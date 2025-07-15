Новости Софт 15.07.2025 comment views icon

Windows 11 получит адаптивное энергосбережение — ноутбук «будет жить» дольше, но работать иначе

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Вадим Карпусь

Автор новостей

Windows 11 получит адаптивное энергосбережение — ноутбук «будет жить» дольше, но работать иначе

Ранее энергосбережение в Windows 11 было довольно простым. Когда уровень заряда батареи падал до определенного значения (например, до 20%), система включала экономию энергии. Это вызывало снижение яркости экрана, уменьшение частоты процессора, отключение визуальных эффектов, ограничение фоновых процессов. Все это делалось в попытке выжать из батареи максимум.

Но теперь Microsoft решила изменить подход. Несколько недель назад в тестовых сборках Windows 11 энтузиасты обнаружили новый режим адаптивного энергосбережения. Но на то время он не работал должным образом. Однако теперь в новой сборке Windows 11 Canary новый адаптивный режим энергосбережения наконец-то заработал в предварительном просмотре для пользователей ноутбуков и планшетов.

Новый подход к энергосбережению в Windows 11 учитывает не только уровень заряда, но и дополнительные факторы, такие как текущая нагрузка на систему или состояние питания. То есть система может включать режим энергосбережения даже тогда, когда заряд еще высокий, но уже есть смысл снизить потребление энергии. Кроме того, экран не затемняется, что довольно важно для ноутбуков и планшетов.

В примечаниях к выпуску сборки Windows 11 27898 корпорация Microsoft отметила, что новая адаптивная функция энергосбережения доступна по желанию пользователя. Стандартно и в далее используется режим активации энергосбережения в зависимости от уровня заряда батареи. Так что пользователю придется включать новую функцию вручную. Хотя Microsoft экспериментирует и включает адаптивный режим некоторым пользователям Windows Insider автоматически. Если он вам не подходит, его можно отключить в Параметры > Система > Питание и аккумулятор.

Windows 11 отримає адаптивне енергозбереження — ноутбук «житиме» довше, але працюватиме інакше
Microsoft добавляет адаптивное энергосбережение в Windows 11

Интересно, что Microsoft внедрила эту функцию после массовой критики Windows 11 за чрезмерное использование ресурсов и слабую оптимизацию для портативных игровых устройств. В ответ компания также анонсировала облегченную версию Windows 11 специально для портативных игровых консолей.

Новое меню «Пуск» Windows 11 сортирует приложения небольшим файлом — без какого-либо ИИ

Источник: neowin

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