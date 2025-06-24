Новости WTF 24.06.2025 в 16:37 comment views icon

«Илон Маск не использует компьютер»,— говорят его адвокаты

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Андрій Русанов

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«Илон Маск не использует компьютер»,— говорят его адвокаты

Если верить его адвокатам на процессе против OpenAI, Илон Маск не пользуется компьютером. А все эти фейковые рекорды в играх и посты в X о ноутбуке делали, видимо, марсиане.

Напомним, продолжается судебный процесс по иску Маска к OpenAI из-за изменения профиля деятельности компании на коммерческий (хотя она официально отменила формальное изменение статуса). В прошлую пятницу во встречном иске OpenAI обвинила Маска и его пока не слишком прибыльную компанию xAI в сокрытии информации по делу. В воскресенье юристы миллиардера подали встречный иск к встречному иску, в котором утверждают интересные вещи.

«Истцы направили Ответчикам письмо, в котором сообщили им, что Истцы проводят осмотр мобильного телефона господина Маска, проверяют его электронную почту, и что господин Маск не пользуется компьютером», — говорится в судебном документе.

На первый взгляд, утверждение о якобы отсутствии компьютера у Маска кажется странным и сделанным в попытке помешать осмотру ПК, о чем и судится OpenAI. На запрос Wired юридическая команда Маска отрицала свое сопротивление раскрытию информации, требующейся по делу. Но несколько сотрудников X рассказали изданию, что видели миллиардера с ноутбуком, хотя он действительно преимущественно работает с мобильного.

Существуют многочисленные публичные свидетельства владения и использования Маском компьютера. В декабре 2024 года он опубликовал на X фото ноутбука с подписью, которая начинается: «Это фото моего ноутбука». Также Маск писал, что с помощью ноутбука «тестировал потоковую передачу Starlink во время полета», что намекает на возможное использование его в работе.

Также игровой компьютер маска был найденный на его рабочем месте в DOGE. Ну и наконец, Илон Маск хорошо известен как ПК-геймер, который попал в игровые топы благодаря прокачке его персонажей посторонними людьми. Впрочем, юридическая практика США включает тактику несколько абсурдных утверждений.

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