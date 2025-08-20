Обзор Warhammer 40,000: Dawn of War — Definitive Edition. Возвращение легенды или эпитафия жанра RTS?

Ремастеры — вещь коварная: иногда они дарят вторую жизнь классике, как в случае с The Elder Scrolls IV: Oblivion, а иногда вызывают больше вопросов, чем восхищения, как с переизданием Neverwinter Nights 2. Тем временем Obsidian не только оживляет прошлое, но и строит будущее — с амбициозным Avowed и ожидаемым The Outer Worlds 2, которые должны доказать, что студия еще не потеряла драйва. Но сегодня мы будем говорить именно о возвращении в тёмные миры Warhammer 40,000 — где ремастер пытается доказать, что классика все еще способна звучать в полную силу — во имя Императора! Удалось ли это? Давайте разбираться в нашем обзоре.

Warhammer 40,000: Dawn of War — Definitive Edition 521 грн. Плюсы: в переиздании собраны оригинальная игра и все аддоны; поддержка современного железа и мультиплеера; динамичный и понятный геймплей; улучшенное перемещение юнитов и плавная работа камеры; богатый лор и разнообразные фракции; приятная ностальгия для фанатов серии. Минусы: косметические изменения не всегда качественные; некоторые аддоны могут ощущаться слабее или менее интересными по сравнению с оригинальной игрой; ИИ соперников остался без изменений; некоторые анимационные баги и технические мелочи напоминают о старом движке; никакого нового контента или дополнительных материалов не добавлено; в Steam отсутствуют достижения, поэтому коллекционеры и фанаты ачивок могут быть разочарованы. 6.5 /10 Оценка

Warhammer vs. StarCraft vs. Warcraft

Если говорить о жанре RTS, то Warhammer 40,000: Dawn of War, StarCraft и Warcraft были тремя «китами» 2000-х, но каждый шел собственным путем. Warhammer не копировал формулу Blizzard, делая ставку на мрачную вселенную и тактическую составляющую: здесь важен контроль территории, а не строительство «экономических пирамид».

StarCraft стал чемпионом киберспорта благодаря идеальному балансу трех рас, изучаемому как шахматы. По сравнению с ним Warhammer выглядел менее изящным, но более зрелищным и брутальным: вместо микроконтроля и макроэкономики — борьба за позиции и стратегические точки. Это уже не шахматы, а гладиаторская арена.

Warcraft III, в свою очередь, ввел «геройскую RTS», где персонажи росли и получали предметы, — фактически родив жанр MOBA. В Dawn of War герои-боевики были всего лишь поддержкой, а не центром игры. Это делало акцент на армию, а не на одного персонажа.

StarCraft подавал аккуратную научную фантастику, Warcraft — яркое мультяшное фэнтези, а Warhammer — готику в космосе, стальные храмы и бесконечную войну. Это отпугивало казуальных игроков, но привлекало тех, кто хотел почувствовать настоящую жесткость.

Баланс в Warhammer был слабее: Relic часто отставали с патчами, и в мультиплеере фракции были дисбалансными. StarCraft стал спортом, Warcraft III — кибераренами, а Dawn of War остался скорее игрой для своих.

Впрочем, зрелищность компенсировала. Анимации добиваний, крики «За Императора!» и взрывы выглядели живее стерильных боев Blizzard. Это была RTS, иногда напоминающая экшен с видом сверху, и именно за это ее любили фанаты.

В итоге Warcraft породил MOBA, StarCraft стал синонимом киберспортивной RTS, а Warhammer остался нишевым, но культовым. Сегодня это выглядит даже более современно. Новым игрокам трудно объяснить, зачем копать минералы или рубить деревья, но идея «захвати точку и удержи» интуитивно понятна даже шутерным фанатам. В этом смысле Dawn of War действительно опередил время.

Что входит в Warhammer 40,000: Dawn of War — Definitive Edition

После выхода оригинальной Warhammer 40,000: Dawn of War в 2004 году игра сразу привлекла внимание фанатов стратегии и вселенной Warhammer своим уникальным подходом к RTS и боевым механикам. Дополнения начали выходить почти сразу, каждое добавляя новые фракции, кампании и юниты, которые делали вселенную еще более насыщенной.

Первое дополнение, Winter Assault (2005), принесло новую фракцию — Imperial Guard, которая отличалась от классических Space Marines скоростью производства и тактическими возможностями. Кампания рассказывала о борьбе за контроль над холодными светилами, добавляя атмосферу войны в суровых условиях.

Winter Assault также добавило новые карты и юниты для всех фракций оригинальной игры, включая новые виды оружия и уникальные навыки для героев. Это значительно разнообразило стратегии.

Следующее дополнение, Dark Crusade (2006), стало полностью самостоятельным продуктом. Оно принесло масштабные кампании с контролем территорий, напоминающие 4X-механику, и позволяло игроку выбирать одну из семи фракций для прохождения глобальной карты.

Dark Crusade также ввело новые расы, которые кардинально меняли подход к бою благодаря своей выносливости и особым способностям. Кампания была нелинейной, и выбор фракции влиял на развитие событий, что добавляло реиграбельности.

Третье дополнение, Soulstorm (2008), завершило цикл классических DLC и принесло еще две новые расы. Soulstorm сделало акцент на воздушных боях и мобильности, добавив летающие юниты для всех новых фракций, что значительно разнообразило тактические подходы.

Soulstorm также расширило сюжетные линии, раскрывая конфликты между новыми расами и классическими фракциями. Многие миссии были ориентированы на масштабные бои с акцентом на контроль стратегических точек.

Все кампании, миссии и юниты предыдущих релизов были интегрированы в единую игру, что позволит игрокам пережить классическую серию без необходимости покупать отдельные DLC. Кроме того, издание включает улучшенную работу с модами и менеджер модификаций, который теоретически упростит жизнь мододелам.

Бестиарий Warhammer 40,000: Dawn of War — Definitive Edition

Вселенная Warhammer 40,000 всегда отличалась мрачностью и детализацией, и Definitive Edition сохраняет эту атмосферу в полной мере. События происходят в 41-м тысячелетии — эпоху бесконечных войн, где Империя Людей ведет борьбу с чужими расами и предателями изнутри. Кампании и аддоны не только расширяют сюжет, но и постепенно открывают новые фракции, каждая из которых имеет собственный характер и тактический почерк.

В центре всегда стоят Космические десантники — бесстрашные воины Императора. Их универсальность, тяжелая броня и дисциплина делают их идеальной стартовой фракцией. Они олицетворяют порядок и силу, но требуют внимательного микроконтроля и грамотного использования лидеров отрядов.

Хаос — темное отражение десантников. Их юниты искажены варпом, сильны, но часто нестабильны. Игрок чувствует постоянное противопоставление: организованная военная машина Императора против разрушительной силы демонов и культистов.

Орки — стихия массы и анархии. Они воюют ради самой войны, а их тактика — это натиск численностью и абсурдные, но эффективные машины. Они кажутся смешными, но под правильным руководством орды зеленокожих становятся неконтролируемой лавиной.

Эльдары действуют иначе: скорость, хитрость и технологии, выглядящие как магия. Они избегают прямого столкновения, делая ставку на точность и маневры. Идеальный выбор для тех, кто ценит тактическую гибкость.

С аддоном Winter Assault пришла Имперская гвардия — простые люди среди космических монстров. Их сила не в индивидуальных бойцах, а в координации, тяжелой технике и артиллерии. Это фракция обороны и дисциплины, которая контрастирует с элитарными десантниками.

В Dark Crusade дебютировали две новые стороны. Некроны — почти бессмертные машины, поднимающиеся после падения, воплощение космического ужаса и неумолимого марша вперед. Тау же, напротив, представляют молодую расу с чистой эстетикой высоких технологий и акцентом на дальнем бою. Это был контраст между мертвым прошлым и технологическим будущим.

Soulstorm добавил еще две уникальные армии. Сестры Битвы, фанатично преданные Императору, сочетают религиозный пыл с огнеметами и экзоскелетами. Они напоминают, что в Warhammer вера — такое же оружие, как болтер. Темные эльдары — садистские пираты, которые живут за счет страданий врагов. Их мобильность и хищная тактика делают их смертельно опасными.

Хотя официально в серии Тираниды не появлялись, фанатские моды заполнили этот пробел. Биологическое нашествие, пожирающее планеты целыми роями, стало почти неофициальным каноном для игроков Dawn of War, подчеркивая масштабность угроз в 40K.

Вместе эти фракции создают уникальный ансамбль. Каждая армия не только отличается юнитами и механиками, но и несет собственную философию. Именно многогранность лора, многообразие рас и сюжетные арки делают Dawn of War — Definitive Edition не просто стратегией, а полноценным входом во вселенную Warhammer 40K.

Кто хочет еще глубже погрузиться во вселенную Warhammer 40,000, после прохождения ремастера стоит обратиться к литературной серии «Ультрамарины» Грема Мак-Нилла — там эпические космические битвы и моральные дилеммы, которые прекрасно дополняют атмосферу.

Геймплей Warhammer 40,000: Dawn of War — Definitive Edition

Геймплей Dawn of War всегда отличался среди RTS своей эпохи. Если в StarCraft или Command & Conquer главным был тайминг развития базы, то Dawn of War сделала акцент на контроле территории. Это простое, но гениальное решение, которое делало матчи динамичными и заставляло игроков постоянно действовать, а не сидеть за стенами базы. В Definitive Edition эта концепция, конечно, сохранена.

Фракционный баланс — то, чем серия всегда славилась. В игре доступны основные армии: Имперские Космодесантники, Хаос, Орки, Эльдары. Каждая имеет уникальный стиль, юнитов и стратегии. Космодесантники остаются универсальными, Хаос делает ставку на демоническую силу, Орки выигрывают количеством и дешевизной юнитов, а Эльдары — хитростью и скоростью.

Также чувствуется работа с героями и их способностями. В оригинале они уже были сильными, но порой становились слишком решающим фактором. Теперь их навыки вписаны в общую стратегию более гармонично. Герои могут переломить ход боя, но не превращаются в ультимативный чит. Это делает игровой процесс более честным и интересным.

В 2004 году Dawn of War не то, чтобы славилась AI, но он мог дать бой даже опытным игрокам. В Definitive Edition он остался без изменений. И хотя опытные фанаты все равно смогут его переиграть, но новичкам точно будет непросто.

Что важно, темп игры остался прежним. Dawn of War всегда была более динамичной, чем конкуренты, и здесь этот ритм сохранен. Матчи длятся в среднем 20-30 минут, что идеально подходит для современных условий. Вы успеваете пройти эмоциональный цикл от стартового наращивания до кульминационной битвы, но без затягивания на часы.

Кампания также осталась на месте. Это не переосмысление сюжета, а реставрация, позволяющая вновь пережить путь Космодесантников в борьбе против хаоса и ксеноврагов. Для новичков — это отличная возможность познакомиться с миром Warhammer 40k, для ветеранов — повод для ностальгии.

Мелкие новации все же есть. Работают горячие клавиши как в классическом, так и в современном стиле — можно настраивать под себя. Есть даже быстрые тактические схемы: например, выбор стандартной формации юнитов одним кликом. Эти мелочи не меняют фундамента, но делают процесс более комфортным.

Интересно и то, как игра ощущается в мультиплеере. Старые добрые баталии «2 на 2» или «4 на 4» играются с той же интенсивностью, но теперь без проблем с соединением и лагами. Удобный матчмейкинг и серверы позволяют быстро находить соперников. Для тех, кто помнит времена Games for Windows Live, это настоящее облегчение.

Графика и техническое состояние Warhammer 40,000: Dawn of War — Definitive Edition

Warhammer 40,000: Dawn of War — Definitive Edition, несмотря на свою принадлежность к стратегии начала 2000-х, получила технический апгрейд. Разработчики не пошли по пути радикального римейка, а сфокусировались на улучшении движка, текстур, теней и совместимости с актуальными системами.

Визуально игра осталась узнаваемой — фанаты сразу встретят знакомый артстиль с темными оттенками, взрывами и готическими сооружениями. При этом все теперь выглядит четче, хотя, например, надписи на флагах при захвате точек иногда выглядят так, будто прошли через ИИ-апскейл.

В 2004-м движок игры выдавал странные просадки даже на топовых тогдашних машинах, а теперь Definitive Edition демонстрирует стабильный FPS даже в масштабных схватках с сотнями юнитов.

Системные требования ремастера остались довольно умеренными. Минимально вам понадобится Windows 10 64-bit, четырехъядерный Intel i5 6-го поколения или AMD Ryzen с частотой около 3 ГГц, 8 ГБ оперативной памяти и видеокарта уровня NVIDIA GTX 950 или AMD Radeon R9 370. DirectX 9.0c и 25 ГБ свободного места на диске обеспечат, что игра запустится без драм.

Рекомендуемые конфигурации, конечно, немного выше, но даже на бюджетном ПК можно получить плавную картинку. Переход на 64-битную архитектуру также немного развязывает руки моддерам и позволяет эффективнее использовать современное железо без ограничения в 4 ГБ оперативной памяти.

Имеется поддержка ультрашироких дисплеев, интерфейс и иконки выглядят адекватно, чего так не хватало в 2000-х.

Графические улучшения коснулись прежде всего моделей юнитов. Космодесантники, орки или эльдары теперь выглядят более детализированными: более четкие бронепластины, узнаваемые символы легионов, эффекты света на оружии.

Тени стали динамичными, появились современные шейдеры для плазменных выстрелов и взрывов. Да, это не уровень современного AAA RTS (если такие вообще остались), но для игры, которая фактически является переосмысленной классикой, этого может и хватить. Спойлер: нет.

В старой версии движение юнитов порой выглядело как скольжение по карте, а теперь добавлены мелкие жесты, реалистичные удары, более плавные повороты, а также заметно улучшился pathfinding — юниты реже застревают в препятствиях и более разумно обходят сложные ландшафты.

Музыка Джереми Соулла в Dawn of War — Definitive Edition сохранила свой оригинальный стиль. Саундтрек помогает погружению в мир Вахи, а звуковые эффекты юнитов и окружения были обновлены, делая бои более динамичными и убедительными. Definitive Edition передает атмосферу войны даже новым игрокам, не теряя ностальгического шарма оригинала. Играя в наушниках, погружение становится максимальным, ведь каждый выстрел, крик и марш звучат объемно и детализировано.

Не обошлось и без ложки дегтя. Несмотря на все апгрейды, иногда проскакивают старые анимационные артефакты — юниты могут застревать в текстурах или поворачиваться странными углами. Это наследие движка, от которого избавиться не удалось.

Essence Engine уже научился работать с многоядерными процессорами. Да, несколько потоков действительно задействуются — определенные вычисления физики, фоновые процессы или обработка искусственного интеллекта могут распределяться между ядрами. Но основная нагрузка по-прежнему ложится на одно главное ядро. В результате даже с мощным CPU можно увидеть провалы во фреймрейте, когда на экране появляются сотни юнитов.

В целом техническая реализация Dawn of War — Definitive Edition получилась немного ленивой. Это не римейк уровня Resident Evil 4 или Command & Conquer Remastered, но все же обновленный продукт, который наконец-то позволяет играть в легенду без боли в 2025 году. Главный плюс — стабильность и совместимость, главный минус — невозможность полностью спрятать возраст 20-летней игры.

2025 год выглядит как год ремастеров — слишком много старых игр возвращаются лишь косметически обновлёнными. Хочется свежих проектов и настоящих ремейков, а не очередных переизданий прошлого.

Цены Warhammer 40,000: Dawn of War — Definitive Edition

Ценообразование в случае Dawn of War: Definitive Edition выглядит довольно контрастным. В Украине в Steam игра стоит со скидкой — 521 гривну, что примерно соответствует 13 долларам за полный пакет классики со всеми дополнениями. Это как раз тот случай, когда старый хит продается за более или менее приемлемые деньги и может заинтересовать как олдскульных фанатов, так и новичков, пропустивших времена расцвета RTS.

Для тех, кто имеет в своей библиотеке Warhammer 40,000: Dawn of War — Anniversary Edition, ремастер доступен со скидкой 30% — его можно приобрести за 350 гривен.

А вот в западных регионах ситуация выглядит куда менее логичной. В США Dawn of War: Definitive Edition оценили в 29,99 доллара, а в Европе — в 25,64 евро. Для игры 2004 года это явно завышенный прайс.

Имеем типичную историю с региональным ценообразованием: для локального рынка предложение выглядит адекватным, тогда как для западных геймеров это почти неадекватный ценник, что создаёт ощущение, будто Relic пытаются продать ностальгию дороже, чем она реально того стоит.