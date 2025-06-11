Характеристики NVIDIA RTX 5050 для ноутбуков появились в сети — за несколько дней до вероятного релиза

Немецкая ИТ-компания Kiebel случайно раскрыла характеристики еще не выпущенной видеокарты NVIDIA GeForce RTX 5050 для ноутбуков, которые должны появиться в скором времени.

Сайт компании показал RTX 5050 в ноутбуках Helix 13. Согласно опубликованным данным, видеокарта будет базироваться на процессоре GB207, который может быть самым маленьким чипом Blackwell (размер кристалла пока неизвестен). Как отмечает Tom’s Hardware, GB207, вероятно, изготовлен с использованием техпроцесса TSMC 4N FinFET, подобно остальному семейству.

Немецкий поставщик утверждает, что GeForce RTX 5050 будет оснащена 20 потоковыми мультипроцессорами (SM), которые эквивалентны 2560 ядрам CUDA. Если эта информация точна, новая видеокарта также будет оснащена 80 ядрами Tensor 5-го поколения и 20 ядрами RT 4-го.

Конфигурация напоминает ту, что NVIDIA использовала в предыдущем поколении видеокарт для ноутбуков. Однако RTX 5050 построена на архитектуре Blackwell, которая должна обеспечить заметное улучшение производительности.

Мобильная RTX 5050 получит повышенные тактовые частоты. Kiebel привела много характеристик видеокарты, в частности базовую тактовую частоту 2235 МГц и буст до 2520 МГц — на 54% и 44% соответственно выше, чем у RTX 4050 Laptop. Видеокарта будет иметь 8 ГБ памяти и 128-битную шину. Также якобы речь идет о памяти GDDR7 — вопреки предыдущим слухам об использовании GDDR6 из-за проблем со стоимостью и доступностью.

Kiebel предлагает поставки ноутбуков Helix 13 с RTX 5050 в течение нескольких дней. Они уже начали появляться в других магазинах. Еще в мае Ноутбуки Lenovo Legion и LOQ с NVIDIA RTX 5050 «засветились» с ценой от $1500. Еще одна интересная новость на этой неделе от NVIDIA — Еще одна интересная новость на этой неделе — первый тест десктопного процессора N1X в Geekbench.