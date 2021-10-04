Обзор планшета Samsung Galaxy Tab A7 Lite

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В период пандемии популярность планшетов заметно возросла, поэтому многие производители анонсировали в последнее время новые модели. Одной из новинок Samsung стал планшет Galaxy Tab A7 Lite. Это представитель недорого сегмента в размере 8,7 дюйма. Давайте же посмотрим, что он из себя представляет.

Дизайн и эргономика Galaxy Tab A7 Lite

Galaxy Tab A7 Lite выглядит довольно компактным за счет небольших рамок вокруг дисплея. Сверху и снизу они более широкие, благодаря этому устройство удобно держать во время игр в горизонтальном положении.

Задняя часть девайса прикрыта металлической крышкой, окрашенной в темно-серый цвет, что добавляет ему немного премиальности. Она почти не собирает отпечатков пальцев, да и те, что появляются, можно легко удалить.

На нижнем торце Galaxy Tab A7 Lite расположен порт USB-C, динамик и 3,5-мм аудиоразъем. На верхнем торце находится второй динамик, на левом — слот для карты microSD и SIM-карты, а на правом — кнопка питания и качелька регулировки громкости. Планшет удобно держать одной рукой, его вес составляет 371 грамм, а толщина 8 мм. Небольшие размеры устройства позволяют использовать его в автомобиле в качестве навигатора.

Дисплей Galaxy Tab A7 Lite

Планшет оборудован TFT-дисплеем диагональю 8,7 дюйма с соотношением сторон 5:3. Он заметно вытянут, из-за чего Galaxy Tab A7 Lite напоминает очень крупный смартфон. Разрешение экрана составляет 1340х800 точек (~179 ppi), что по современным меркам не много, но с другой стороны, учитывая что железо в планшете далеко не топовое, не могу сказать, что низкое разрешение это очень критично в данном случае. Да и не забываем, что перед нами бюджетное устройство.

Яркости дисплея достаточно для комфортного использования в помещении, разве что на улице в солнечный день могут возникнуть вопросы. К цветопередаче особых претензий нет. В настройках можно включить режим Eye comfort shield для защиты глаз и настроить расписание включения темной темы.

Платформа и производительность

В качестве аппаратной платформы в Galaxy Tab A7 Lite используется чипсет MediaTek Helio P22T. Это восьмиядерный чип, построенный по 12-нанометровому техпроцессу (4 ядра Cortex-A53 @ 2.3 ГГц + 4 ядра Cortex-A53 @ 1.8 ГГц). За обработку графики отвечает ускоритель PowerVR GE8320. Оперативной памяти в тестовом девайсе установлено 3 ГБ, встроенной — 32 ГБ.

Из плюсов — есть слот для карт microSD и, опционально, слот для SIM-карты. Таким образом у вас всегда под рукой может быть доступ к сети. Также есть модули Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, GPS.

Что касается производительности, то Galaxy Tab A7 Lite хорошо справляется с базовыми задачами, такими как навигация по системе, запуск приложений и переключение между ними. Но в целом рассчитывать на работу с требовательными программами не стоит. Что подтверждается синтетическими тестами.

Но вот тяжелые игры, из разряда Real Racing 3 или PUBG, запускаются и даже вполне играбельны на минимальных настройках. С казуальными играми платформа Galaxy Tab A7 Lite справляется без особых проблем.

Samsung предусмотрела специальный детский режим для Galaxy Tab A7 Lite. Кроме того, в Google Play есть отдельный раздел с приложениями и играми для детей

Samsung позиционирует Galaxy Tab A7 Lite, как планшет, в том числе, для детей. Даже предусмотрен специальный режим Samsung Kids. Родители могут выбрать необходимые приложения, которые будут доступны в этом режиме и установить PIN-код, чтобы ребенок не мог самостоятельно выйти в основной лаунчер. Кроме того, планшет отлично подойдет для различных школьных приложений, читалок, программ для решения формул, изучения иностранных языков и т.п.

Камера Galaxy Tab A7 Lite

Камеру в Galaxy Tab A7 Lite можно использовать, чтобы сфотографировать расписание или какую-нибудь формулу для ее решения в Math Solver. 8 МП основной модуль на большее не сгодится. Но, думаю, никто и не ждет качественных снимков от планшета начального уровня. То же касается и 2 МП фронтальной камеры. Ее предназначение — видеозвонки.

Аудио

Наличие стереодинамиков в Galaxy Tab A7 Lite можно отнести к плюсам. Качество среднее, но запаса громкости хватает, чтобы посмотреть видео на YouTube или сериал. Еще один плюс — 3,5-мм аудиоразъем, позволяющий подключить наушники.

Автономность Galaxy Tab A7 Lite

Емкость встроенного аккумулятора в Galaxy Tab A7 Lite составляет 5100 мАч. Поддерживается 15 Вт проводная зарядка. В тесте PCMark планшет продержался 6 часов 19 минут, неплохой результат. В среднем, батареи устройства хватает примерно на пару дней использования.