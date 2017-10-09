Обзор игровой мыши A4Tech Bloody AL90

Обзор игровой мыши A4Tech Bloody AL90

Пришла пора познакомиться с новинками от компании A4tech. И первой из обновленного модельного ряда компании мы расскажем вам об игровой мыши Bloody AL90. В мышке сочетается интересный дизайн, на первый взгляд неплохая эргономика и оснащение. Так ли это на практике? На этот вопрос ответим в сегодняшнем обзоре.

A4Tech AL90 USB Black
Мыши, клавиатуры на
от 746 грн
Предложений: 42
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Упаковка

Мышь поставляется в традиционной для A4Tech качественной картонной упаковке, внутри, кроме мыши, коротенькая инструкция и фирменные наклейки.

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Дизайн

При первом взгляде на мышь в ней без проблем угадывается дизайн от A4Tech. Ярких красок здесь минимум, но это и к лучшему. Мышь выполнена из матового, практичного пластика. Глянцевые детали почти полностью отсутствуют, за исключением нескольких клавиш и вставок. Одной из самых ярких деталей манипулятора является провод в тканевой красно-черной оплетке, но ровно до момента подключения к ПК. При включении подсветки сразу узнаешь фирменный почерк линейки Bloody.

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Эргономика

Мышь выполнена в эргономичном корпусе под правую руку. Корпус средний по размеру и подойдет как небольшой, так и крупной руке. В ладони мышь сидит крепко, в этом заслуга софт-тач покрытия корпуса и перфорации боковин.

Перевернув мышь, на днище можно обнаружить еще одну фирменную черту A4Tech — розовые металлические ножки и отсек, где хранятся грузики для утяжеления корпуса. Вес мыши таким образом можно увеличить на 19,5 грамм. Правда, со всеми грузиками развесовка меняется в сторону задней части корпуса. Без них мышь ощущается легкой и сбалансированной.

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Основные клавиши оклеены резиной с цепкой текстурой, пальцы хорошо цепляются за них. Клик клавиш в меру длинный и хорошо ощутимый. A4Tech использует в этой модели свои фирменные оптические переключатели LK с заявленным уровнем долговечности в 20 млн. кликов.

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Колесико прокрутки работает плавно и тихо. Боковые клавиши крупные и нажимаются с отчетливым, хорошо ощутимым кликом. Позади колесика прокрутки расположены три кнопки, которые в зависимости от выбранного профиля Ultra Core могут выполнять разную функциональность, в том числе и смену разрешения сенсора.

 

Оснащение

В AL90 используется проверенный временем сенсор ADNS-9800 с максимальным разрешением 8200 dpi. Этот лазерный сенсор прошел проверку временем и не одним десятком моделей. К его работе в мыши никаких замечаний, как на высоких разрешениях, так и на низких.

 

Программное обеспечение

Для серии Bloody у A4Tech традиционно самое функционально программное обеспечение на рынке. В нем не хватает только интуитивно понятного интерфейса и подробной украинской или русской инструкции для того, чтобы разобраться во всех возможностях.

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Фирменная фишка мышей Bloody — режимы Core, изменяющие функциональность мыши. Всего их 4. В первом доступны лишь базовые функции, а вот начиная со второго, уже открываются необычные и откровенно читерские вещи. К примеру, включение двойного или тройного выстрела при одном нажатии левой клавиши, гашение отдачи и настройка кучности. Режимы стрельбы можно настраивать для каждой игры, для каждого вида оружия и разрешения экрана. Такая функциональность уникальна на рынке, и часто именно за это пользователи любят серию Bloody.

Еще один важный момент: режимы Ultra Core3/4 по умолчанию доступны в демо-версии в рамках 1000 выстрелов. Для снятия лимита необходимо заплатить 10 долларов на официальном сайте.

Плюсы: цена; удобный и качественный корпус; функциональность ПО
Минусы: неудобный интерфейс ПО; наличие “читерских” функций; все возможности доступны только за дополнительные деньги
Вывод: Чем понравилась модель AL90? Эргономика мыши хорошая, правда, для лучшего баланса стоит сразу избавиться от утяжелителей. Качество сборки и материалов корпуса тоже на уровне. Не забываем и про функциональность, которую по праву можно назвать уникальной, пусть и не всегда честной по отношению к другим игрокам. И самое главное - это цена, особенно с учетом достоинств мыши.

Технические характеристики

Обзор игровой мыши A4Tech Bloody AL90 A4Tech AL90 USB Black
746 − 1 099 грн
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Тип Мышь
Назначение для игр
Подключение проводное
Интерфейс коммуникации с ПК USB
Цвет корпуса черный с рисунком
Конструкция корпуса эргономичная
Тип сенсора лазерный
Разрешение, dpi 8200 (5 уровней регулирования)
Количество кнопок 8
Количество колесиков прокрутки 1
Прокрутка вертикальная/горизонтальная +/-
Дополнительно объем памяти: 160 КБ, время отклика: 0.2 мс, частота передачи: 1000 Гц
Размеры, мм 66 x 42 x 125
Вес, г 144
Дополнительно 16-ступенчатая технология калибровки, жизненный цикл оптического скролла — свыше 1 млн оборотов, возможность исполнения сложных комбинаций одним кликом, металлические ножки X'Glide, долговечность кнопок — более 20 млн нажатий
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