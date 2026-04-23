К 20-летию сервиса Spotify впервые опубликовал рейтинги самых сдерживаемых исполнителей, песен, альбомов, подкастов и аудиокниг за всю историю платформы. Ранее компания никогда не раскрывала сводную статистику такого масштаба.





Список артистов возглавила Taylor Swift, на втором месте — Bad Bunny, на третьем — Drake. Далее следуют The Weeknd и Ariana Grande. В топ-20 также попали Billie Eilish, Eminem, Kanye West, BTS и Kendrick Lamar.

Среди песен лидирует Blinding Lights от The Weeknd. На второй позиции — Shape of You от Ed Sheeran. Третье место заняла Sweater Weather от The Neighbourhood — результат, который вряд ли ожидал кто-то, кроме фанатов группы.

В топ-10 также вошли As It Was от Harry Styles, Someone You Loved от Lewis Capaldi и Sunflower из саундтрека к мультфильму Spider-Man: Into the Spider-Verse в исполнении Post Malone и Swae Lee.





В рейтинге альбомов первую позицию занял Un Verano Sin Ti от Bad Bunny. Второе и пятое места — у The Weeknd со Starboy и After Hours соответственно. Третье — у Ed Sheeran из ÷ (Deluxe). В топ-20 вошли также Sour от Olivia Rodrigo, Future Nostalgia от Dua Lipa и Midnights от Taylor Swift.

Среди подкастов безоговорочный лидер — The Joe Rogan Experience. На втором и седьмом местах — немецкоязычные шоу Gemischtes Hack и Fest & Flauschig, что свидетельствует о весе немецкоязычной аудитории Spotify. Список аудиокниг возглавила A Court of Thorns and Roses Сары Дж. Маас — первая часть серии, три книги которой вошли в топ-20.

Spotify предостерег: рейтинги смещены в пользу последних лет, поскольку количество подписчиков сервиса постоянно росло. Сегодня платформа насчитывает 290 млн платных подписчиков и является крупнейшим стриминговым музыкальным сервисом в мире. Также непонятно, как учитывались прослушивания платных и бесплатных аккаунтов.

Компания анонсировала, что в ближайшие дни опубликует дополнительные списки и подробные данные.

Источник: Variety