Обзор игровой мыши A4Tech Bloody AL90

Пришла пора познакомиться с новинками от компании A4tech. И первой из обновленного модельного ряда компании мы расскажем вам об игровой мыши Bloody AL90. В мышке сочетается интересный дизайн, на первый взгляд неплохая эргономика и оснащение. Так ли это на практике? На этот вопрос ответим в сегодняшнем обзоре.

Упаковка

Мышь поставляется в традиционной для A4Tech качественной картонной упаковке, внутри, кроме мыши, коротенькая инструкция и фирменные наклейки.

Дизайн

При первом взгляде на мышь в ней без проблем угадывается дизайн от A4Tech. Ярких красок здесь минимум, но это и к лучшему. Мышь выполнена из матового, практичного пластика. Глянцевые детали почти полностью отсутствуют, за исключением нескольких клавиш и вставок. Одной из самых ярких деталей манипулятора является провод в тканевой красно-черной оплетке, но ровно до момента подключения к ПК. При включении подсветки сразу узнаешь фирменный почерк линейки Bloody.

Эргономика

Мышь выполнена в эргономичном корпусе под правую руку. Корпус средний по размеру и подойдет как небольшой, так и крупной руке. В ладони мышь сидит крепко, в этом заслуга софт-тач покрытия корпуса и перфорации боковин.

Перевернув мышь, на днище можно обнаружить еще одну фирменную черту A4Tech — розовые металлические ножки и отсек, где хранятся грузики для утяжеления корпуса. Вес мыши таким образом можно увеличить на 19,5 грамм. Правда, со всеми грузиками развесовка меняется в сторону задней части корпуса. Без них мышь ощущается легкой и сбалансированной.

Основные клавиши оклеены резиной с цепкой текстурой, пальцы хорошо цепляются за них. Клик клавиш в меру длинный и хорошо ощутимый. A4Tech использует в этой модели свои фирменные оптические переключатели LK с заявленным уровнем долговечности в 20 млн. кликов.

Колесико прокрутки работает плавно и тихо. Боковые клавиши крупные и нажимаются с отчетливым, хорошо ощутимым кликом. Позади колесика прокрутки расположены три кнопки, которые в зависимости от выбранного профиля Ultra Core могут выполнять разную функциональность, в том числе и смену разрешения сенсора.

Оснащение

В AL90 используется проверенный временем сенсор ADNS-9800 с максимальным разрешением 8200 dpi. Этот лазерный сенсор прошел проверку временем и не одним десятком моделей. К его работе в мыши никаких замечаний, как на высоких разрешениях, так и на низких.

Программное обеспечение

Для серии Bloody у A4Tech традиционно самое функционально программное обеспечение на рынке. В нем не хватает только интуитивно понятного интерфейса и подробной украинской или русской инструкции для того, чтобы разобраться во всех возможностях.

Фирменная фишка мышей Bloody — режимы Core, изменяющие функциональность мыши. Всего их 4. В первом доступны лишь базовые функции, а вот начиная со второго, уже открываются необычные и откровенно читерские вещи. К примеру, включение двойного или тройного выстрела при одном нажатии левой клавиши, гашение отдачи и настройка кучности. Режимы стрельбы можно настраивать для каждой игры, для каждого вида оружия и разрешения экрана. Такая функциональность уникальна на рынке, и часто именно за это пользователи любят серию Bloody.

Еще один важный момент: режимы Ultra Core3/4 по умолчанию доступны в демо-версии в рамках 1000 выстрелов. Для снятия лимита необходимо заплатить 10 долларов на официальном сайте.