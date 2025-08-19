Smooth Motion в NVIDIA App включает генерацию кадров в играх, где она отсутствует. Это позволит существенно повысить FPS.

Производитель видеокарт объявил о значительном обновлении приложения NVIDIA App для ПК. Самое важное изменение заключается в том, что переназначение режима DLSS теперь будет работать глобально во всех играх, позволяя игрокам включить генерацию нескольких кадров DLSS или суперраздельное разрешение DLSS без необходимости настраивать каждую из них отдельно.

Также NVIDIA расширила возможности режима Smooth Motion на базе искусственного интеллекта, который позволяет генерировать кадры в игре на уровне драйвера. Ранее она была эксклюзивной для видеокарт серии RTX 50, но теперь доступна для владельцев RTX 40. Smooth Motion создан для обеспечения более плавного геймплея в играх, где отсутствует встроенная генерация кадров DLSS. Технология работает вместе с DLSS Super Resolution и другими функциями масштабирования.

NVIDIA утверждает, что она может почти вдвое увеличить частоту кадров. Сайт PC Gamer протестовал предыдущую версию Smooth Motion ранее в играх. Хотя удвоить частоту кадров не удалось, она все же значительно выросла — до +33,3% и +44%. Журналисты также предрекают возможность артефактов изображения, в зависимости от конкретной игры, несмотря на хорошее качество в Sons of the Forest и Peak.

Обновление приложения также интегрирует больше опций старой панели управления, в частности настройки анизотропной фильтрации, сглаживания, ambient occlusion и инструментов NVIDIA Surround. Компания стремится полностью заменить предыдущее ПО единым инструментом, который объединяет функции GeForce Experience и «Панели управления».

Новые функции NVIDIA App доступны в бета-версии с 19 августа. Ранее функция Smooth Motion появлялась в драйвере на RTX 40, однако сейчас компания внедрила ее официально. Публичная доступность новой версии ПО для всех пользователей ожидается на следующей неделе.