Обзор линейки игровых гарнитур Razer Nari: THX, Hypersense и RGB

В конце 2018 года компания Razer представила линейку беспроводных игровых гарнитур Nari. В нее входит три модели: Nari Essential, Nari и Nari Ultimate. Каждая из них интересная по своему, но именно последняя обладает уникальной особенностью в виде системы обратной связи. Как это работает, зачем это нужно и чем интересны все три модели пойдет речь в этом обзоре.

В чем между ними разница?

Отличия между гарнитурами заключается в следующем: отсутствие поворотных амбушюр в Nari Essential, размер ресиверов, наличие подсветки и вибрации, а также возможности по подключению к другим устройствам. Ну, и разумеется, цена. Из общего в наушниках стоит выделить одинаковые динамики, микрофоны и поддержку пространственного звучания THX.

Комплектация

Так как гарнитуры беспроводные, то в комплекте с каждой идет ресивер, причем с Nari Essential поставляется передатчик большего размера, а с обычной Nari и Ultimate — микро, при этом он может быть спрятан в корпус левой чаши последних двух моделей. В качестве беспроводного интерфейса связи используется радиоканал, Bluetooth в наушниках нет. Для каждой модели ресивер уникальный, от другой модели он не подойдет и его лучше не терять и не ломать, так как Razer не продает сменные передатчики для этих моделей. С каждой гарнитурой идет microUSB-кабель для зарядки, а с Nari и Nari Ultimate еще и аудиокабель с разъемами 3,5мм для подключения к смартфонам, геймпадам и Nintendo Switch. Все кабели достаточно гибкие, легкие и покрыты тканью. Nari Essential может быть подключена к ПК только в беспроводном режиме.

Дизайн, конструкция

Все три модели в линейке Nari объединяет не только дизайн, но и размеры, они действительно крупные и о какой-либо портативности и говорить не приходится. Да, в Razer предусмотрели возможность подключать Nari и Nari Ultimate к смартфонам и Nintendo Switch, а также поворотные амбушюры для удобства, но особо портативными наушники от этого не становятся. Тем не менее, выглядят они здорово, пусть и смотрятся как настоящие бочки.

В самой простой версии Nari Essential амбушюры не поворачиваются и нет RGB-подсветки логотипа, а в старших все это есть. Конструкция наушников преимущественно пластиковая, из алюминия выполнена только скоба. Из дизайнерских отличий, кроме подсветки можно выделить только чуть более темный оттенок креплений чаш в модели Nari Ultimate, остальные же полностью черные. Еще одним отличием конструкции Essential от остальных является микрофон, тут он просто складывается, в то время как в двух других он сматывается внутрь левых чаш.

Насколько они удобны?

Несмотря на большие размеры, гарнитуры из линейки Nari получились относительно не тяжелыми и очень удобными. Так, вес младшей модели Essential составляет 370 грамм, Nari — 420, а версии Ultimate 432 грамма. Амбушюры получились особенно удобными, они мягкие, приятные наощупь и не парят кожу (хотя это может быть заметно летом). Внутри они наполнены специальной пеной, а со стороны, контактирующей с ушами выполнены из плюша, напоминающего кожу.

На задней части корпуса чаш каждой из моделей предусмотрена регулировка громкости и кнопка выключения микрофона. Кстати, он довольно чувствительный и порой это неудобно. Иногда, просто облокотившись на кресло можно коснуться задней поверхностью чаш подголовника и получить в уши максимальную или минимальную громкость. На Nari и Nari Ultimate есть также регулятор баланса между чатом и звуком игры.

Как звучат? Подходят ли для музыки?

Стоит сразу отметить, что все три модели звучат абсолютно одинаково благодаря одним и тем же 50-мм динамикам с неодимовыми магнитами внутри. Также наушники умеют имитировать пространственное звучание по технологии THX. Включив в Razer Synapse поддержку последней, вы можете настроить расположение виртуальных каналов так как вам хочется. В играх это действительно работает, особенно в тех, где разработчики грамотно подошли к этому вопросу, напримеру в Battlefield 1. Спецэффекты звучат мощно, неплохо дают по ушам и все это вполне напоминает реальный многоканальный звук в кинотеатре. Такого эффекта удалось достичь не только благодаря THX, но относительно немалому размеру динамиков, за счет чего формируется широкая сцена.

Бас — это явно конек этих наушников, тут его много, но без избытка, благодаря ему хорошо отрабатываются взрывы, выстрелы и рев двигателей. Но в музыке наушникам не хватает высоких частот. Дело не в чистоте звучания, тут с этим полный порядок, а именно в том, что высоким в этих наушниках не хватает выразительности. Особенно это проявляется в вокале, тарелках и звучании гитар в роке. К сожалению, это стандартная проблема очень многих игровых наушников. Но в Nari прекрасно звучит хип-хоп и рэп, а также другие жанры, где важен бит.

Razer Hypersense

Отдельно стоит рассказать о технологии обратной связи, разработанной компанией Lofelt. В линейке Nari такой функцией оснащена только модель Ultimate. Суть ее работы заключается в том, что звучание низких частот сопровождается вибрацией разной силы, примерно так же, как и в геймпадах, джойстиках и рулях. Сила вибрации настраивается отдельно в Synapse, но для ее работы сама утилита не нужна, наушники сами определяют момент когда нужно включить обратную связь. Поэтому к какому устройству вы не подключили бы Razer Nari Ultimate, Hypersense будет работать вне зависимости от источника.

Вообще, ощущения от этой функции довольно странные. Представьте себе, что вы сидите в кинотеатре или в комнате с многоканальной акустикой и мощным сабвуфером и в любых сценах с заметными басами у вас начинает вибрировать голова, при этом остальные части тела этого не ощущают. Но если у вас в руках геймпад, то его обратная связь неплохо дополняет таковую в наушниках. Это очень интересный эффект в играх и блокбастерах, но в музыке получается неуместным и, порой, его хочется отключить. Жаль только что отдельной кнопки для его отключения не предусмотрено и уже для того точно придется ставить Synapse или выключать наушники и подключать их аудиокабелем к геймпаду.

Микрофон

Как и в случае с динамиками, все наушники оснащены одинаковыми всенаправленными микрофонами. Они установлены на гибких ножках, которые можно удобно настроить под себя, а в Nari и Ultimate они еще и оснащены светодиодом, который загорается красным при выключении записи голоса. С качеством звучания вы можете ознакомиться по примерам ниже, к сожалению, они микрофоны обеспечивают довольно среднее качество передачи речи. В лучшем случае они звучат просто неплохо, но не более. В Razer Synapse можно отрегулировать усиление голоса, включить параллельное воспроизведение своей речи для контроля над интонацией и громкостью.

https://soundcloud.com/vitaliy-bogdanov/razer-nari-essential

https://soundcloud.com/vitaliy-bogdanov/razer-nari

https://soundcloud.com/vitaliy-bogdanov/razer-nari-ultimate

Автономность Razer Nari

Время работы от батареи во всех наушниках достаточно неплохое: 16 часов для Essential и по 20 часов для двух старших моделей при условии выключенной RGB-подсветки. Если включить подсветку в Nari, то заявленное время работы составит 14 часов, а если в Ultimate включить и подсветку, и обратную связь, то полного заряда хватит на 8 часов работы. Все эти цифры совпадают с реальными сценариями. Полное время зарядки для Nari и Ultimate составляет примерно 2 часа. При этом вы можете продолжать пользоваться наушниками, кабель получилась достаточно легким и гибким, чтобы не мешать вам в процессе.