Ремастер Gears of War: Reloaded получил дату релиза на ПК и PS5 — игра будет в Game Pass на релизе

Microsoft официально анонсировала Gears of War: Reloaded — полностью обновленная версия шутера 2006 года выйдет на ПК и PlayStation 5.
The Coalition вместе с Sumo Digital и Disbelief оставили основную сюжетную линию без изменений. Игра снова расскажет историю Маркуса Феникса и отряда Дельта, которые сражаются с Ордой Саранчи на планете Сера. На месте Lancer с бензопилой и механика активной перезарядки.
Обновленная версия Gears of War: Reloaded получит значительное улучшение графики и производительности:
- До 4K разрешения до 4K разрешения
- 60 FPS в сюжетном режиме
- До 120 FPS в мультиплеере
- Dolby Atmos 7.1.4 для объемного 3D-звука
- HDR, VRR для улучшенного изображения
- Оптимизированное освещение, тени, отражение и постобработка
- Без загрузочных экранов в кампании
Обновленная версия автоматически поддерживает синхронизацию прогресса и кроссплей. Учетная запись Microsoft не обязательна, но она дает полный доступ к кроссплатформенным функциям. А именно приглашения, матчи между платформами, совместный прогресс в кампании и мультиплеере. Кампания поддерживает кооперативную игру для двух игроков, а Versus Multiplayer позволяет приглашать до 8 игроков.
Для ветеранов серии — бесплатное обновление
Если вы уже купили цифровую версию Gears of War: Ultimate Edition задним числом, то получите Gears of War: Reloaded бесплатно. Xbox предоставит код в личном сообщении перед релизом. В комплекте весь контент из Gears of War: Ultimate Edition, включая бонусный акт кампании, все карты, мультиплеерные режимы и персонажи, которые можно разблокировать.
Игра выйдет 26 августа 2025 года на Xbox Series X|S, ПК (через Steam и Microsoft Store), PlayStation 5, а также в облаке через Xbox Cloud Gaming. С первого дня она будет доступна в Game Pass Ultimate и PC Game Pass, а купить ее отдельно можно будет за $39,99.
Что ж, Gears of War: Reloaded — не просто графическая заплатка, а полноценный ремастер с техническими апгрейдами. Этот релиз происходит на фоне того, что эксклюзивы Xbox стали самыми популярными на PlayStation в апреле. А еще месяцем ранее в PS Store выстрелили Forza Horizon 5 и Indiana Jones. Похоже Microsoft увидела тенденцию и решила не терять времени, пока интерес к ее играм подогрет.
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Источник: IGN
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