Мобильная NVIDIA RTX 5050 производительна почти как 4060, — Geekbench

Ноутбучная NVIDIA RTX 5050 на вероятном графическом процессоре GB207, самая младшая в семействе Blackwell, солидно опережает предшественницу и не слишком много отстает от 5060.

Десктопная версия RTX 5050 почти наверняка будет иметь 2560 ядер CUDA. Это означает, что чип GB207 получит 20 потоковых мультипроцессоров. Наиболее вероятно, версия для ноутбуков не будет слишком отличаться — тест Geekbench подтверждает те же 20 вычислительных блоков и похожую конфигурацию.

В характеристиках можно увидеть тактовую частоту 2407 МГц (режиме разгона) и 7,96 ГБ памяти (речь идет о 8 ГБ). Все еще неизвестно, будет это GDDR6 или GDDR7, однако предварительные слухи говорят о GDDR6 со скоростью 20 Гбит/с. TDP также пока остается неизвестным.

С результатом 88 727 баллов в Geekbench 6.4 OpenCL, RTX 5050 примерно на 14% медленнее мобильной RTX 5060. Нужно иметь в виду, что это средние показатели, поэтому производительность конкретных вариантов и сценариев может отличаться. Видеокарта RTX 4060 для ноутбуков набрала в Geekbench 89 206 баллов, что свидетельствует о почти такой же производительности, как и у RTX 5050. По сравнению с видеокартой RTX 4050 для ноутбуков, 5050 примерно на 19% быстрее.

Ранее немецкая компания Kiebel обнародовала характеристики мобильной RTX 5050 мобильной RTX 5050 с немного большей частотой boost в составе компьютеров Helix 13. Согласно этим данным, карта все же будет иметь GDDR6.

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Источник: VideoCardz