Обзор игрового ноутбука Acer Predator Triton 300 SE: мастер перевоплощения

Обзор игрового ноутбука Acer Predator Triton 300 SE: мастер перевоплощения

Компактный, легкий, игровой. Эти три сложно сочетаемых определения компания Acer взялась сбалансировать, предлагая новую линейку 14-дюймовых ноутбуков Acer Predator Triton 300 SE. Модель основана на свежей аппаратной платформе с 10-нанометровыми процессорами Intel Core 11-го поколения и дискретной графикой GeForce RTX 3060 Laptop. Игровой ультрапорт в тонком алюминиевом корпусе весит всего 1,8 кг и живет от батареи до 10 часов. И все же, это вариант для работы/учебы или отдушина для любителя поиграть? Давайте разбираться. Линейка Acer Predator Triton 300 SE PT314-51s Ноутбуки, ультрабуки на Моделей в линейке: 2 47 290 − 55 099 грн Диапазон цен: Комплект поставки Ноутбук поставляется в достаточно компактной картонной коробке. Внутри предусмотрен дополнительный защитный бокс, который фиксируется внутри основной упаковки с помощью специальных накладных демпферов. В комплекте с ноутбуком предлагается блок питания мощностью 180 Вт (19,5 В; 9,23 А). Очевидно в розничной поставке также будет прилагаться набор документации. Дизайн и компоновка Acer Predator Triton 300 SE имеет стильный дизайн, который наверняка придется по душе любителям простых лаконичных форм. На первый взгляд в ноутбуке немногое выдает принадлежность к серии игровых ноутбуков. Если с угла верхней панели убрать металлическую пластинку с узнаваемым тисненым логотипом серии Predator, то данную модель по внешнему оформлению вполне можно было бы отнести к компактным ультрапортам диагональю 14”. Если вспомнить такой термин, как «ультрабук», то Acer Predator Triton 300 SE вполне вписывается в эту категорию по массо-габаритным характеристикам. Модель имеет размеры 323×228×17,9 и весит 1,8 кг. Однако наличие шильдика Predator на спинке можно расценивать как знак того, что мы все же имеем дело не с заурядным ноутбуком. Еще одним косвенным тому подтверждением является комплектный блок питания на явно не ультрабучного формата. БП на 180 Вт добавляет еще порядка 500 г к общему весу комплекта. Верхняя алюминиевая панель имеет простую гладкую фактуру, в то же время анодированная поверхность очень практична, она практически не пачкается. Все интерфейсные разъемы размещены на боковых гранях. Слева расположен порт для подключения штырькового коннектора блока питания, один USB 3.2 Gen2 (10 Гб/с) формата Type-A, а также коннектор Type-C для которого в данном случае реализован интерфейс Thunderbolt 4 с возможностью передачи данных и видео про протоколу DisplayPort. Часть панели занимает решетка для вывода нагретого воздуха, также предусмотрено отверстие для замка Кенсингтона. На правую грань вынесен полноразмерный HDMI 2.1 пригодный для подключения 4К-экранов и еще один USB 3.2 Gen2 (Type-A) с возможностью подзарядки портативных устройств даже в выключенном состоянии. Также здесь размещен комбинированный 3,5-миллиметровый джек для наушников/гарнитуры. Сегмент с решеткой говорит о том, что часть воздуха во время работы системы охлаждения будет выдуваться и на правую панель. Нижняя панель также сделана из анодированного алюминия. Примерно на трети площадки в области расположения вентиляторов предусмотрена решетка для забора воздуха. Ближе к задней кромке предусмотрена пластиковая прорезиненная стойка высотой ~5 мм чтобы упростить доступ свежего воздуха к зоне вентиляции. Вместе с еще парой ножек она также используется для лучшего сцепления с рабочего стола. Так как ножки не резиновые, а выполнены из более твердого износостойкого материала, на гладких поверхностях фиксация будет не идеальной. На нижней панели также расположены отверстия в зоне размещения двух динамиков. На фронтальной кромке нет дополнительных технологических пазов, однако форма кромки с фаской-закруглением позволяет подцепить пальцами верхнюю крышку. Это удобно, особенно с учетом того, что весовая балансировка и жесткость петель позволяют выполнить такую операцию одной рукой. Дисплейных блок можно раскрыть на 180 градусов. Для игрового ноутбука опция не первой важности, но вот для рабочих задач возможность подобрать необходимый угол экрана может оказаться полезной. Петли в меру тугие, хорошо фиксируют крышку в выбранном положении. Экран Экран Acer Predator Triton 300 SE имеет диагональ 14”. Для дисплея используется IPS-матрица LM140LF-1F02 от компании PANDA с разрешением 1920×1080 и частотой обновления 144 Гц. Согласно замерам, яркость экрана регулируется в диапазоне 23–332 кД/м². Для управления интенсивностью не используется ШИМ или частота модуляции очень высока. Из особенностей регулировки отметим достаточно резкий первый скачок от нижнего значения. Вторая позиция предполагает переход от минимальных 23 кД/м² к ~ 80 кД/м². Для ситуаций со слабым освещением хотелось бы иметь несколько большую вариативность в этом диапазоне. Контрастность хорошая, за исключением нулевой позиции яркости. В остальных случаях имеем статическую контрастность на уровне 890:1 – 980:1. Измеренный цветовой охват – 96% sRGB (74% Adobe RGB, 75% DCI-P3). Баланс хороший, белый – на уровне 6600–6700К. Субъективно уклон к холодным полутонам не ощущается. Кривая граммы несколько отклонена в сторону 2.3. В некоторых ситуациях это может ощущаться. Попутно отметим относительно небольшие рамки экрана: боковые – 6 мм, верхняя – 9 мм. При этом панель дисплея сделана из пластика, окрашенного в тон корпуса. Очевидно, что производитель намеревался получить единообразную фактуру, но если присмотреться, можно выделить чуть более крупную фракцию поверхности панели. В целом комбинация смотрится довольно органично. В центральной части у нижней кромки присутствует компактный логотип Predator. Панель также украшают стикеры с указанием разрешения и частоты обновления экрана, а также наличия в ноутбуке разъема HDMI. От подобной слегка чрезмерной заботы легко избавиться сразу после покупки ноутбука. Acer Predator Triton 300 SE оснащен веб-камерой. Ширина дисплейной рамки позволила расположить объектив над экраном. Рядом находится индикатор активности камеры и пара микрофонных отверстий.

Органы управления Ноутбук оснащен мембранной клавиатурой островного типа со средним ходом кнопок. Раскладка в целом весьма удобна. Учитывая формат модели, на дополнительный цифровой блок рассчитывать не приходится. Тем не менее, есть ряд вспомогательных кнопок. У правого края предусмотрены кнопки регулировки громкости. Причем верхняя уменьшает уровень громкости, а нижняя – повышает. Отдельная клавиша предназначена для отключения/включения звука, причем она заботливо снабжена дополнительным индикатором, позволяющим быстро ее найти при слабом освещении. Курсорные кнопки не заужены по ширине. Хотя они и не выделены в общем блоке, группа расположена в крайнем правом положении, а потому их легко определить на ощупь. Кнопка включения также в составе общего пула клавиш, она занимает правый верхний угол блока. Случайное нажатие в этом случае исключать нельзя, но в этом случае система не выключится, а потушит экран. Рядом также расположена кнопка вызова основного системного приложения PredatorSense. В данном случае это абсолютно оправданное решение, потому как утилита может вызываться достаточно часто для настройки различных параметров ноутбука. Для клавиатуры предусмотрена дополнительная трехзонная RGB-подсветка с четырьмя градациями яркости. Режимы работы иллюминации настраиваются в фирменном приложении. Здесь можно выбрать несколько динамичных, но малопригодных для реальной работы профилей, а также задать интенсивность и цвет свечения клавиш в статическом режиме. Зонирование предполагает разделение на три схожих по размеру сегмента. Центральный оказывается чуть уже боковых. Выбрать цвет можно для всех блоков индивидуально, если такая пестрая схема вам покажется удобной. Интенсивность подсветки одинакова для всех блоков. В нашем случае нет локализации клавиатуры, потому ничего не можем сказать о подсветке кириллических символов и наличии букв украинского алфавита. Acer Predator Triton 300 SE получил тачпад средних размеров, который размещен по центру под клавишным блоком. Для сенсорной площадки используется стеклянная пластина с хорошей чувствительностью. В левом верхнем углу расположен сканер отпечатков пальцев. Такой сенсор в последнее время все чаще исключают из состава игровых моделей, предполагая что такие устройства сугубо индивидуальны. Тем не менее, это хорошая возможность для быстрой авторизации в системе. В левом верхнем углу рабочей панели размещена дополнительная кнопка с подписью Turbo. Ее предназначение не сложно предугадать. Клавиша используется для переключения между номинальным режимом работы и ускоренным (Turbo) с разгоном видеокарты и повышением TDP процессора. Область над клавиатурой имеет стильную сквозную перфорацию для дополнительного доступа воздуха. Также на корпусе предусмотрено два системных индикатора, отражающих режим работы ноутбука и состояние батареи. Отдельно стоить отметить очень практичную рабочую поверхность. Как на панели топкейса, так и на тачпаде не видны следы использования системы. Никаких отпечатков пальцев. Серебристая металлическая поверхность также отлично скрывает пылинки.

Для Acer Predator Triton 300 SE используется интересная аппаратная платформа. Это связка новых чипов Intel Core 11-го поколения и дискретная графика GeForce RTX 3060 Laptop. В частности рассматриваемая модификация ноутбука оснащена чипом Core i7-11375H. Это яркий представитель новой линейки 10-нанометровых процессоров Tiger Lake-H35, которые были представлены в начале нынешнего года. 4-ядерная 8-поточная модель с архитектурой Willow Cove имеет частотную формулу 3,3/5,0 ГГц, оснащается 12 МБ кеш-памяти L3 и номинально соответствует TDP в 35 Вт. Именно благодаря новому процессору система получила поддержку Thunderbolt 4, скоростной памяти, а также PCI Express 4.0. Кроме топовой модели семейства Tiger Lake-H35, ноутбуки Acer Predator Triton 300 SE также могут предлагаться с чипами Core i7-11370H (4/8; 3,3/4,8 ГГц; 12 МБ L3) и Core i5-11300H (4/8; 3,1/4,4 ГГц; 8 МБ L3). Процессор Core i7-11375H оснащен интересной по интегрированным меркам графикой Intel Iris Xe с 96 вычислительными блоками. Однако в случае с игровой платформой все куда больший интерес представляет дискретная графическая обвязка. Компактные Acer Predator Triton 300 SE оснащаются видеокартами GeForce RTX 3060 Laptop с 6 ГБ локальной памяти. В штатной конфигурации для используемой версии адаптера задан TDP в 75 Вт. Напомним, что графика основана на чипе GA106 с активированными 3840 вычислителями, 120 текстурными модулями и 48 растеризаторами. Кроме того GPU включает 120 тензорных блоков и 30 RT-ядер. Функционально мобильный вариант поддерживает все технологии NVIDIA для решений с архитектурой Ampere. Для мобильных видеокарт GeForce RTX 3060 Laptop компания NVIDIA предполагает довольно широкий диапазон TDP – от 60 до 115 Вт. Очевидно, что и производительность таких устройств существенно зависит и от выделенного теплового пакета. Как видим, для Acer Predator Triton 300 SE предусмотрен достаточно экономичный вариант, но к итоговой производительности графики мы вернемся чуть позже. Пока же отметим, что в предложенном виде GeForce RTX 3060 имеет частотную формулу 817/1282 МГц для GPU, а микросхемы памяти GDDR6 работают на эффективных 11 744 МГц (1478 МГц). В базовой версии Acer Predator Triton 300 SE оснащен 8 ГБ оперативной памяти, которая изначально распаяна на материнской плате. При этом ноутбук имеет один слот So-DIMM, позволяющий увеличить доступный объем ОЗУ. В нашем случае используется дополнительный модуль Kingston DDR4-3200 объемом 16 ГБ с чипами Micron. Итоговый объем оперативной памяти – 24 ГБ. Это максимальная емкость ОЗУ для подобной конфигурации. Память работает как DDR4-3200 (22-22-22-48) в двухканальном режиме. Очевидно, что лучше изначально рассматривать варианты с дополнительным модулем, чтобы активировать тот же двухканальный режим, позволяющий удвоить пропускную способность ОЗУ. В любом случае для игровой платформы 16 ГБ – рациональный минимум. Замеры ПСП показывают, что в используемой конфигурации можно рассчитывать на 34–36 ГБ/c при чтении/записи и порядка 31 ГБ/c на операциях копирования. Общая латентность относительно высока – 83,6 нс. В тестовой конфигурации Acer Predator Triton 300 SE оснащался скоростным твердотельным накопителем WDC SN730 объемом 1 ТБ. Судя по результатам экспресс-тестов, имеем дело с добротным середнячком из семейства M.2 PCI-E 3.0 x4. Накопитель в пике выдал трансферы 3400/3100 МБ/c и пристойные результаты при работе с блоками 4К без очереди. Тесты SSD в PCMark с повторением типичных трасс подтвердили первое впечатление – все на уровне, но без рекордов. Дополнительных слотов для установки дополнительных накопителей платформа не предлагает, потому стоит изначально определиться с емкостью SSD. Для игровой платформы это особенно болезненный вопрос, потому здесь минимум – 500 ГБ, но и в этом случае будет не так просто. При необходимости штатный SSD можно будет заменить, причем не только более емкость моделью, но и более скоростной с интерфейсом PCI-E 4.0. Для работы с беспроводными сетями используется любопытный двухдиапазонный модуль Killer Wi-Fi 6 AX1650i, поддерживающий протокол 802.11ax. Решение предлагается с фирменным ПО для настройки приоритета сетевого трафика. Если понадобится подключиться к проводной сети, придется обзавестись внешним Ethernet-контроллером с интерфейсом USB. Рассмотренная модификация Acer Predator Triton 300 SE (PT314-51s-75JM) предлагается с операционной системой Windows 10 Pro 64 бита. Однако не все версии ноутбуков серии поставляются с предустановленной ОС. Для настройки параметров платформы производитель предлагает приложение PredatorSense. Здесь предлагается базовая телеметрия, возможность скорректировать подсветку клавиатуры. В отдельной вкладке можно выбрать режим работы с акцентом на тишину СО или производительность системы. Отметим, что данные профили доступны только при подключении блок питания, к тому же заряд батареи должен быть не менее 40%. Во время работы от аккумулятора всегда используется режим Default. При минимальной нагрузке Acer Predator Triton 300 SE умеет останавливать вентиляторы, довольствуясь пассивным охлаждением. PredatorSense также позволяет настроить режим работы вентиляторов, мониторить ключевые системные показатели, выбрать профиль с определенной подсветкой, режимами охлаждения и звуковыми «улучшайзерами» для конкретной игры. В разделе AppCenter сгруппированы ключевые сервисные приложения, а также есть возможность удалить установленное ПО. Как мы уже упоминали, вызвать PredatorSense можно нажатием на специальную клавишу, расположенную у правой кромки основного блока клавиатуры. Очень удобно, когда нужно быстро изменить какие-то опции. Конечно, утилиту можно запустить и традиционным способом. После выполнения необходимых настроек приложение лучше закрыть, потому как оно может отвлекать на себя 5–10% ресурсов CPU. Процессор Core 11-го поколения, быстрый SSD, дискретная видеокарта и 24 ГБ ОЗУ обеспечивают хорошую общесистемную производительность. В типичных офисных задачах платформа показывает себя ничуть не хуже более габаритных моделей с топовыми 45-ватнными 8-ядерниками прошлого поколения. Последние разве что имеют некоторое преимущество, когда дело доходит до многопоточных задач. А вот в однопоточных новые процессоры имеют ощутимое преимущество. Во время автономной работы производительность ноутбука несколько скромнее, но он абсолютно точно не превращается в тыкву. Чтобы детальнее исследовать возможности CPU в различных режимах, мы использовали популярный тест Cinebench R23. В штатном режиме ноутбук демонстрирует общий результат 6403/1436 баллов. При многопоточной нагрузке на длительной дистанции рабочая частота CPU в этом случае колебалась в пределах 3800–3900 МГц. При этом энергопотребление чипа составляло 42–45 Вт. В однопоточном режиме, где Core i7-11375H предложил особо убедительные результаты, чип ускорялся до 4400 МГц при 17 Вт. В режиме Turbo тактовая частота процессора под долговременной многопоточной нагрузкой держалась на уровне 4000–4100 МГц, потому неудивительно, что итоговый результат оказался выше – 6780 баллов (+6%). Параметр CPU Package Power в процессе также несколько увеличивался – до 48–50 Вт. А вот в однопотоке значения частот фактически не изменились, равно как и результат. В целом прирост показателей не слишком велик, тогда как в режиме Turbo скорость вентиляторов увеличивается до максимальных 5900 об/мин, вместо 3400–3600 об/мин в обычном режиме. Если говорить исключительно о процессорной нагрузке, то ускорение стоит использовать лишь в случаях, когда даже +5% к производительности CPU важнее возросшего уровня шума. На что можно рассчитывать при автономной работе? В этом случае в тесте Cinebench R23 процессор заметно снижает частоты в многопоточном режиме (2500–2700 МГц), потребляя всего 17 Вт. При этом ноутбук работает очень тихо, но набирает на этом этапе без малого 4000 баллов. Тогда как в однопоточном режиме результаты остаются на прежнем высоком уровне.

Производительность в играх От игрового ноутбука прежде всего мы ожидаем высоких fps, даже если речь идет о компактной модели. Тут уж, назвался Predator’ом, нужно соответствовать. Базовые возможности оценим с помощью 3DMark. В номинальном режиме на этапе Time Spy ноутбук заработал 6548 общих баллов. Составные значения по графике и CPU – 6939 и 4965 баллов. Важно отметить, что в базовом режиме используемая видеокарта GeForce RTX 3060 Laptop потребляет порядка 65 Вт. Для сравнения, версия RTX 3060 с TDP 105 Вт набирает порядка 8000 баллов. Как изменятся значения при использовании режима Turbo? В этом случае графический процессор ускоряется на 120 МГц – с 817/1282 МГц до 937/1402 МГц, а чипы GDDR6 – c 11 744 МГц (1478 МГц) до 12 360 МГц (1545 МГц). Кроме того, судя по данным GPU-Z, в этом случае тепловой пакет видеокарты также увеличивался до 75–77 Вт. А это значит, что в среднем с таким профилем тактовые частоты GPU будут удерживаться на более высоких значениях. Если вспомнить, что и CPU в режиме Turbo ускоряется активнее даже при тяжелой нагрузке, то вполне логично ожидать повышения результатов. Действительно, общая производительность заметно повысилась. Итоговый балл возрос до 7245 (+10,6%). Составные показатели GPU и CPU тоже подросли. Но, не для бенчмарков мы покупаем игровой ноутбук. На диаграмме представлены результаты тестов производительности в наборе проектов. Комбинация Core i7-11375H + GeForce RTX 3060 Laptop 6 ГБ (75 Вт) вполне пригодна для игр в режиме Full HD. В тяжелых проектах связка обеспечивает порядка 60 кадров/c даже при максимальных настройках качества. Если с такими настройками производительность будет проседать, всегда можно снизить параметры. Экран с частотой обновления 144 Гц также не будет простаивать. В проектах попроще, например, Tom Clancy’s Rainbow Six Siege ноутбук обеспечивал более 150 кадров/c, да и в других соревновательных играх можно ожидать 100+ fps. Как режим Turbo повлияет на результаты? Мы проверили это в нескольких играх. Как видим, во всех проектах можно заметить повышение производительности. В некоторых оно отчетливо заметно, в иных имеем более скромный прирост количества кадров/c. В среднем fps увеличился на 5–15%. Неплохо, особенно в ситуациях, когда среднее значение кадров/c тяготеет к 60 или даже менее того. Однако для игры в режиме Turbo лучше использовать гарнитуру, потому как уровень шума системы охлаждения заметно повышается. Есть еще один вопрос, который волновал нас изначально. Как 4-ядерный процессор Tiger Lake-H35 будет справляться с самыми тяжелыми играми, генерирующими серьезную многопоточную нагрузку на CPU. Чтобы это проверить, использовался Cyberpunk 2077. Ну, никто не обещал, что будет легко. В профиле со средними настройками качества графики имеем порядка 60/40 fps. Процессор зачастую загружен на 85–95%. В режиме с высоким качеством производительность снижается до 50/30 кадров/c. Если активировать трассировку – 35/25, а DLSS в этом случае вывезет на 45–40/30 fps. Здесь много возможностей для настройки, потому можно комбинировать различные варианты качества, трассировки и уровня смарт-масштабирования. Опытным путем понадобится подобрать баланс между нагрузками на CPU и GPU при котором платформа будет обеспечивать максимальную производительность. Режим Turbo здесь также обеспечивает некоторую прибавку fps. Согласно мониторингу, при таком ускорении GPU работает на частотах ~1800 МГц, тогда как в режиме по умолчанию в среднем 1600–1650 МГц.

Нагрев и шум Acer Predator Triton 300 SE оснащен системой охлаждения с парой вентиляторов, выполненных по технологии AeroBlade 3D 5-го поколения. 89 тонких лопастей со специальной формой профиля должны оптимизировать генерируемые воздушные потоки. Отводить тепло от основных источников на кассетные радиаторы помогают три тепловые трубки. В целом принцип работы СО довольно типичен для игровых моделей. Основные объемы воздуха забираются с нижней панели, часть подтягивается через отверстия на топкейсе. Нагретый воздух выводится через заднюю и обе боковые панели. Чтобы оценить нагрев процессора, мы использовали стресс-тест AIDA64 c инструкциями AVX. На подобном этапе под нагрузкой на все вычислительные блоки чип работал на частотах 3500–3700 МГц. При этом параметр CPU Package Power составлял 36 Вт, а сам чип во время экзекуции функционировал на ~90С c пиковыми показателями на уровне 95С. Вентиляторы системы охлаждения вращались со скоростью ~3600 об/мин. Как видим, в таком режиме можно наблюдать периодический небольшой троттлинг. В режиме Turbo процессор поддерживал частоты на уровне 3800–4000 МГц, тогда как CPU Package Power был увеличен до 44–45 Вт. Несмотря на это, температура CPU держалась на 85С, а троттлинг был минимальный. Но здесь ничего удивительного, учитывая то, что вентиляторы вращались на максимальных 5900 об/мин. В играх ситуация может существенно разниться, в зависимости от характера нагрузки. Причем она варьируется не только от игры к игре, а ситуативно. Здесь идет постоянный ребаланс, с учетом обрабатываемой сцены. Если усреднять, то GPU прогревался до 80С, а температура процессора повышалась до 97С. В турбо-режиме температура GPU пониже – до 72С, а процессор нагревается до прежнего уровня. Что в целом касается охлаждения, то здесь предусмотрено три режима работы СО – автоматический, максимальная скорость вращения и настраиваемый (Custom). С первыми двумя все понятно. В анатомическом мы полностью полагаемся на встроенный алгоритм регулировки скорости вращения, в зависимости от нагрева компонентов. Тогда как профиль Max заставляет вращаться вентиляторы на максимальных оборотах (5900 об/мин). Режим Custom позволяет независимо настроить скорость каждого вентилятора, номинально предназначенного для охлаждения CPU и GPU. Частоту их вращения можно варьировать ползунком в диапазоне 1700–5900 об/мин. Однако такая настройка предполагает статичный режим с фиксированными значениями. Здесь нет возможности определить соответствие скорости вращения с температурой элементов. Во время автономной работы при минимальной нагрузке ноутбук часто останавливает вентиляторы или они вращаются с минимальными оборотами. Соответственно система работает очень тихо. Автономность Ноутбук оснащен 4-ячеечной литиево-полимерной батареей емкостью 60 Вт.ч. Учитывая достаточно экономичные компоненты, а также заявленные производителем 10 часов работы дают надежду на хорошую автономность. По результатам теста автономности PCMark с имитацией офисной работы ноутбук продержался 6 ч 25 мин. В то же время ресурса батареи хватило почти на 9 часов просмотра видео. Очень убедительные показатели для игровой системы, используемой для «мирных» задач. Вполне может оказаться, что заряда хватит едва ли не на полный рабочий день. Конечно, если в процесс не делать перерывы на поиграть. Игровой этап теста осушил батарею Acer Predator Triton 300 SE менее, чем за час. Напомним, что ноутбук поставляется с блоком питания мощностью 180 Вт. Для полного заряда аккумулятора необходимо 1,5 часа. В спецификациях Acer Predator Triton 300 SE указано, что модель также может подзаряжаться от БП с интерфейсом Type-C. Хорошая опция для удаленной работы, которую нам к сожалению не удалось подтвердить на практике. Возможно причиной был семпл или какая-то несовместимость с имеющимся у нас дополнительным блоком питания Type-C (Delta Electronics, 65 Вт, 20 В, 2,25 А). Цена Acer Predator Triton 300 SE уже доступны в Украине. В нашей стране на текущий момент предлагаются версии PT314-51s-73N5 с процессором Core i7-11370H, GeForce RTX 3060, 16 ГБ памяти и 1 ТБ SSD за 55 100 грн. (~$2020), а также модификация PT314-51s-57U9 с Core i5-11300H, GeForce RTX 3060, 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ SSD за 49 300 грн. (~$1810). Acer Predator Triton 300 SE PT314-51s-73N5 Silver (NH.QBJEU.009) Ноутбуки, ультрабуки на от 52 377 грн Предложений: 45 Сравнить цены Acer Predator Triton 300 SE PT314-51s-57U9 Silver (NH.QBJEU.004) Ноутбуки, ультрабуки на от 46 920 грн Предложений: 9 Сравнить цены Акцентируем внимание на том, что обе указанные конфигурации поставляются без операционной системы. Рассмотренная в материале версия PT314-51s-75JM пока не доступна. От представленных на рынке она отличается чуть ускоренным процессором Core i7-11375H, наличием максимального объема памяти – 24 ГБ и предустановленной Windows 10 Pro.