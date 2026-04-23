banner
Новости 23.04.2026

Spotify открыла статистику за 20 лет: кто возглавил вечный чарт — и несколько неожиданностей в топ-20

Spotify: топ-исполнителей и песен всех времён: Тейлор Свифт, Bad Bunny, The Weeknd / Variety

К 20-летию сервиса Spotify впервые опубликовал рейтинги самых сдерживаемых исполнителей, песен, альбомов, подкастов и аудиокниг за всю историю платформы. Ранее компания никогда не раскрывала сводную статистику такого масштаба.


Список артистов возглавила Taylor Swift, на втором месте — Bad Bunny, на третьем — Drake. Далее следуют The Weeknd и Ariana Grande. В топ-20 также попали Billie Eilish, Eminem, Kanye West, BTS и Kendrick Lamar.

Среди песен лидирует Blinding Lights от The Weeknd. На второй позиции — Shape of You от Ed Sheeran. Третье место заняла Sweater Weather от The Neighbourhood — результат, который вряд ли ожидал кто-то, кроме фанатов группы.

В топ-10 также вошли As It Was от Harry Styles, Someone You Loved от Lewis Capaldi и Sunflower из саундтрека к мультфильму Spider-Man: Into the Spider-Verse в исполнении Post Malone и Swae Lee.


В рейтинге альбомов первую позицию занял Un Verano Sin Ti от Bad Bunny. Второе и пятое места — у The Weeknd со Starboy и After Hours соответственно. Третье — у Ed Sheeran из ÷ (Deluxe). В топ-20 вошли также Sour от Olivia Rodrigo, Future Nostalgia от Dua Lipa и Midnights от Taylor Swift.

Среди подкастов безоговорочный лидер — The Joe Rogan Experience. На втором и седьмом местах — немецкоязычные шоу Gemischtes Hack и Fest & Flauschig, что свидетельствует о весе немецкоязычной аудитории Spotify. Список аудиокниг возглавила A Court of Thorns and Roses Сары Дж. Маас — первая часть серии, три книги которой вошли в топ-20.

Spotify предостерег: рейтинги смещены в пользу последних лет, поскольку количество подписчиков сервиса постоянно росло. Сегодня платформа насчитывает 290 млн платных подписчиков и является крупнейшим стриминговым музыкальным сервисом в мире. Также непонятно, как учитывались прослушивания платных и бесплатных аккаунтов.

Компания анонсировала, что в ближайшие дни опубликует дополнительные списки и подробные данные.

Спецпроекты
BROCARD: як б'юті-ритейлер розвиває мобільний продукт — огляд застосунку та Великодньої гейміфікації
"Kатка24" – картка для геймерів від "ПриватБанку", Visa та NAVI. З нею можна отримати кешбеки, знижки та не тільки

Премьере — быть: Скарлетт Йоханссон и Адам Драйвер поедут в Канны с новым триллером

Источник: Variety

Популярные новости

arrow left
arrow right
YouTube имеет проблему с плейлистами, о которой никто не говорит
Spotify тестирует ИИ: "плейлисты по запросу" уже доступны для пользователей из 7 стран
Spotify добавил "Эксклюзивный режим" для аудиофилов на ПК с Windows
Фолк-музыкант стала мишенью для ИИ-подделок и троллинга авторских прав: YouTube отмалчивается
Музыкальная разведка: Spotify запустил SongDNA — интерактивный инструмент исследования трека
Smart Reorder от Spotify превращает плейлисты в DJ-сеты
Маркетинг, который работает: Honor 600 победил iPhone 17 Pro и Galaxy S26 в необычном тесте аккумулятора
Новые ЦОД в США будут выбрасывать больше парниковых газов, чем целые страны
Готовьте платки: на 15-ю годовщину "Игры Престолов" HBO выпустил эксклюзивные кадры последних дней съемок
Скарлетт Йоханссон возвращается к своему фильму 2007 года: "Дневники няни" станет сериалом на Netflix
Обзор Saros: самый красивый способ умереть на PlayStation 5
ИИ за 12 часов разработал полноценный процессор RISC-V
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить