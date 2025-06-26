Представлен Vivo X Fold5 — самый легкий складной смартфон с емкой батареей по цене от $975

Производители смартфонов продолжают соревноваться за маркетинговые звания самых-выдающихся-в-чем-то. В то время как Oppo Find N5 и HONOR Magic V3 спорят за звание самого тонкого в мире складного смартфона, новый Vivo X Fold5 позиционируют как самый легкий в мире складной смартфон большого формата. Устройство собрало воедино все, чем можно хвастаться в 2025 году: топовые характеристики, инновационные фишки и прицел на бизнес-пользователей, которые хотят не только звонить, но и продуктивно работать с мобильного аппарата.

Характеристики Vivo X Fold5

«Самый легкий» складной смартфон Vivo X Fold5 весит всего 217 г (в титановой версии, другие весят 226 г) и предлагает два LTPO AMOLED-дисплея: внутренний 8,03-дюймовый 2K+ (2480×2200 пикселей) и внешний 6,53-дюймовый FHD+. Оба поддерживают адаптивную частоту обновления 1-120 Гц, Dolby Vision, 10-битную глубину цвета и яркость до 4500 нит. Защищает их стекло UTG и Armor Glass соответственно.

Новинка содержит процессор Snapdragon 8 Gen 3, до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и накопитель UFS 4.0 емкостью до 1 ТБ. Для лучшего приема сигнала в сложенном состоянии Vivo использовала интегрированную в шарнир антенну, что повышает качество связи на 36%.

Смартфон Vivo X Fold5 получил немало камер и мегапикселей. Основной блок включает три 50-мегапиксельных модуля: главный Sony IMX921 со стабилизацией, сверхширокоугольный и перископический телефото с 3х оптическим и 100х цифровым зумом. Камеры во внутреннем и внешнем экранах имеют по 20 Мп.

Особая гордость Vivo — аккумулятор Blue Ocean на 6000 мА-ч, созданный вместе с CATL. Это полутвердотельная батарея нового поколения с плотностью энергии 866 Вт-ч/л, которая работает даже при -30°C. Поддерживается быстрая зарядка мощностью 80 Вт по кабелю и 40 Вт беспроводным способом. Дополнительно есть функция реверсивной зарядки. Новинка предлагает двойные стереодинамики, сканер отпечатков пальцев на боковой грани, NFC, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, GPS с NavIC. Смартфон имеет новую петлю из углеродного волокна и стали FS55, а также сертификаты IPX8, IPX9, IPX9+ на защиту. Смартфон выдерживает не только погружение, но и струи горячей воды. Плюс защита от пыли (IP5X) и работа при -20°C.

Программная платформа OriginOS 5 (на базе Android 15) имеет интересную функцию Atomic Workbench. Она предназначена для запуска до 5 приложений одновременно в разделении экрана с drag-and-drop. Дополнительно телефон даже «дружит» с AirPods, Apple Watch и Mac.

Цена

Складной смартфон Vivo X Fold5 доступен в цветах Titanium, Clear White и Pine Green. В Китае предзаказы уже открыты, а официальный старт продаж запланирован на 2 июля. Производитель установил следующие цены на различные конфигурации памяти:

12/256 ГБ — $974

12/512 ГБ — $1114

16/512 ГБ — $1184

16/1 ТБ — $1324

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Источник: gizmochina, gsmarena