Вышла NVIDIA RTX 5050 для ноутбуков — GDDR7, +27% производительности

NVIDIA представила мобильную RTX 5050. Вопреки опасениям и слухам, видеокарта все же получила память GDDR7, а не GDDR6.

GeForce RTX 5050 для ноутбуков базируется на чипе GB207 с 2560 ядрами CUDA. По сравнению с мобильной RTX 5060 (3328 ядер), это на 30% меньше. Также обе видеокарты получили одинаковый TGP 115 Вт (100 Вт плюс 15 Вт динамического усиления). Таким образом, фактически карты отличаются лишь процессором.

В Time Spy RTX 5050 набирает 10269 баллов, что примерно на 9% выше, чем у RTX 4050, но на 18% меньше, чем результат RTX 5060. В Firestrike Extreme карта на 19% медленнее RTX 5060 и на 18% медленнее — в Port Royal. Однако в этом тесте она выигрывает 27% у RTX 4050.

Важным фактором при выборе ноутбука становится максимально поддерживаемая TGP. Варианты RTX 5050 с высоким TGP могут пересекаться по производительности с энергоэффективными RTX 5060 Max-Q. Ожидается что ноутбуки будут работать на уровне предшественников, оснащенных RTX 4060, и в отличие от них, будут полноценно поддерживать DLSS4.

Сейчас запуск состоялся в Китае, официальный старт на мировом рынке ожидается в 6:00 по тихоокеанскому времени (16:00 по Киеву). Местные производители опубликовали характеристики видеокарт и ноутбуков раньше снятия глобального эмбарго. Ноутбуки стоят около $900. Десктопный вариант NVIDIA RTX 5050 ожидается 1 июля.

Источники: VideoCardz, Wccftech