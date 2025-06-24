Вышла NVIDIA RTX 5050 для десктопов — с 8 ГБ GDDR6, по цене $250

NVIDIA анонсировала RTX 5050 для настольных ПК, вместе с мобильным вариантом видеокарты. Как предсказывали пессимистичные прогнозы, она получила память GDDR6.

NVIDIA сравнивает новую RTX 5050 с RTX 3050 — напомним, десктопной RTX 4050 не существует. С такой точки зрения ее можно назвать действительно радикальным обновлением. RTX 5050 предлагает 2560 ядер CUDA и 8 ГБ памяти GDDR6, что делает ее единственной картой в семействе Blackwell, которая использует предыдущий стандарт памяти. Чип видеокарты получил базовую частоту 2,31 ГГц и повышенную частоту 2,57 ГГц.

Это самая дешевая десктопная видеокарта, которая поддерживает все технологии архитектуры Blackwell, включая DLSS 4 и новую генерацию кадров. Она тоже оснащена кодеком NVENC. Видеокарта будет поставляться с четырьмя разъемами для подключения дисплеев — больше, чем у Radeon RX 9060 XT.

NVIDIA RTX 5050 получила TDP 130 Вт и 8-контактный разъем питания. Вероятно, к ней легко будет приспособить системы охлаждения, разработанные для RTX 5060. Некоторые производители уже представили собственные варианты видеокарт. Линейка RTX 5050 в основном состоит из двух и одновентиляторных вариантов. Также есть модели с заводским разгоном свыше 2,6 ГГц.

NVIDIA не подтвердила точную дату выпуска RTX 5050 (слухи указывают на 1 июля). Рекомендованная цена видеокарты составляет $249.

Источники: NVIDIA, VideoCardz