в мультиплеере

Dolby Atmos 7.1.4 для объемного 3D-звука

HDR, VRR для улучшенного изображения

Оптимизированное освещение, тени, отражение и постобработка

Без загрузочных экранов в кампании

Обновленная версия автоматически поддерживает синхронизацию прогресса и кроссплей. Учетная запись Microsoft не обязательна, но она дает полный доступ к кроссплатформенным функциям. А именно приглашения, матчи между платформами, совместный прогресс в кампании и мультиплеере. Кампания поддерживает кооперативную игру для двух игроков, а Versus Multiplayer позволяет приглашать до 8 игроков.

Для ветеранов серии — бесплатное обновление

Если вы уже купили цифровую версию Gears of War: Ultimate Edition задним числом, то получите Gears of War: Reloaded бесплатно. Xbox предоставит код в личном сообщении перед релизом. В комплекте весь контент из Gears of War: Ultimate Edition, включая бонусный акт кампании, все карты, мультиплеерные режимы и персонажи, которые можно разблокировать.

Creators — агентство международного PR для технологических и B2B-компаний PR для компаний и их лидеров Организация интервью в медиа, подкастах, выступлений на конференциях Европа, Азия, Америка Узнать больше

Игра выйдет 26 августа 2025 года на Xbox Series X|S, ПК (через Steam и Microsoft Store), PlayStation 5, а также в облаке через Xbox Cloud Gaming. С первого дня она будет доступна в Game Pass Ultimate и PC Game Pass, а купить ее отдельно можно будет за $39,99.

Что ж, Gears of War: Reloaded — не просто графическая заплатка, а полноценный ремастер с техническими апгрейдами. Этот релиз происходит на фоне того, что эксклюзивы Xbox стали самыми популярными на PlayStation в апреле. А еще месяцем ранее в PS Store выстрелили Forza Horizon 5 и Indiana Jones. Похоже Microsoft увидела тенденцию и решила не терять времени, пока интерес к ее играм подогрет.

Источник: IGN