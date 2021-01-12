Intel представила 35-ваттные CPU Core 11-го поколения (Tiger Lake-H) для ультракомпактных игровых ноутбуков — четыре ядра до 5 ГГц, Wi-Fi 6E, Thunderbolt 4 и PCIe Gen 4.0

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В рамках CES 2021 компания Intel расширила модельный ряд 10-нм мобильных процессоров Core 11-го поколения, дополнив энергоэффективное семейство Tiger Lake-U более производительными 35-ваттными моделями Tiger Lake-H для ультракомпактных игровых ноутбуков. Эти CPU содержат четыре ядра на актуальной x86-архитектурой Willow Cove с поддержкой с Hyper-Threading, GPU Iris Xe и выпускаются с использованием улучшенного 10-нм техпроцесса SuperFin.

Tiger Lake-H — очередной ответ Intel на экспансию AMD в сфере производительных мобильных процессоров. Соперничать им предстоит с грядущими APU AMD Ryzen 5000-й серии на базе Zen 3 (Cezanne-H), чей анонс ожидается позже сегодня.

Всего в рамках серии Tiger Lake-H35 представлено три четырехъядерные модели с поддержкой технологии многопоточной обработки данных Hyper-Threading. Краткие технические характеристики новых процессоров доступны в таблице.

Процессор Кол-во ядер/потоков Частота номинальная/Turbo

Boost, ГГц Кэш-память L3, МБ Поддерживаемая

память TDP, Вт Intel Tiger Lake-H35

Core i7-11375H 4 / 8 3,3-5,0 12 LPDDR4X-4267 28-35 Core i7-11370H 4 / 8 3,3-4,8 12 LPDDR4X-4267 28-35 Core i5-11300H 4 / 8 3,1-4,4 8 LPDDR4X-4267 28-35

Флагманский Core i7-11375H представители Intel с гордостью именуют «самым быстрым в мире мобильным процессором по однопоточной производительности». В его активе имеются четыре ядра с поддержкой Hyper-Threading, 12 Мбайт кэш-памяти L3, поддержка памяти DDR4-3200 и LPDDR4X-4266. Рабочие частоты этого «камня» находятся в диапазоне от 3,3 до 5,0 ГГц.

Любопытно, что в маркетинговых материалах Intel сравнивает его с прошлогодними 45-ватнным процессорами Comet Lake-H, заявляя об аналогичном уровне быстродействия.

Среди других отличительных особенностей Tiger Lake-H35 — поддержка Intel Killer Wi-Fi 6E (Gig +), Thunderbolt 4 и PCIe Gen 4.0. Наконец, Tiger Lake-H35 располагают мощной встроенной графикой Iris Xe с 96 вычислительными блоками.

В мае-июне Tiger Lake-H35 дополнят более производительные восьмиядерные Tiger Lake-H с тепловым пакетом до 45 Вт и 24 МБ кэша L3 для игровых ноутбуков и мобильных рабочих станций. В рамках анонса Intel подтвердила, что они смогут разгоняться до 5 ГГц на самых производительных ядрах.

Игровые ноутбуки с 35-ватнтыми процессорами Intel Core 11-го поколения (Tiger Lake-H) станут доступны для покупки в ближайшие недели. Собственные модели готовят Acer, Asus, MSI и Vaio. По оценкам Intel, в первой половине 2021-го выйдет более 40 разных моделей.