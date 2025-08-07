Обзор Samsung Galaxy Fold 7: открыл, увидел и купил?

Можно бесконечно долго смотреть на огонь, воду и новые итерации Samsung Galaxy Fold 7. Из года в год южнокорейский производитель меняет миллиметры, вес, шарниры, пиксели — и одновременно оставляет все знакомым. Это технологическая визитная карточка Samsung? Безусловно. Смартфон, который все еще притворяется планшетом? Конечно. Но не превратилась ли эта эволюция в повторение или даже даунгрейд? Стоит ли Samsung Galaxy Fold 7 своих денег в 2025-м, когда на рынке уже есть более тонкие, легкие и менее претенциозные складные модели? Разбираемся в нашем редакционном обзоре.

Samsung Galaxy Fold 7 84 999 грн. Плюсы: Топовые AMOLED-дисплеи с частотой обновления 120 Гц и поддержкой HDR10+; флагманская производительность; хорошая основная камера; гибкий формфактор; стабильная ОС с длительными обновлениями; качественная сборка. Купить в Elmir.ua Минусы: Высокая цена; посредственная автономность; минимальный комплект поставки; заметный сгиб на экране; отсутствие поддержки S Pen кого-то может расстроить; не самый лучший вибромотор. Купить в Elmir.ua 7.7 /10 Оценка

Технические характеристики Samsung Galaxy Fold 7

Дисплей 8 дюймов, 17:19, 2184 x 1968 (368 ppi), Dynamic AMOLED 2X, адаптивная частота обновления (1-120 Гц) Внешний дисплей 6.5 дюймов, 21:9, 2520 x 1080 (422 ppi), Dynamic AMOLED 2X, адаптивная частота обновления (1-120 Гц) Процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy (8 ядер, 2 х 4,47 ГГц + 6 х 3,53 ГГц) Графический адаптер Adreno 830 Память 12/256, 12/512 ГБ, 16/1 ТБ Основная камера 200 Мп, широкоугольный, ƒ/1.7, OIS, до 8К/30 fps 10 Мп, телефото 3х оптический зум, ƒ/2.4, OIS 50 Мп, сверхширокоугольный, ƒ/2.2 Фронтальные камеры 2х 10 Мп, ƒ/2.2, до 4K/60 fps Модули и системы 4G, 5G, Wi-Fi 7 (802.11ax), Bluetooth 5.4 и NFC, A-GPS, GPS, BeiDou, ГЛОНАСС, Galileo, QZSS ОС Android 16 / One UI 8 Защита IP48 Аккумулятор 4400 мАч, быстрая зарядка 25 Вт, беспроводная зарядка 15 Вт, реверсивная зарядка 4,5 Вт Корпус Gorilla Glass Victus Ceramic 2, Gorilla Glass Victus 2 и Armor Aluminum Габариты В разложенном виде — 143.2 x 158.4 x 4.2 мм, в сложенном виде — 72.8 x 158.4 x 8.9 мм Вес 215 граммов

Упаковка и комплектация Samsung Galaxy Fold 7

Упаковка у Samsung Galaxy Fold 7 — минималистичная до слез. Выглядит солидно, но внутри только смартфон, кабель USB-C—USB-C (выглядит качественно) и буквально одна бумажка с инструкцией. Блок питания? Нет, спасибо, купите отдельно. Samsung верит, что у нас их дома уже десятки.

Наушники? Нет. Чехол? Тоже нет. Учитывая цену устройства, это немного разочаровывает. Особенно учитывая формфактор гаджета. Все-таки хотелось иметь базовый кейс в комплекте, хотя бы для моральной поддержки, так сказать. Но их уже продают за грубые деньги.

Итак, имеем строгую эко-френдли реальность. И если вы покупаете Samsung Galaxy Fold 7 как первое устройство линейки, сразу закладывайте еще 5-10 тысяч на аксессуары. Парадокс в том, что это премиум линейка, а комплектация как у бюджетника.

Дизайн и эргономика Samsung Galaxy Fold 7

Galaxy Fold 7 стал тоньше и легче. И в мужской руке он не ощущается, будто держишь два смартфона, склеенные вместе. В сложенном состоянии — как обычный моноблок, в развернутом — тонкий планшет. Компромиссы остались, но Samsung пытается их смягчить.

Корпус в цвете Blue Shadow выглядит свежо: сдержанный, темный синий, почти графитовый, с приятной матовой текстурой. Отпечатки пальцев собирает слабо, что уже плюс. Петля стала компактнее, но все еще заметна и ощутима при складывании. Зато механизм работает четко, без хруста и люфтов. Samsung отточила инженерию до почти идеала. Galaxy Fold 7 должен выдержать 500 000 циклов складывания и раскладывания.

Рамка Samsung Galaxy Fold 7 выполнена из Armor Aluminum — фирменного алюминиевого сплава Samsung, который действительно более устойчив к царапинам и деформациям, но никакого чуда здесь нет: это все еще металл, который вполне может потерять вид без чехла.

Передняя панель, покрывающая внешний экран, прикрыта стеклом Gorilla Glass Victus Ceramic 2. Задняя панель — Gorilla Glass Victus 2 с матовой текстурой, которая приятна на ощупь, но все же не гарантирует полной устойчивости к царапинам, особенно если носить Fold в кармане без чехла.

Рамки вокруг экранов все еще немного толстые, но не критично. В руке Fold 7 сидит хорошо, но для мелких ладоней это не самый удобный смартфон — слишком узкий внешний экран и немного скользкий корпус.

В этом году инженеры Samsung хорошенько посидели с линейкой и штангенциркулем: в сложенном состоянии толщина составляет всего 8,9 мм. И, как я уже говорил, это не похоже на два смартфона друг на друге, как это было еще несколько лет назад. В развернутом виде Samsung Galaxy Fold 7 — едва ли не самый тонкий планшет, который можно положить в карман: всего 4,2 мм.

Кнопка питания со сканером отпечатков находится на правой грани — она тоненькая и почти вровень с рамкой. Над ней — классические качельки громкости. Левая грань — щеголяет надписью Samsung. Внизу — USB-C, один из динамиков и микрофоны. На верхней грани — еще один динамик, второй микрофон и лоток для SIM-карт.

Блок основных камер у Samsung Galaxy Fold 7 — аккуратный модуль с тремя вертикально выровненными сенсорами. Камера существенно выступает над корпусом, из-за чего смартфон шатается на столе, если положить его лицевой стороной вверх.

Фронтальная камера на внутреннем дисплее больше не подэкранная — теперь она обычная, в отдельном отверстии в углу. Решение практичное: качество съемки заметно лучше, чем в предыдущих поколениях, где подэкранная камера скорее была «для галки». Но менее «футуристичное».

Ощущение премиальности здесь на максимуме. Но цена такого дизайна — это постоянная забота: не уронить или не перегнуть. Это не тот смартфон, который бросаешь на стол со словами «да ничего, выдержит». И это надо принять.

Дисплей Samsung Galaxy Fold 7

Основной дисплей Samsung Galaxy Fold 7 — один из лучших на рынке. Яркий, сочный, с великолепным черным, пиковой яркостью до 2600 нит, HDR10+ и частотой 120 Гц. Поддерживается адаптивная частота. В солнечную погоду дисплей читается отлично, а вечером не режет глаза.

Сгиб посередине все еще есть. Да, вы к нему привыкаете, да, он не мешает. Но если честно — он там, и забыть о нем полностью не получится. Это компромисс, который все еще остался.

Внешний дисплей теперь с «киношным» соотношением сторон — 21:9. Удобен для быстрых задач: ответить на сообщение, посмотреть уведомления, запустить карту в авто. Но для полноценной работы хочется развернуть гаджет и, пожалуй, это и есть главная философия Fold.

Адаптация интерфейса работает отлично: переход между экранами плавный, жесты и многооконный режим — удобные. Samsung продолжает совершенствовать One UI, и это заметно в каждой мелочи. Разве только к экранной клавиатуре в таком режиме надо немного привыкнуть.

Samsung Galaxy Fold 7 официально попрощался с поддержкой стилуса S Pen — в отличие Fold 6, где стилус работал благодаря отдельному digitizer-слою в дисплее. На этот раз Samsung решила: пусть будет тоньше, легче, эстетичнее. И выбросила все лишнее — в том числе поддержку пера.

Защитное покрытие внешнего экрана стало крепче, но все равно следует избегать нажатия ногтями или посторонними предметами. Хотя все индивидуально. А вот пленку на внутреннем экране менять таки придется через полгода-год эксплуатации. И лучше это делать в авторизованных сервисных центрах Samsung.

Звук и виброотклик Samsung Galaxy Fold 7

Стереодинамики у Fold 7 — один из приятных сюрпризов. Громкие, с хорошей детализацией, четким средним диапазоном и даже намеком на бас. Для просмотра YouTube или сериала на развернутом экране — самое то. Dolby Atmos присутствует, эффект объемного звучания заметен.

Качество голоса во время звонков — без нареканий. Микрофоны работают четко, шумодав эффективен, собеседники не жалуются. Поддержка VoLTE есть.

А вот вибромотор здесь все еще не флагманского уровня. Он не ужасный — скорее «средний плюс». Вибрации четкие, но не хватает той дзен-филигранности, которую имеет Taptic Engine в iPhone. Проще говоря: ощущается, но не захватывает.

В играх звук Samsung Galaxy Fold 7 радует. Громкий, пространственный, не сливается в кашу при резкой смене громкости. Но держать устройство в горизонтальном положении иногда все же надо с осторожностью — динамики легко перекрыть.

Сторонние TWS-наушники подключаются беспроблемно, One UI быстро их распознает, а выбор соответствующего кодека происходит автоматически.

Камеры Samsung Galaxy Fold 7

Основной модуль здесь такой же, как во флагманской S-линейке — 200 Мп (f/1.7, OIS). Им можно легко делать качественные кадры при дневном свете: цвета насыщенные, детализация на уровне, динамический диапазон широкий. HDR работает агрессивно, но без артефактов.

Ультраширик на 12 Мп (f/2.2) — неплохой, но без откровений. Картинка иногда выглядит мягко, особенно по краям кадра. Хроматические аберрации иногда присутствуют.

Телевик на 10 Мп (f/2.4, 3х зум, OIS) — типичный середняк. В светлое время суток — отлично, но в сумерках или в комнате появляется шум, падение четкости и фокус иногда промахивается. Но для портретов днем — один из самых удобных инструментов.

Ночной режим — уверенно средний. Фото выглядят яркими, но слегка «пластиковыми». Samsung продолжает вычищать шумы ценой текстур, и кому-то это нравится, а кому-то — не очень.

Обе фронтальные камеры Samsung Galaxy Fold 7 на 10 Мп работают отлично — лица выглядят живо, без перебора с «бьютификацией», фокус быстрый.

Видео можно снимать до 8К/30 FPS — стабилизация добротная, детализация высокая, звук записывается чисто.

Производительность, ПО и игры

Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy — настоящий зверь. В Galaxy Fold 7 он раскрывается полностью, даже с учетом сложной терморегуляции. Бенчмарки показывают, что этот смартфон на уровне топов. Но вот троттлинг в длинных сессиях — присутствует и это не сюрприз.

В повседневном использовании — полная плавность, без лагов. Анимации в One UI выглядят безупречно. Переключение между экранами, многооконный режим, работа с несколькими приложениями одновременно — все это происходит без тормозов.

В развернутом состоянии Samsung Galaxy Fold 7 — фактически планшет, и именно здесь кроется его главная фишка: многозадачность на уровне, который до сих пор не могут предложить обычные смартфоны. Samsung довела до ума режим разделения экрана — можно одновременно работать с двумя полноценными окнами, перетаскивать текст, изображения и вкладки браузера между ними.

Отдельные приложения, например почта, Telegram или Google Docs, уже адаптированы к таким сценариям и действительно позволяют что-то делать, а не просто открываться в маленьком квадратике сбоку.

Жесты работают адекватно, и хотя навигация между окнами требует определенного привыкания, она не вызывает раздражения — особенно по сравнению с большинством других Android-устройств.

Интерфейс адаптирован к складному формфактору: жестовые комбинации, разделение экрана, drag & drop между окнами — все на своем месте. Работать на Fold 7 удобно как никогда, но иногда случаются проблемы с масштабированием приложений при открытии/складывании.

Игры? Легко. Genshin Impact, Asphalt, Call of Duty: Mobile — работают на максимальных настройках. Но корпус нагревается ощутимо уже через 15-20 минут, и тогда частота кадров проседает. Не критично, но заметно.

У нас на редакционном столе побывал Samsung Galaxy Fold 7 в версии 12/256 ГБ. Этого хватит большинству, но фанаты снимать каждого кота в 4K должны помнить: слота для microSD здесь нет. Привет, облако.

Samsung Galaxy Fold 7 будет поддерживать аж 7 лет обновлений. Это рекорд даже для Android-мира, и серьезная заявка на долгосрочное пользование. В теории, этот смартфон с вами до Android 23.

Автономность Samsung Galaxy Fold 7

Samsung Galaxy Fold 7 получил ту же батарею на 4400 мАч, что и предшественник. И это уже традиция. Учитывая два экрана, топовый чип и все фишки, заряд тает не так быстро, как можно было ожидать, но точно не рекордно медленно.

При умеренной нагрузке (соцсети, почта, немного камеры, немного звонков, Chrome, YouTube) Fold 7 доживает до вечера без стресса. Совсем без фанатизма — может вытянуть и полтора дня. Но если начать активно играть или работать с двумя окнами на большом экране, то за 5-6 часов вы уже начнете искать розетку или повербанк.

В 2025 году 25-ваттная зарядка уже откровенно выглядит старомодно. От Baseus Elf Digital на 20000 mAh и 65 Вт смартфон заряжается за менее чем полтора часа.

Время (чч:мм) Заряд повербанка Заряд смартфона 00:00 100% 0% 00:18 89% 34% 00:30 84% 49% 00:41 80% 63% 01:00 71% 90% 01:26 67% 100%

Беспроводная зарядка Samsung Galaxy Fold 7 работает стабильно — 15 Вт, тоже не сверхбыстро, но удобно. Реверсивная зарядка тоже есть, удобно подпитать наушники или смарт-часы, но очень медленно.

Адаптивная частота обновления и темная тема немного экономят энергию. Samsung Galaxy Fold 7 — не марафонец, а скорее спринтер.

Кстати, за ночь смартфон теряет в среднем 2-3% заряда, даже в режиме ожидания с включенными Wi-Fi и Bluetooth.

Опыт пользования Samsung Galaxy Fold 7

В первые дни использования мне хотелось разворачивать Samsung Galaxy Fold 7 просто потому, что можно. И это дает ощущение, будто у вас в руках что-то другое, нестандартное, не как у всех. Но как только новизна угасает, начинаются будни — и здесь все зависит от ваших сценариев.

Для работы — почти идеальное устройство. Большой дисплей позволяет комфортно редактировать документы, отвечать на письма, смотреть и редактировать PDF, листать презентации. Многооконный режим, Drag & Drop, режим Dex — все это действительно полезно. Fold 7 — это ультрапортативный рабочий инструмент, которому не нужна мышка или клавиатура.

Для развлечений Samsung Galaxy Fold 7 — тоже ок. YouTube, Netflix, TikTok — выглядят прекрасно на большом дисплее. Но вот игры — с оговоркой: греться будет, автономность будет проседать, а еще не все игры идеально оптимизированы для такого соотношения сторон.

В транспорте использовать Samsung Galaxy Fold 7 сложно: устройство широкое, а внешний дисплей узкий. И если не хочется разворачивать смартфон среди толпы, придется довольствоваться тесным внешним экраном, который не всегда удобен для быстрого набора текста.

Защищенность — отдельная история. Носить Fold 7 без чехла — как ходить по льду босиком: можно, но недолго. Постоянное внимание к пылинкам, каплям, ключам в кармане — это то, к чему надо привыкнуть.

В общем, имеем смартфон-компромисс. Но если вы в теме — удовольствие гарантировано. Особенно если уже были на «ты» с предыдущими Fold.

Цена и конкуренты

Samsung Galaxy Fold 7 стартует на украинском рынке с ценой от 76 499 до 93 749 гривен, что безапелляционно ставит его в класс ультрапремиальных флагманов. Однако оправданность такой цены становится вопросом, когда взглянуть на конкурентов, уже успевших занять ниши более дешевых складных устройств.

Сравним хотя бы с Samsung Galaxy Fold 6 — предыдущим поколением, которое сегодня можно найти от 49 599 до 79 999 гривен. Если не критично иметь самую свежую модель, Fold 6 все еще выглядит весьма привлекательно, особенно на фоне снижения цены.

Интересно выглядит и Google Pixel 9 Pro Fold, который доступен от 58 499 до 64 030 гривен. Он предлагает совершенно другой подход — чистый Android, новый Tensor-чип и глубокую интеграцию с Google-сервисами.

Настоящим «аскетом гибкости» можно назвать Honor Magic V3, предлагаемый от 51 291 до 75 320 гривен. Однако Magic OS нуждается в доработках.

Huawei Mate X6 стоит от 79 099 гривен. Без полноценной Google-среды этот смартфон выглядит как нишевый вариант для фанатов Huawei.

Стоит также отметить, что на подходе еще два мощных соперника — Honor Magic V5 і Vivo X Fold5. Обе модели уже официально представлены в Китае и имеют перспективы выйти на глобальный рынок. Но по состоянию на август 2025-го их официально еще нельзя приобрести в Украине, поэтому реальными конкурентами на полках они пока не являются.

7.7 /10 Оценка ITC.ua Автономность 7 Хватает на день активного использования, но премиум-сегмент мог бы предложить больше. Экран 9 Два топовых AMOLED-дисплея с частотой обновления 120 Гц поддержкой HDR10+. Изгиб на внутреннем экране заметен, но не раздражает во время повседневного использования. Дизайн, эргономика 9 Гибкий формфактор удачный и комфортный. Материалы и сборка на высоком уровне, а механизм шарнира — надежный. Программное обеспечение 8 One UI работает плавно и предлагает полезные функции для многозадачности на больших экранах. Обновления обещают долгие, что добавляет уверенности в долгосрочной поддержке. Производительность, тротл. 8 Флагманский процессор справляется с задачами без проблем, но при длительной нагрузке заметно падение производительности из-за нагрева. Камера 8 Основная камера делает качественные снимки с естественной передачей цветов. Видео в 4K выглядит качественно, но ничего такого, чего мы еще не видели в других флагманах. Цена 5 Очень высокая, даже для гибкого флагмана. Частично оправдывается инновациями, но не для всех пользователей будет оправданной инвестицией.