«Илон Маск не использует компьютер»,— говорят его адвокаты

Если верить его адвокатам на процессе против OpenAI, Илон Маск не пользуется компьютером. А все эти фейковые рекорды в играх и посты в X о ноутбуке делали, видимо, марсиане.

Напомним, продолжается судебный процесс по иску Маска к OpenAI из-за изменения профиля деятельности компании на коммерческий (хотя она официально отменила формальное изменение статуса). В прошлую пятницу во встречном иске OpenAI обвинила Маска и его пока не слишком прибыльную компанию xAI в сокрытии информации по делу. В воскресенье юристы миллиардера подали встречный иск к встречному иску, в котором утверждают интересные вещи.

На первый взгляд, утверждение о якобы отсутствии компьютера у Маска кажется странным и сделанным в попытке помешать осмотру ПК, о чем и судится OpenAI. На запрос Wired юридическая команда Маска отрицала свое сопротивление раскрытию информации, требующейся по делу. Но несколько сотрудников X рассказали изданию, что видели миллиардера с ноутбуком, хотя он действительно преимущественно работает с мобильного.

Существуют многочисленные публичные свидетельства владения и использования Маском компьютера. В декабре 2024 года он опубликовал на X фото ноутбука с подписью, которая начинается: «Это фото моего ноутбука». Также Маск писал, что с помощью ноутбука «тестировал потоковую передачу Starlink во время полета», что намекает на возможное использование его в работе.

This is a pic of my laptop. It’s about 3 years old. A guy in Germany gave me this cool sticker, so I don’t want to upgrade it and lose the sticker. pic.twitter.com/wJZbhpkus8

